Når kampen er større enn spillerne

Det sies at fotballen trenger profiler. At det må store navn til for å selge ut fotballkamper. Det er feil. Fotball er følelser og tilhørighet. Det er den effekten som slår inn med oppsiktsvekkende kraft når en enkeltkamp i fjerde runde i OBOS-ligaen fyller Ullevaal stadion lørdag. Dette er ikke Levanger – Åsane som spiller i samme liga. Det er hovedstadens tungvektere i prestisjeduell der det ene laget gikk konkurs for 14 år siden og det andre laget har brukt millioner på ikke å få ut potensialet sitt.

I forrige måned spilte Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland på Ullevaal stadion for Norge. De er to av verdens mest kjente fotballnavn. Det kom litt over 10.000 tilskuere til landskamper uten formell betydning. De store navnene solgte ikke ut Ullevaal.

Det gjør Henrik Kristiansen og Henrik Bjørdal i en kamp som teller like mye som en av 30 seriekamper på nivå to i Norge.

For Lyn-spillerne, som spilte i 3. divisjon for to år siden, kan det bli et sjokk. Mange av VIF-spillerne har spilt for mange tilskuere når de har vært i andre klubber, Vegar Eggen Hedenstad i Rosenborg, Petter Strand i Brann og Molde, Elias Hagen i Bodø/Glimt.

Men dette er ingen toppkamp. Det er lag nummer sju (Lyn) mot lag nummer åtte (Vålerenga) i 1. divisjon. Hadde det vært to andre lag i samme liga hadde det kanskje kommet 1200 tilskuere.

Dette er en toppkamp i fotballkultur, tilhørighet og rivalisering som Oslo har savnet siden disse lagene var i samme divisjon sist, i 2009. Lyn hevder med sikkerhet at de kunne solgt 40.000 billetter. Men Oslo har ingen Friends Arena, som eksempelvis Stockholmslagene bruker. Vi har ingen San Siro som i Milano. Vi har Ullevaal stadion. Lørdag 20. april er det fotballens navle i Norge.

Jeg vil tro 95 prosent av de som er på plass på Ullevaal stadion klokka 18.00 ikke kjenner en eneste Lyn-spiller av utseende. Men de har hørt om den blide treneren deres, opprykksspesialist Jan Halvor Halvorsen, som har en proffkarriere bak seg som blant annet inkluderer 60.000 tilskuere på hans daværende hjemmebane, Olympiastadion i Berlin.

Dagens største spenningsmoment er hvordan supporterne håndterer begivenheten. Blir det opptøyer i forkant? Blir det gatekamper i Sognsveien opp til Ullevaal? Får hageeierne i Ullevål hageby ha plenene sine i fred? Vi håper det blir rolig og at dagens største show blir inne på Ullevaal stadion i det spillerne entrer banen. Så får kampen gå som den går. Den blir uansett en historisk kuriositet i disse to klubbenes omfangsrike fotballhistorie.

