Solskinn og champagnefotball da Grorud høvlet over Tromsdalen

GRORUD (Dagsavisen): I serieåpningen på hjemmebane ble det 3-1-tap og et rødt kort på Mats Andersen. Sesongens første hjemmekamp kunne ikke gått verre for Grorud, men etter storseieren over nedrykksfavoritt Junkeren sist ønsket nok trener Andreas Alrek at de tok med seg målformen hjem til møtet med Tromsdalen søndag ettermiddag.

Og det skulle ikke gå mer enn ti minutter før kampens første mål kom, og som så ofte før for Grorud var det Musa Dubois som scoret for vertene. Kantspilleren hadde en lignende mulighet noen minutter før, der han mottok ballen på kanten av 16, gikk innover og curlet ballen i det lengste hjørnet.

De første ti minuttene var det likevel Tromsdalen som hadde mest spill, mens Grorud var veldig innstilt på å få den hurtig i lengderetningen opp på kantspillerne Dubois og Yasir Sa’Ad. Tromsdalens fikk sin første gode mulighet etter kvarteret spilt, da Vegard Storsve måtte slå et skudd fra Marius Larsen ut til corner.

Grorud-spillerne jubler for Musa Dubois 1-0-scoring mot Tromsdalen (Pål Karstensen)

Gavepakke fra TUIL-keeper

Det neste kvarteret var Dubois og Sa’Ad stadig vekk på farten, mens også Tromsdalen fikk en veldig god mulight da Didrik Hafstad vendte og fikk skutt fra seks-sju meter. Skuddet hadde retning mot krysset, men suste heldigvis for Grorud like over. I stedet var det vertene som skulle gå opp i 2-0.

Og der det har vært nok av enkle baklengsmål og gavepakker fra Grorud de siste årene, var det nå bare for Simen Beck å takke og bukke. Tromsdalen-keeper Marius Tollefsen slo en ball rett i beina på Beck, som enkelt kunne sette ballen i det åpne målet med gjestenes keeper ute av posisjon.

Tromsdalen var til en viss grad med de første 25 minuttene, og hadde sine muligheter både før og etter Grorud tok ledelsen, men etter Becks 2-0-scoring var det en liten vårløsning for Grorud-spillerne som angrep i bølge etter bølge på begge sider av banen.

Simen Beck jubler med djevelhorn etter sin 2-0-scoring, som var en gavepakke fra gjestenes keeper. (Pål Karstensen)

Brede smil til pause

Fem minutter før pause kom mål nummer tre, og det kom på måten trener Andreas Alrek ønsker det. Pasning i bakrom på Preben Asp, der storscoreren bruker farta til å komme først på ballen før TUIL-keeper Tollefsen og i dette tilfellet skli ballen i mål. Dermed var det brede smil da Grorud gikk til pause på 3-0.

Preben Asp sklir inn 3-0-scoringen (Pål Karstensen)

Etter pause var det litt roligere, men med Grorud i god kontroll. Preben Asp kunne bare spilt Dubois på blank etter et par minutter, men pasning ble litt for svak slik at TUIL-forsvaret kom først. Ti minutter etter pausen var det Sa’Ad sin tur til å briljere igjen, først med et elegant nedtak før han satte fart på. Fra like utenfor 16-meteren løsnet han skudd, men den gikk rett i ryggen på en spiller og ble blokkert.

Rundt timen begynte kampen å hardne litt til, med flere gule kort og småstygge taklinger. Det kulminerte med at Tromsdalen-spiller Mats Frede Hansen ble utvist like over timen etter en stygg takling like foran Grorud-benken. Taklingene fortsatte etter der, og dommer Satha Sejoohn Sritharan haddde sin fulle hyre med å holde kampen under kontroll.

Dommer Satha Sejoohn Sritharan har nettopp vist ut TUIL-spiller Mats Frede Hansen etter en duell foran Grorud splitter nye innbytterbenker (Pål Karstensen)

Utvisning og nytt Asp-mål

Etter utvisningen tok Tromsdalen litt overraskende over kampen, og presset Grorud tilbake på banen. Vertene ble litt passive, som gjorde at gjestene skaffet seg et par gode muligheter. Til slutt fikk de også med seg en redusering, da Asgeir Eliasen vant en duell foran keeper på corner og stanget inn 3-1.

Med ti minutter igjen gjorde Grorud et trippelbytte, der Nidal Loulanti slo et nydelig innlegg inn bak Tromsdalen-forsvaret på brystet til Preben Asp. Spissen tok den med seg og satte den enkelt alene med keeper, og jublet som besatt etter å ha brutt TUILs momentum og sikret seieren.

Tromsdalen hadde ballen mest også mot slutten, og fikk seg et par gode skuddmuligheter, men det endte med en komfortabel Grorud-seier. Neste kamp for Grorud nå er borte mot Kisa søndag 27. april.

Preben Asp jubler for sitt andre mål for kvelden, da han sendte Grorud opp i en 4-1-ledelse hjemme mot Tromsdalen (Pål Karstensen)

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 2, runde tre

Grorud – Tromsdalen 4-1 (3-0)

Grorud kunstgress, 200 tilskuere

Mål: 1-0 Musa Dubois (10.), 2-0 Simen Beck (24.) 3-0 Preben Asp (42.), 3-1 Asgeir Eliasen (76.), 4-1 Preben Asp (79.)

Gule kort: Luka Fajfric, Simen Beck, Grorud. Asgeir Eliasen, Sondre Laugsand, Tromsdalen.

Rødt kort: Mats Frede Hansen, Tromsdalen

Dommer: Satha Sejoohn Sritharan (Oppsal IF Fotball)

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Osama Housni, Hayder Altai, Theo Agelin (Herman Paulsrud fra 77.) – Musa Dubois (Nidal Loulanti fra 77.), Moa Mahnin (Karim Bata fra 61.), Simen Beck (Abel Tjomsland fra 71.), Yasir Sa’Ad – Preben Asp, Luka Fajfric (Fitim Kastrati fra 77.)

---