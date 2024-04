Stolt av spillernes respons i debuten: – De siste 30 er vi fantastiske

INTILITY ARENA: (Dagsavisen): Før kampen snakket Kåffa-kaptein Robin Rasch om behovet for å lære hvordan det er å spille i Eliteserien. Underveis i kamp merket Kåffa og Robin Rasch hvordan det er å spille i Eliteserien i en så stor grad at de snudde kampen på hodet og kjørte kampen fullstendig i jakten på et særdeles fortjent utligningsmål.

– I den første omgangen gjør vi ting vi normalt sett ikke gjør, da vi er litt uoppmerksomme og vi mister ballen litt for enkelt. Etter en trå start tar vi oss veldig opp, og får vist hva vi er gode for etter pause. Da ligger de med 11 mann fra 40 meter og ned bare for å forsvare seg, og det sier mye om kvaliteten vi har i laget og evnen vi har til å lære og justere oss på banen, forteller kaptein Robin Rasch til Dagsavisen.

Les flere saker om KFUM Oslo

Tar baklengsmålet på sin kappe

Det gjør både Rasch selv og trener Johannes Moesgaard mest stolt etter dagens eliteseriedebut.

– Den evnen til å lære og leve i kampene er noe av det som har vært sterkest i denne spillergruppa i min tid her i Kåffa. Vi legger oss aldri ned for å dø, men jobber oss ut av det og tilpasser oss underveis slik at vi til slutt får overtaket og spiller som vi gjør mot HamKam. Det er rett og slett gøy å se gutta og at de tar ansvar på banen. Det gjør meg stolt, og glad at vi viser den mentaliteten og holdningen som vi gjør, sier trener Moesgaard til Dagsavisen.

Han tar samtidig på seg skylda for det tidlige baklengsmålet, og til en viss grad hvordan laget startet.

– Det første målet tar jeg på min kappe. Det handler om at organiseringen før kampen ikke var bra nok fra oss i trenerteamet. Hadde vi dratt ned de to sentrale midtbanespillere litt tidligere, slik at stopperne våre slapp å gå i de duellene før baklengsmålet, hadde vi unngått det. Det lærte vi av og da vi justerte det fikk vi ikke flere problemer etter det i kampen. Det er en del av læringa, både for oss og for spillerne, men jeg er utrolig stolt over måten vi responderer på og de siste 30 minuttene i dag er vi fantastiske, sier han.

Reidar Sollie: Kåffas praktscoring hindret et ran. Laget kan være stolt av premieren

Fikk drahjelp av publikumsrekord

Kåffas bakre treer slet innledningsvis med om de skulle støte opp eller om de skulle falle ned, slik at det ofte ble en mellomting. Det gjorde at HamKam kom på en del løp i bakrom, som også gjorde det vanskeligere for Kåffa selv å få etablert noe spill. Det fikk laget justert i pausen, og de siste 45 minuttene var det nesten ren enveiskjøring på Intility.

– Det er vanvittige greier å stå på sidelinja, og se at vi skaper sjanse på sjanse. På Ekeberg er det ikke alltid vi får med oss den publikumsenergien vi fikk i dag, fordi lyden går litt mer ut i lufta. I dag får vi med oss trykket fra publikum etter hver sjanse vi skaper og da kjenner du på en atmosfære som også er ny for oss. Det ga oss enda mer incentiv for å kaste oss fremover, og jeg tror gutta storkoste seg, sier Moesgaard.

Over 4000 tilskuere var på plass, i det som var suveren ny tilskuerrekord for Kåffa. Kaptein Robin Rasch sier at lyden fra publikum definitivt hjalp på i jakten på en utligning.

– Vi er ikke vant til å spille for så mange, så det var en ny opplevelse for mange av oss. Når vi skaper sjanse på sjanse hører vi det bruset som går gjennom publikum, og det er klart at det hjelper på. Det gir oss en ekstra boost, så det er ikke dumt å ha mange i ryggen på kamp. Så jeg håper de kommer tilbake, både på Intility og Ekeberg senere i år, forteller Rasch.

Med 4018 tilskuere ble Kåffas publikumsrekord grundig slått i tirsdagens historiske kamp. (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Dette er Kåffa-børsen etter KFUM Oslos aller første eliteseriekamp (+)

Store følelser i sving

Spesielt etter byttene av David Hickson og Mame Mor Ndiyae skrudde Kåffa opp et hakk, og skapte flere store muligheter. Sverre Sandal fikk stå helt alene på fem-seks meter og satte ballen utenfor. Ndiyae fikk en stor mulighet etter en nydelig overlap og innlegg, og Kåffa fikk sendt avgårde flere farlige skudd.

– Det er frusterende å bomme på sjansene der og da, men det er bedre at vi kommer til de sjansene enn ikke. Det gir oss troen på at dette går veien. Da keeperen deres plutselig legger seg ned, skjønner alle at han ikke er skadet, men at de gjør det for å drøye tid. Det gir oss mer energi og motivasjon, da vi ser at de ikke er fornøyd med det som skjer, men at de ikke klarer å gjøre noe med det fordi vi er så gode, sier Rasch.

Til slutt kom da også KFUM Oslos første eliteseriemål i historien, og det kom fra Petter Nosa Dahl. Lynvingen scoret fra utenfor 16-meteren, da han curlet en trillende ball helt ut i det lengste hjørnet.

– Da sånt skjer tenker du bare ikke. Vi bommer fra fem-seks meter og så kommer det et skudd fra 16 metereren på ett touch som suser i krysset. Da skvetter du litt på sidelinja altså. Hvis du spør meg om hvorfor vi holder på med det her, så er det grunnen. Det er ingen andre steder enn i fotball der du kan få sånne følelser. Det er helt unikt, forteller Moesgaard.

KFUM Oslo-spillerne fikk med seg ett poeng fra serieåpningen etter en sen scoring fra Petter Nosa Dahl, og sier at støtten fra publikum hjalp mye (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Praktmål av Nosa Dahl ga Kåffa lagets første poeng i Eliteserien

Stolt øyeblikk

Duoen er godt fornøyd med å ha fått gjennomført den historiske kampen, og at de fikk med seg ett poeng og en prestasjon som hadde fortjent bedre.

– Det var et stolt øyeblikk for meg å lede laget ut på banen og høre eliteseriehymnen. Jeg er veldig glad på alle guttas vegne og mine egne vegne, og det var en befrielse å få med seg det målet helt på tampen. Det hadde vært seigt å ikke få med seg noe med tanke på hvor bra vi spilte, sier Rasch.

Nå er det hjem til Ekeberg for å møte den nye hverdagen i Eliteserien, før Kristiansund venter til helgen.

– Det er helt fantastisk å komme i gang, og utsøkt å kjenne på den følelsen av å konkurrere igjen. Med tanke på at vi har vel en 8-9-10 spillere som debuterer i Eliteserien, med premierenerver og det hele kan vi ikke være misfornøyde med det her. Jeg synes vi viser at vi har noe her å gjøre og at vi viser at vi er konkurransedyktige. Det er veldig gøy, og gjør meg veldig stolt, avslutter Moesgaard.

Kåffa-kaptein Robin Rasch medgir at det var et stolt øyeblikk for han da han fikk æren av å lede laget ut i den aller første kampen i Eliteserien (Terje Pedersen/NTB)

Les også: Dagsavisens tabelltips for Eliteserien 2024: Derfor rykker Kåffa IKKE ned (+)

Les også: Mye nytt for historiske KFUM Oslo: – Vet ikke helt om vi forstår det (+)