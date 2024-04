Ingen trening på Ullevaal for Lyn eller Vålerenga

Etter Lyns sterke 3–0 seier over Aalesund mandag, kommer lagene til kampen med like mange poeng. Alle de 24.600 billettene som var tilgjengelig, er solgt. Lyn har Ullevaal stadion som hjemmebane til denne kampen. Det er vanlig at i hvert fall hjemmelaget trener på sin egen arena, men slik blir det ikke.

Ville fått nei

– Nei, vi trener på Kringsjå som vanlig inn mot kampen. Jeg tror vi heller ikke har bedt om å få trene på Ullevaal, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Det kan bekreftes av driftssjef på Ullevaal stadion, Øyvind Sakshaug.

– Nei, ingen av lagene trener her før den kampen. Ingen av dem har spurt, og hadde de gjort det ville de fått nei, sier Sakshaug til Dagsavisen.

Gresset skal skiftes

Ullevaal-matta var brungrå til landskampene som ble spilt der i mars, men blir bedre for hver dag som går nå i vårsola.

– Vi skifter gresset i sommer etter de to juni-landskampene. Det tar seks uker å legge ny, så skal det gro i seks uker, og den nye matta er klar til landskampene i september, sier Sakshaug.

Det er Lyn som er teknisk arrangør av kampen på lørdag, som blir den mest besøkte 1. divisjonskampen i Norge noensinne.

Lyns assistent Glenn Hartmann og hovedtrener Jan Halvor Halvorsen (Pål Karstensen)

En unik ramme

Dagens Lyn-spillere har aldri spilt på Ullevaal og Halvorsen må forberede dem på den rammen som venter. Selv har han spilt foran enda større publikum, ikke minst på Olympiastadion i Berlin da han var midtstopper i Hertha Berlin.

Nå kommer han med et Lynlag som har rykket opp to år på rad, som startet sesongen med tap og uavgjort, før det ble seier i 1. runde i cupen og seier over Aalesund i de to siste kampene.

– Spillerne skal gjennom en ganske bratt læringskurve og det er det vi holder på med nå. Da er jeg strålende fornøyd med hvordan vi takler kampen mot Aalesund, det er stigende selvtillit i denne spillergruppa nå. Vi kunne jo vunnet mye større faktisk, sier Halvorsen.

Trener på Kringsjå

Laget hans er vant til å spille på nye arenaer hele tiden, lørdagens kamp mot Vålerenga blir arena nummer fem i kamp nummer fem. Og om neste hjemmekamp går på Nadderud eller Bislett, er ennå ikke avgjort.

– Dette har aldri vært noe problem for oss. Vi spiller der vi spiller. Nå har spillerne fri onsdag før vi samler oss torsdag og fredag til å legge planen mot Vålerenga. Alle skjønner at dette er noe vi bare må glede oss til, avslutter han.

Vålerenga trener på Intility, det betyr at begge lagene trener på kunstgress foran kampen som spilles på naturgress. Så da blir oppladningen lik for begge lag.

Driftssjefen på Ullevaal synes det er moro at Lyn og Vålerenga er tilbake.

– Jeg har jobbet her i 30 år og husker jo oppgjørene mellom dem her for 20 år siden. Det skal bli en fin atmosfære her, sier han.

Lyn og Vålerenga er henholdsvis nummer 7 og 9 på tabellen foran denne kampen. Levanger og Stabæk topper tabellen.

---

FAKTA

1. divisjon menn mandag:

Aalesund – Lyn 0-3, Bryne – Levanger 0-1, Kongsvinger – Egersund 3-3, Mjøndalen – Start 1-1, Moss – Ranheim 2-1, Sandnes Ulf – Raufoss 2-0, Åsane – Sogndal 1–1.

Spilt søndag: Vålerenga – Stabæk 1–3.

---

