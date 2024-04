VIF-keeper Sjøeng: - Hadde jeg så mange redninger?

NAMMO STADION (Dagsavisen): Vålerenga tok årets første trepoenger, og det var keeperens hovedfokus etter kampen. Men han fikk betydelig mer å gjøre i den andre omgangen enn i den første.

– Jeg hadde tatt på ull og full pakke da jeg var tilskuer den første halvtimen. Jeg måtte holde fokus og være konsentrert. Så får de den ene scoringen etter en kontring som man kan diskutere om var flaks eller dyktighet fra deres sise, sier Magnus Sjøeng til Dagsavisen.

- Men vi gir dem jo en liten vitaminpille der inn til pause, sier han.

Endrer formasjon

Så endrer kampen karakter etter pause og Sjøeng må gjøre noen helt avgjørende inngripener.

– Hva skjer sett fra ditt ståsted?

– De endrer litt formasjon og løser presset sitt bedre slik at vi sliter med å spille oss ut bakfra. Vi blir litt rådville og da mister vi litt initiativ. Det må vi se på, sier han.

– Redningene dine?

– Det ble litt hektisk, men jeg følte ikke at jeg hadde så menge redninger egentlig. Kanskje to? Så jeg gjorde bare jobben min og ser ikke på meg selv som noen matchvinner i denne kampen, avslutter Sjøeng.

Riisnæs tilbake

Hyggelig for Vålerenga var at Magnus Bech Riisnæs var tilbake i spill igjen og at Christian Borchgrevink matches gradvis inn. Kapteinen løp og takket nesten samtlige VIF-supportere på Raufoss etter kampen.

– Borch matches nå opp, han spiller vel en halv omgang for rekruttlaget søndag, så er det cup til uka og vi er inne i det kampprogrammet der vi trenger alle de spillerne vi har. Her vinner vi, men viser litt gamle synder ved at vi mister initiativet. Men vi må bruke seieren som fasit. Vi vinner fortjent, sier trener Petter Myhre.

Onsdag er det ny kamp for Vålerenga når de møter Union Carl Berner i 1. runde i cupen.

