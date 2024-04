Vålerenga lekte og lo før de skapte trøbbel for seg selv. Men årets første seier fikk de

NAMMO STADION (Dagsavisen): Vålerenga måtte kjempe febrilsk for å berge alle poengene i en kamp de styrte fullstendig i en snau omgang. Men evnen til å drepe kamper må de fortsatt utvikle. Men her ble seieren til slutt det eneste som var viktig.

Klanen var på plass en time før kampstart på Nammo stadion og hadde skapt det levenet alle forventet. Først noen fyndige markeringer nede i sentrum før de inntok og fylte opp bortetribunen bak det målet Vålerenga skulle angripe mot før pause.

Flott angrepsspill

Og der ble det mye å glede seg over for de blåkledde. Anført av en svært offensiv Simen Juklerød var omgangen mer eller mindre et langt VIF-angrep.

Han regisserte kampens første mål da han igjen kom seg helt til dødlinja og via Elias Hagen var Daniel Håkans på rett sted til rett tid og banket VIF i ledelsen. Vakkert og kontant.

Men det hører med til historien at Raufoss rett før hadde skapt kampens første målsjanse i deres første reelle angrep. Et langt innkast fra høyre var Erlend Hustad centimeter unna å styre i mål bak keeper Magnus Sjøeng som de første ti minuttene bare var tilskuer til det som skjedde 50 meter foran seg.

Juklerød sentral

Men det minnet oss om fenomenet om at motstander ofte klarer å skape store sjanser på VIF tross få målsjanser.

Det så ikke ut at det var en stor fare i denne kampen for Vålerega fortsatte kjøret. Og Simen Juklerød var igjen involvert da den andre scoringen lå i nettet foran svært begeistrede VIF-supportere.

Igjen var det angrep fra venstrekanten, igjen var det et klokt kryssløp inne i feltet til Raufoss og denne gangen var det Petter Strand som kom på løpet og flikket ballen inn i høyre hjørne.

Dette så lekent ut, Vålerenga. Laget framsto med tempo og spilleglede.

Klanen var tidlig på plass på Nammo stadion på Raufoss lørdag. (Vidar Ruud)

Klarer ikke å drepe kamper

Skulle Vålerenga klare å drepe denne kampen til pause? Svaret var nei. For det var dette med de farlige tomålsledelsene da …

For Simen Juklerøds offensive spill ga også åpne rom bak han. Og det var dette 17-åringen Torjus Engebakken utnyttet da han fikk fritt leide på sin høyrekant og la en millimeterpresis pasning til Erlens Hustad som kom seg foran Vegar Eggen Hedenstad og styrte ballen i en bue inn i mål.

Skulle Vålerenga rote bort denne kampen også?

Raufoss hadde blitt minnet om at poeng lå bare en scoring unna og gradvis tilrev de seg initiativet i vinterværet på en fullsatt stadion. De kom inn til annen omgang åpenbart med større selvtillit.

Vålerengas offensive kraft var ikke like tydelig og Raufoss kom på stadig flere innløp som skapte lett kaos foran VIF-keeper Magnus Sjøeng. Han hadde noen helt avgjørende redninger da Raufossspillerne plutselig var mye kjappere i beina.

Men da Raufoss kom høyere i banen fikk også Vålerenga bedre plass og kom til noen sjanser der Raufoss-keeper Ole Kristiann Lauvli minnet om sin eksistens.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag, 2. serierunde:

Raufoss – Vålerenga 1–2 (1–2)

Nammo stadion: 3042 tilskuere.

Mål: 0–1 Daniel Håkans (13), 0–2 Petter Strand (29), 1–2 Erlend Hustad (42).

Dommer: Jan Morten Tennøy.

---

