Ingen Bjørdal for Vålerenga – dette er lagoppstillingene i byderbyet

Både Vålerenga og Lyn har spilt med nokså identiske lag de tre første serierundene denne sesongen, og før kveldens lokaloppgjør ser Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen ingen grunn til å endre på noe. Han sender ut det kjente og kjære for Lyn, som har startet de tre første kampene denne sesongen.

Det betyr at Tobias Myhre starter kampen mot sin far Petter, som er Vålerenga-trener. Det familieforholdet skrev både Dagsavisen og flere andre medier om før dagens kamp, der mor Siv holder litt ekstra med sønn Tobias, men håper mest på uavgjort for å beholde husfreden.

Hos Vålerenga er det imidlertid et par endringer. Henrik Bjørdal måtte gå av med skade da Dagsavisen var på Vålerenga-trening tidligere i uka, og midtbanespilleren har ikke blitt klar til storoppgjøret. Akillesskaden holder han både ute av startelleveren, men han er heller ikke å se på benken.

Vålerenga varmer opp før byderbyet. Uten Henrik Bjørdal, men med Magnus Bech Riisnæs fra start (Pål Karstensen)

Magnus Bech Riisnæs tar hans plass, etter at han har kjempet seg tilbake fra skade mot slutten av oppkjøringen. Han har fått kamptrening i cupen og for rekruttlaget, og spilte en halvtime mot Stabæk sist. Fredag meldte han seg klar til kamp i Dagsavisen, og får ønsket sitt oppfylt om å starte kampen.

I podkasten Dagsavisen hadde før kamp ville Andreas Bjørntvedt Olsen gi en liten kilevink til Martin Kreuzriegler før han avgjorde kampen. Det får han muligheten til, da både Bjørntvedt Olsen og Kreuzriegler spiller fra start.

Østerrikeren er foretrukket foran Nathan Idumba, som er tilbake etter en liten skade. Ellers er også Vålerenga-gutt Christian Dahle Borchgrevink foretrukket foran Vegar Hedenstad på høyrebacken, mens Mees Rijks fortsetter på topp foran Ola Kamara.

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, Daniel Schneider, William Sell, Jørgen Sjøl – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Tobias Myhre – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Mathias Johansen.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink, Martin Kreuzriegler, Aaron Kiil Olsen, Simen Juklerød – Magnus Bech Riisnæs, Elias Hagen, Brice Ambina – Petter Strand, Mees Rijks, Daniel Håkans.

