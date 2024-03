Blytung start på sesongen for Lyn: – Kan bruke det til å overraske

Lyn-damene hadde en tøff start på oppkjøringen, med vanskelige treningsforhold på Kringsjå. Laget har mistet mye kvalitet i fjorårets toppscorer i Toppserien, Anna Aahjem, og Julie Jorde, og har nesten som vanlig skiftet trener. I tillegg sliter laget med et par langtidsskader, så det har ikke bare vært en dans på roser for Joakim Dragsten å komme inn portene på Kringsjå denne vinteren.

– Det vil alltid komme litt smårusk gjennom en oppkjøring, men nå synes jeg vi begynner å komme oss i rute akkurat i tide til seriestart. Det vi har slitt mest med er baneforholdene, med store mengder snø og kuldeperioder som har vært enorme. Det gjorde at vi slet enormt i starten av oppkjøringen med å få trent skikkelig, men den siste måneden har det kommet seg veldig, forteller Dragsten til Dagsavisen.

Tredje hovedtrener på tre år

Dragsten ble klubbens tredje hovedtrener på tre år da han ble ansatt, og klubbens femte hovedtrener siden opprykket til Toppserien før 2018-sesongen.

– Det tok ikke lang tid før jeg takket ja til det tilbudet. Å få trene Lyn var en mulighet som virkelig fristet, da jeg var på utkikk etter nye utfordringer, og det føker jeg virkelig at jeg fikk her. Starten i ny klubb har vært helt super, da jeg har blitt tatt godt og allerede fra dag 1 har vi fått jobbet godt med laget. Jeg gleder meg stort til fortsettelsen, sier Dragsten.

Den tidligere Hødd-treneren ble kåret til årets unge trener av Trenerforeningen så sent som i 2022, og sier at det ikke er så stor forskjell på å trene Hødd som det er å trene Lyns damelag.

– Fotball er fotball uavhengig av kjønn. Jeg har vært her i snart tre måneder nå, og merker veldig liten forskjell. Vi har et lag med store ambisjoner og mange spillere som ønsker å bli gode, så er det selvsagt noen forskjeller i garderobekultur og de type tingene der. Jeg må også holde meg litt mer unna garderoben nå enn jeg måtte i Hødd, men ellers er ting mye det samme, sier Lyn-treneren og ler.

Hvordan erstatte toppscoreren?

En ting Lyn kommer til å merke i år er at toppscorer Anna Aahjem ikke lenger pøser inn mål på topp. Hun har dratt til Bergen, der Lyn sesongåpner når de møter Åsane på lørdag.

– Vi har en håndfull spillere som vet hvor målet står, og vi må dyrke dem, da vi ikke har en økonomi som tilsier at vi bare kan hente inn en ny toppscorer for å erstatte Anna. Jeg har troen på at vi har hennes erstatter i klubben allerede, også blir det opp til resten av spillerne å fore spissene våre, så tror jeg målene vil komme, sier Dragsten som peker på Jenny Kristine Olsen som en av dem som kan ta opp hansken.

– Jenny har scoret mange mål for Lyn og vet hvor målet står. Hu har vist gryende form i oppkjøringen, så jeg har veldig tro på henne denne sesongen, sier treneren og ser bort på Olsen under Toppseriens kickoff-samling på Ullevaal.

– Jeg tror vi kommer til å løse det. Det er klart at vi vil merke at en spiller som vi så veldig mye etter forrige sesong er borte, men vi viste at det var flere som scoret også da hun var ute med skade. Så jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal score mål. Vi må bare sette de spillerne vi har opp i gode nok situasjoner, så tror jeg det skal løse seg, forteller Olsen selv.

Blytung sesongstart

Lyn åpner som sagt sesongen borte mot Åsane på lørdag, før de i tur og orden møter Rosenborg hjemme, Brann borte, LSK Kvinner hjemme og Vålerenga borte. En ordentlig tøff start med andre ord.

– Det blir en frisk start på sesongen, så det kommer jo til å bli morsomt det. Det er jo flere måter å se det på. Det blir jo selvsagt veldig tøft, men samtidig er det ofte litt mer åpent i starten av sesongen, da ting ikke har satt seg helt. Så det kan være noen av de gode lagene som sliter litt i starten, og kanskje ikke helt har kommet ordentlig i gang, så å møte dem såpass tidlig kan være fordel for oss, sier Olsen.

Keeper Kirvil Odden Sundsfjord tror den tøffe starten ikke har så mye å si.

– Når sesongen er i gang må du være klar uansett hvem som står på motsatt banehalvdel. Som Jenny sier kan vi kanskje utnytte det at sesongen ikke har satt seg helt til å ta noen overraskende poeng av de beste lagene tidlig på året, forteller hun.

Jenny Røsholm Olsen (t.v.) og Kirvil Odden Sundsfjord gleder seg til å spille på egen hjemmebane i år, selv om det blir en beintøff start på sesongen. (Pål Karstensen)

Håper å bli bedre enn i fjor

En ting som er sikkert, er at Lyn-jentene gleder seg til sesongstart. Og spesielt mye til å endelig spille på hjemmebane igjen på Kringsjå, som har fått seg et ordentlig løft etter noen problematiske år.

– Jeg kan nesten ikke huske sist gang banen vår var bra, da det er en stund siden. Det selvsagt en kjempestor fordel at vi nå både kan trene og spiller kamper på vår egen hjemmebane, som vi naturligvis har en stor tilknytning til, og ikke trenger å reise rundt på andre baner for å spille hjemmekamper, sier Olsen.

I likhet med Røa håper også Lyn at de kan bli best av resten, men innser at det er en lang sesong der mye kan skje.

– Vi skal bygge på det vi gjorde i fjor og forhåpentligvis gjøre det bedre enn sjetteplassen vi fikk i fjor. Det hadde vært gøy å komme topp fem, så får vi se hvordan sesongen går. Det kjedelige svaret er at vi skal ta en kamp av gangen og se hvor mange poeng vi får til slutt. Det er det det handler om, da det kommer en ny motstander hver uke. De skal vi møte på best mulig måte, også skal Lyn spille underholdende fotball og være et spennende lag å følge med på i Toppserien 2024, avslutter keeper Sundsfjord.

