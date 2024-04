Mannen sendt fra himmelen vender hjem: – Trist det ikke er på Ekeberg

I KFUM Oslos historie kommer navnet Jørgen Isnes til å stå med uthevet skrift for all fremtid. Som Profetene synger var Isnes «mannen som ble sendt fra himmelen», og sammen med administrasjon og støtteapparat i Kåffa undergikk klubben store endringer og fremskritt mens Isnes var trener. Det er en tid han minnes med stor glede.

– Det er klart at Kåffa alltid vil bety veldig mye for meg. Mine beste minner i fotballivet ble skapt, både på og utenfor banen. Prestasjonene på banen var de beste både i min og klubbens historie frem til det, men spesielt husker jeg miljøet. Jeg har fått venner for livet, i spillere, trenerteam, ledere og resten av klubben i Pål Eriksen, Dag Magelssen, sjefsprofet Bosse og det er så mange andre jeg har knyttet et sterkt bånd til, sier Isnes til Dagsavisen.

Kåffa-suksess på Intility

Strømsgodset-treneren synes det derfor er veldig spesielt å møte KFUM Oslo til en kamp i Eliteserien, men desto mer gledelig at det faktisk skjer.

– Vi levde oppå hverandre i mange år, og var tettere knyttet sammen enn det er mange andre steder. Jeg sitter igjen med at det var sju år med nesten bare oppturer, selv om vi også lære mye av de nedturene vi gikk gjennom sammen. Jeg lærte mye av det som enkeltperson, men jeg skjønte også at miljøet rundt meg var såpass trygt at det var rom for å feile og bli bedre. Det var veldig godt å kjenne på, og viktig for meg å ha med videre i bagasjen, forteller Isnes.

Tirsdagens kamp er den foreløpig siste som er berammet på Intility, mens KFUM får ferdigstilt sin midlertidige arena på Ekeberg.

– Det er sjeldent verken jeg eller KFUM Oslo har gått tapende av banen på Intility, og flere av klubbens største øyeblikk har skjedd der. Jeg vant der selv også med Godset i fjor, så vi har begge gode minner derfra. Det er selvfølgelig trist at kampen ikke spilles på Ekeberg, men med tanke på de gode tidene som er i vente for alle i Kåffa er det ikke forgjeves å vente til hjemmebanen er ferdig, sier den tidligere Kåffa-treneren.

Glad på Kåffas vegne

Selv om han var med på oppstarten av eventyret, og var med på å legge planene som nå går i oppfyllelse, er det ikke sånn at han gjerne kunne tenkt seg å være med på reisen.

– I den fasen jeg var i Kåffa pratet vi mye om, og prøvde å sørge for at man nærmet seg toppen, både når det gjaldt arbeidet på feltet, men også administrativt og for klubben som helhet. Etter de sju årene følte jeg litt på at kanskje stemmen min var litt brukt opp etter så lang tid. Da Johannes Moesgaard kom inn som et friskt pust, kjente jeg på det på en veldig god måte, sier Isnes og fortsetter:

– Jeg kjente på at hvis muligheten til å ta et steg opp, for å oppleve det trykket som er rundt Eliteserien, var tilstede ønsket jeg å ta den sjansen. Nå var det fantastisk å være på Kåffas kamp mot Kamma, og kjenne på trykket rundt den kampen, men nå som jeg har fått det jeg ønsket i Godset er det ikke sånn at jeg ser tilbake og ønsker at jeg fortsatt var i Kåffa. Jeg er veldig glad på alle mine venners vegne over det de har fått, forteller Isnes.

Han prøver å få med seg kampene Kåffa-spiller, om de ikke kolliderer med Godset, og har selvsagt brukt tid på å studere de første to kampene deres i Eliteserien.

– Jeg er imponert over det de har fått til, og solid er vel ordet jeg vil bruke. Det er mange som snakker om det offensive, men de er veldig vanskelige å bryte ned og slipper til få sjanser. Hvis ting hadde gått litt mer deres vei, kunne de fint stått med seks poeng etter to kamper. De har dratt med seg energien fra opprykket, og har et godt lag med mange spillere på et jevnt høyt nivå, med enkelte toppspillere som Robin Rasch som drar det Kåffa-toget fremover på et veldig høyt nivå, skryter Isnes.

Jørgen Isnes skryter av sin tidligere spiller Robin Rasch, og mener han har tatt nivået i Eliteserien på en forventet og utmerket måte. (Even Lübeck)

Gir ikke noe gratis

Selv har han hentet inn nesten bare tidligere Kåffa-spillere i egne bakre rekker, som tirsdag skal hindre gamle lagkamerater å score mål på Intility.

– Hehe, det er jo litt gøy akkurat det, men det er også litt tilfeldig. Fredrik Dahl var det aldri noen tvil om at jeg ville ha med meg, da han har ferdigheter jeg ønsket i Godset. I vinter var vi på utkikk etter en ny stopper, og Jesper Taaje med hans spisskompetanse var høyt oppe på den lista, og da vi også trengte en ny ving-back var Dodou Gaye tilgjengelig. Det vitner bare om at Kåffa over lengre tid har utviklet gode fotballspillere, mener Isnes.

Etter å ha jobbet sammen i flere år på Ekeberg, venter nå Isnes’ tidligere assistent Johannes Moesgaard på motsatt trenerbenk. Isnes er full av lovord om Kåffa-treneren, og sier at det gjør det litt ekstra spesielt.

– Jeg sa da jeg forlot klubben at den var i ekstremt gode hender hos Johs, som har god fagkompetanse, men også de menneskelige egenskapene som skal til. Jeg vet at han vil sørge for at Kåffa er godt forberedt, og at de har sett på muligheter for å straffe oss der vi er sårbare. Vi tenker mye likt om fotball, men har også litt ulik tilnærming til en del ting, så det blir veldig gøy, sier Isnes som lover at han ikke skal gi gamleklubben noe gratis.

– De vennskapene er glemt når fløyta går. Da glemmer du at du har gode venner på benken, at du har trent mange av spillerne på motstanderlaget, og hvor mange tusen det er på stadion. Jeg er ikke en som legger opp til noe munnhuggeri, men hvis Miki (Nikolai Venedik, keepertrener) prøver seg på noe fra sida, skal jeg fyre tilbake, avslutter Isnes og ler.

Jørgen Isnes og Johannes Moesgaard er gode venner også utenfor fotballbanen, og var her på plass da favorittlaget Liverpool spilte mesterligafinale i Paris. (Privat)