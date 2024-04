Spillerbørs Vålerenga mot Raufoss

MAGNUS SJØENG – 6: Det viktigste for keeperen var å holde varmen og fokus der han sto bakerst og stort sett bare måtte se på det som skjedde 50 meter foran seg. Men så tok det av etter pause og han ble en vesentlig aktør for at Vålerenga vant.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 4: Hvor offensiv skulle han være i en slik kamp der motstanderen ligger lavt hele tida? Men han måtte jo holde tilbake litt da venstrekanten ble så offensiv. Tapte duellen i feltet da Raufoss scoret.

AARON KIIL OLSEN – 5: Var tilbake i startelleveren og det er godt for tempoet i VIF-laget. Hadde full kontroll bak der inntil det ble mer hawaispill etter pause da VIF slet med å spille seg ut.

MARTIN KREUZRIEGLER – 5: Oser rutine av denne østerrikeren som nå minker feilmarginene i sin midtstopperrolle. Viste nødvendig ro da Raufoss fikk mer initiativ i kampen etter pause,

SIMEN JUKLERØD – 7: Spilte strålende den første halvtimen og var helt avgjørende i den offensiven som første til Vålerengas to scoringer. Da var han mer ving enn back. Men da ga han også rom til Raufoss kontring. Byttet ut med Christian Borchgrevink siste ti minuttene.

HENRIK BJØRDAL – 6: Som vanlig svært aktiv på sin høyrekant der han var med og skape de bevegelsene da Vålerenga var morsomme å se på før pause. Så slet også han med posisjoneringen i stressfasene etter hvilen. Byttetb ut med Magnus Bech Riisnæs siste ti minutter.

BRICE AMBINA – 5: Mye muskler og kraft i denne spilleren som kan bli viktig i balansen på Vålerengas midtbane. Sterk i duellene.

ELIAS HAGEN – 4: Mulig vi er strenge, men vi forventer liksom mer av denne elegante spilleren som har de rette kreative egenskapene til å åpne opp ethvert forsvar.

DANIEL HÅKANS – 6: Scoret også Vålerengas første bortemål denne sesongen da han banket laget i ledelsen. Har tempo i spillet sitt og synes akkurat nå tilfreds med at han ble værende i Vålerenga. Byttet ut med Filip Thorvaldsen 20 minutter før slutt.

MEES RIJKS – 4: Ny vanskelig kamp for Vålerengas midtspiss som jobber og sliter, men som ikke blir involvert i Vålerengas avslutninger. Kommer litt på mellomdistanse og finner ikke helt rytmen med sine medspillere. Erstattet av Ola Kamara 20 minutter før slutt.

PETTER STRAND – 6: Får et ekstrapoeng for sin flotte scoring der han kommer på et perfekt løp og chipper ballen i mål. Jobber og sliter og ble en plage for Raufossforsvaret.

Ola Kamara (20 min), Filip Thorvaldsen (20 min,), Magnus Bech Riisnæs (10 min.) log Christian Borchgrevink (10 min.) spilte alle for kort til å bli vurdert.

