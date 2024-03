Røa skal bli best av resten: – Det vi trener for hver eneste dag

Ingen Oslo-lag kan skilte med så mye suksess som Røa, som var Norges desidert beste kvinnelag i en årrekke. Siden storhetstiden har flere lag passert dem, men Røa er fortsatt en av få rene kvinnelag igjen, i kampen mot lag med større budsjetter, større fasiliteter og ofte med en større organisasjon i ryggen.

– Jeg tror det er viktig at vi fortsatt har lag som Røa i Toppserien, og at vi står for noe litt annet enn det mange andre klubber gjør, sa Geir Nordby fra scenen da han var med på avsparket for Toppserien tidligere i uka på Ullevaal.

Stor forvandling på 27 år

Der seks av ti lag denne sesongen går inn i Toppserien med en ny trener, gyver Geir Nordby løs på det han tror er sin 27. sesong som trener for Røa. 55-åringen har vært med på det meste, og sett den rivende utviklingen det har vært i kvinnefotballen de årene han har vært med.

– Den forskjellen har vært enormt stor, på egentlig alle områder. Både når det kommer til profesjonalisering, fokus og ikke minst oppmerksomhet har økningen vært massiv. Utøverne har også blitt langt mer profesjonelle, og krever også mye mer både av deg som trener og oss som klubb. Det er en god kombinasjon og en veldig god utvikling som er i ferd med å skje i hele kvinnefotballen, sier Nordby til Dagsavisen.

Det har han også merket selv, da han har gått fra å være nesten alene på treningsfeltet, til at det nå også på Røa er mange flere trenere med han og et større og mer profesjonelt apparat.

– Jeg husker da vi var en, kanskje to trenere på treningsfeltet, til at vi nå nesten har en trener for hvert område på trening. Den utviklingen og profesjonaliseringen har vært enorm, og gjør at vi klarer å legge til rette for en langt bedre treningshverdag for spillerne nå. De endringene har vært veldig, veldig store, sier han.

Røa-trener Geir Nordby går løs på sin 27. sesong som hovedtrener, og sier at forandringene fra han startet har vært enorme. (Pål Karstensen)

Topp fem er målet

Det gjør også at Røa har trua på at de kan ta opp kampen mot de nest beste i Toppserien.

– Klubbene som er i topp fire skiller seg litt ut, men vi ønsker å bli best av resten. Det er det vi trener for hver dag, og jeg mener at potensialet er der. Om forutsetningene er der vet jeg ikke helt, da det kommer litt an på hvordan de andre lagene i ligaen har skapt sine rammer. Men vi har trua på at vi med en optimal sesong, uten skader og for mye kladding skal klare en femteplass, sier Nordby og fortsetter:

– Bak de fire store kommer det til å bli veldig jevnt, da avstanden fra femteplassen og nedover ikke blir veldig stor. Så her gjelder det å ha marginene på sin side, sola i ryggen, medvind og nedoverbakke for å lykkes, men det har vi trua på at vi skal klare, sier Nordby og gliser.

Kaptein og forsvarsspiller Sarah Suphellen er, kanskje ikke så veldig overraskende, enig i det.

– Å bli nummer fem er det vi har satt oss som mål. Vi tok en sjuendeplass i fjor, og det var vi veldig fornøyde med. Vi vet vi kan gjøre det bedre enn det, og har nå blitt ett år eldre og ett år bedre. Det er mye historie i Røa, og utviklingen her går veldig fort. Vi må også se på hva vi kan gjøre for å ta steg og bli bedre, så da er det bare å satse videre, sier Suphellen.

– Har hevet bunnivået

Laget har nettopp lagt bak seg en god oppkjøring, der det på seks kamper kun ble tap for Stabæk, mens lag som Lyn og Djurgården blant annet ble slått.

– Jeg synes det ser bra ut. Vi har hatt en god oppkjøring, og har en veldig bra spillerstall nå. Vi har fått inn noen nye spillere som har hevet nivået, og erstattet de som har dratt. Så jeg synes det ser lovende ut, forteller Suphellen.

Sentrallinja med Suphellen, Ragne Svastuen og Julie Klæboe er intakt, og som alltid utvikles det spennende unge spiller på Røa, kombinert med at de spillerne som er der tar nye steg.

– Det har vært ganske store endringer spillemessig fra i fjor til i år. Selv om det ikke har vært så mange inn, så har det kommet noen nye til og noen har jo forlatt oss. I sum synes jeg det har bidratt til at vi har fått en mye bedre balanse og harmoni i spillergruppa. Jeg synes vi har løftet bunnivået opp, og at spiller 17, 18 og 19 har blitt bedre. Det gjør at vi også har fått en bedre treningshverdag, som gjør at vi kan prestere bedre i kamp, forteller Nordby.

Kaptein Sarah Suphellen og Cassandra Ella Bogeres gleder seg til seriestart (Pål Karstensen)

Espås spår en god sesong

Blant dem som har forlatt klubben er Tuva Espås, som har spilt i Røa hele livet. Hun er gjest i denne ukens spesialepisode av Trikkeligaen, som omhandler nettopp seriestarten i Toppserien.

– Jeg tipper de kommer på en femte eller sjetteplass, og at de gjør en god sesong. Nøyaktig hvor bra det blir handler om hva de gjør mot topplagene, og hvor mange poeng de får med seg der. Men jeg blir veldig overrasket hvis Røa ikke biter bra fra seg i år, da jeg vet hvilke kvaliteter det er i laget, og hvis ting klaffer kan det gå veldig, veldig bra for Røa, sier Espås i podkasten.

Det er noe eks-trener Geir Nordby er veldig enig i.

– I fjor spilte vi ofte jevnt med topplagene, og hadde gode prestasjoner der, men vi var ikke like gode mot de andre lagene. Det jeg håper skal bli forskjellen fra i fjor til i år, er at vi blir mer stabile også mot lagene som ikke er topp fire. Med tanke på at vi får en bedre treningshverdag gjennom uka, og at vi har et høyere nivå på spillergruppa, håper vi den stabiliteten vil bidra til å vi skal bli nummer fem, avslutter Nordby.

