Asp bytta leilighet og fikk i gang målproduksjonen: – Lever i luksus

GRORUD (Dagsavisen): Siden Oscar Aga ble toppscorer i Obosligaen for et Grorud-lag som kjempet i bunnen, har Grorud savnet en ordentlig målscorer som kan omsette de mange sjansene som har blitt skapt. Gjennomgangsmelodien har vært stor sjanseproduksjon, få scoringer og enkle baklengs. Alt det skjedde også i oppgjøret mot Tromsdalen, men nå riktig vei for Groruds del.

– Vi ser noe lignende i Preben som det vi hadde i Oscar da han var her. Preben var signeringen vi måtte ha, og som passer inn i måten vi spiller fotball. Han er rask nok og skyter bra med begge bein, og siden Grorud alltid produserer masse sjanser, trenger han bare sette ballen i mål. Enkelt og greit, sier trener Andreas Alrek og ler.

Ba Dubois lære to ting

Det var i det hele tatt mange brede smil på Grorud etter søndagens festforestilling fra vertene. Der årets første hjemmekamp endte med 1-3-tap og rødt kort, endte sesongens andre hjemmekamp med 4-1-seier og rødt kort til bortelaget. Det etter en av de beste omgangene Grorud har spilt de siste årene, før pause.

– Vi er veldig, veldig fornøyd. Det viser hvor viktig selvtillit er i fotball, da vi scoret fem mål mot Junkeren sist og fire nå mot Tromsdalen. Vi har lyst til at det skal være et fort her hjemme, og vi fikk en helt fryktelig start på den byggeprosessen sist, men i dag var vi veldig solide og det var godt å se, forteller Alrek.

Musa Dubois åpnet scoringsballet, da han som vanlig, trakk seg innover i banen fra kanten av 16-meteren og curlet den i det lengste hjørnet. Etter det fikk Simen Beck en gavepakke som han satte i åpent mål, før Preben Asp avsluttet omgangen med å skli inn 3-0-scoringen like før slutt.

– Vi har så mange gode fotballspillere at det har vært rart å se sjansesløseriet i starten av sesongen. Nå begynner de offensive relasjonene å sitte, og de må vi utvikle bedre. Vi har bedt Musa å lære seg to ting. Det ene er å legge inn med venstre, og det jobber vi fortsatt med. Det andre er å curle ballen i det lengste hjørnet, og der har han kommet mye lenger, sier Alrek og gliser.

Grorud-trener Andreas Alrek hadde langt mer han kunne glise over etter seieren over Tromsdalen enn i sesongens første hjemmekamp mot Strindheim. (Pål Karstensen)

– Har kommet for å score mål

Selv om både Dubois og Yasir Sa’Ad var glimrende på hver sin kant, og Luka Fajfric gjorde en manns jobb på topp, var det Preben Asp som stakk seg ut mot Tromsdalen. Først med scoringen før pause, men også med sitt andre mål for dagen ti minutter før slutt etter han dempet et innlegg på brystet og scoret.

– Jeg er fortsatt litt oppe i skyene, da mål bygger selvtillit. Jeg har kommet for å score mål, og det skal jeg ikke legge skjul på. Så langt har jeg tre mål og to målgivende på tre kamper i ligaen, så sånn sett ligger jeg greit an. Nå må vi bare fortsette i denne stimen, for da kan vi bli farlige for alle og enhver, sier Asp til Dagsavisen og fortsetter:

– De offensive relasjonene på topp har alt å si. Alle foran der er sammen om å skape ting for hverandre, og plutselig er det jeg som blir spilt gjennom eller så er det Luka som får muligheten. Musa gjør det han er god på i hver kamp og curler den i lengste, og de siste prestasjonene nå har vært bunnsolide, forteller Asp som bøttet inn mål på bestilling i Levanger før han var ute med skade hele forrige sesong.

Grorud-spillerne jubler for Musa Dubois 1-0-scoring mot Tromsdalen (Pål Karstensen)

Hadde ikke tilgang på dusj

Etter Levangers opprykk fikk Grorud dermed muligheten til å hente storscoreren, som sier at han aldri var i tvil om han skulle flytte til hovedstaden eller ikke.

– Det var én samtale det med Alrek, så var det gjort. Jeg er veldig fornøyd med at jeg bestemte meg for å gå for Grorud, da jeg stortrives her og har kommet godt i gang, sier Asp.

Det er imidlertid ikke alt han har stortrivdes med, da han bodde de to første månedene i en leilighet som styreleder Richard Pedersen fikset. Det var ikke rare greiene, som han er glad han er ferdig med.

– Nå har jeg flytta på meg, og lever et liv i luksus. Vi kødder litt med at det er derfor det har løsnet litt for meg foran mål også, sier Asp og fortsetter:

– Der jeg bodde før var det veldig lite, og jeg hadde ikke engang tilgang til egen dusj. Der bodde jeg i to måneder og da scoret jeg ikke mål under oppkjøringen, men nå har jeg flyttet inn med lagkamerat Sebastian Sørlie Henriksen og da har det løsnet også foran mål, sier Asp og gliser.

Asp kan bli den nye Aga

Så ille var leiligheten at trener Andreas Alrek sendte sin egne kjæreste på besøk for å shine det litt opp for Groruds nye spydspiss.

– Vi visste hva vi henta i Preben, så vi har aldri vært bekymret. Han har flyttet til ny by og bodd alene de første månedene, og den leiligheten så rett og slett ikke ut. Nå har han flyttet inn med en av lagkompisene og funnet seg mer til rette utenfor banen. Samtidig har han også blitt bedre kjent med lagkameratene på banen, og da ser vi hva som bor i Preben, forteller Alrek.

Hjemme har Asp og Henriksen gått til innkjøp av isbad og restitusjonsbukser, mens han på banen har en innarbeidet «hemmelig» feiring sammen med romkameraten og Simen Beck. Det er mye som tyder på at Asp kan bli Groruds nye Aga, selv om 21-åringen ikke vil snakke så mye om det selv.

– Jeg skal ikke stå her og sammenligne meg for mye med Oscar Aga. Han var åpenbart en fantastisk spiller for Grorud, men jeg prøver å være meg selv 110 prosent og gjøre det jeg er god på, sier Asp som legger lokk på lagkompisenes feiringer.

– Det kan jeg dessverre ikke fortelle deg noe om. Det er en intern greie jeg, Simen og Sebastian har. Demon heter feiringen, men mer enn det sier jeg ikke, forteller Asp og gliser fra øre til øre.

Også Grorud-spiss Preben Asp feiret med hornet, som Simen Beck gjorde tidligere i kampen. (Pål Karstensen)

