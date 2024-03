Dagsavisens tabelltips for Toppserien 2024: Derfor tror vi VIF vinner igjen

Etter at henholdsvis Sandviken og Brann (etter fusjonen) vant ligaen i 2021 og 2022, var Vålerenga tilbake på topp i fjor. Som i 2020 da Vålerenga vant sist, var Rosenborg nærmest, men i 2023-sesongen var VIF et helt poeng foran kontra 2020-sesongen da Rosenborg ble slått på målforskjell.

Alt tyder på at det skal bli jevnt også denne sesongen, men vi tipper at det står mellom de to lagene som nå har skaffet seg en luke nedover til resten av ligaen, Brann og Vålerenga. Gjennom spill i mesterligaen for Brann og fjorårets seriegull for VIF, som også gir store mesterligasjanser, har de to lagene nå skilt seg litt ut, og med alt rotet som har vært i Rosenborg i denne oppkjøringen, er de i en litt egen klasse på topp.

Her kommer vårt tabelltips for årets sesong i Toppserien:

1) Vålerenga

Vi spådde Vålerenga som seriemester i fjor, og fikk rett i det. Laget var best sesongen sett under ett, selv om trener Nils Lexerød ikke var helt fornøyd med prestasjonene og da kanskje spesielt jevnheten. Før Stine Ballisager Pedersen forsvant på sommeren var VIF bunnsolide, før det ble mer ujevnt på høsten.

Laget har kvittet seg med en haug midtstoppere, og profiler som Guro Pettersen og Ingibjörg Sigurdardottir har blant andre forlatt Intility. Inn i laget har keeper Tove Enblom kommet, sammen med Iselin Sandnes Olsen, Sædis Heidarsdottir, Emma Godø, Tuva Espås og Tilde Lindwall. På skadelista er Selma Pettersen, Mawa Sesay og Mimi Löfwenius. I tillegg skal Felicia Rogic bli mamma.

Vålerenga har med det gjort laget jevnere, med flere spillere som kan spillere i flere posisjoner, som gir trener Nils Lexerød flere strenger å spille på. Det gjør at laget taktisk også er mer fleksibelt, og mindre sårbart for skader, formsvikt, sykdom og suspensjoner. Laget har testet seg mot internasjonal motstand i oppkjøringen, og virker bedre rustet enn noen gang. Dermed tror vi på et nytt seriegull i 2024.

Første serierunde: Vålerenga – Stabæk på Intility, lørdag kl. 15.00.

2) Brann

Etter to strake seriegull, endte bergenserne hele 13 poeng bak seriemester Vålerenga i fjor. Slet på vårsesongen, men fikk stabilisert skuta da trener Martin Ho kom inn og kvalifiserte Brann til mesterligaen som første norske kvinnelag. Det bidro nok til at ligaen ble litt nedprioritert, og de slo ikke Vålerenga i noen av kampene i ligaen forrige sesong.

Bergenserne slet også såpass mot Lyn, at de valgte å hente ligaens toppscorer i Anna Aahjem fra Kringsjå. En meget god signering det, mens laget har mistet Maria Brochmann til Djurgården. Har med andre ord veldig mange av de samme spillerne, og kommer til å sparke bedre fra seg i ligaen denne sesongen.

Møter Barcelona ikke mange kampene ut i den nye sesongen, og selv om det absolutt er en fordel å møte verdens beste kvinnelige fotballag med tanke på motivasjon og utvikling, kan også mesterligaspillet slå inn på ligaspillet. Siden Brann nesten kontinuerlig er i sesong, og ikke har fått en pause, tror vi at det på ett eller annet tidspunkt vil komme en formdupp, som Vålerenga kan utnytte for å vinne ligaen.

Første serierunde: LSK Kvinner – Brann i LSK-hallen, lørdag kl. 16.45





3) LSK Kvinnner

Imponerte forrige sesong i det som var André Bergdølmos første sesong i LSK-hallen. Har hentet inn seks spillere, og mistet sju, deriblant Emma Godø til Vålerenga og Rebecka Holum til Rosenborg. Vi tror at LSK Kvinner fortsetter den positive utviklingen, og at det i årets sesong vil gi bronse.

Første serierunde: LSK Kvinner – Brann i LSK-hallen, lørdag kl. 16.45

4) Rosenborg

Har vært nære på å vinne ligaen nesten hver sesong siden navnebyttet fra Trondheims Ørn, og lykkes endelig med å ta sin første tittel som Rosenborg da Vålerenga ble slått etter VAR-kontroverser i fjorårets cupfinale. Har imidlertid hatt en brokete oppkjøring, og det er usikkert hvor laget står før seriestart.

Trener Steinar Lein forsvant ut i januar, og selv om det har gått to måneder, og seriestarten er her har laget fortsatt ikke fått på plass en trener. Det tror vi har påvirket laget, og når det kommer inn en ny trener midtveis i sesongen kan det også skape sine utfordringer underveis. Har også mistet sentrale skikkelser i Emilie Jorama og Anna Jøsendal, som begge gikk til Hammarby.

Første serierunde: Rosenborg – Arna-Bjørnar på Koteng Arena, lørdag kl. 15.00

5) Stabæk

Etter at Petter Belsvik ga seg, har Janne Jönsson kommet inn portene igjen på Nadderud. Svensken har fått til store ting med herrelaget til Stabæk tidligere, og med salget av hans datter til Zara til Djurgården, var pappa Jönsson klar til å ta fatt på sin første trenerjobb på kvinnesiden.

Har hentet inn Emilie Østerås fra Kolbotn, og har et spennende lag som skal kjempe om å bli beste lag bak de fire store. Melissa Bjånesøy nærmer seg 200 kamper, og blir viktig med sine mål og sin erfaring.

Første serierunde: Vålerenga – Stabæk på Intility, lørdag kl. 15.00.

6) Røa

Som vanlig har det vært en del utskiftninger i spillertroppen til Røa, der blant annet toppspiss Tuva Espås har forlatt klubben til fordel for Vålerenga. Men en ting forandrer seg aldri, og det er at Geir Nordby fortsatt er trener, og tar nå fått på sin 27. sesong som trener for Oslos mestvinnende fotballklubb.

Sentrallinja med Sarah Suphellen, Ragne Svastuen og Julie Klæboe er inntakt, og som alltid utvikles det spennende unge spiller på Røa, kombinert med at de spillerne som er der tar nye steg. Har sett bra ut i oppkjøringen, der de kun står med ett tap (mot Stabæk), og har slått både Djurgården og Lyn.

Første serierunde: Kolbotn – Røa på Grorud, kl. 15.00

7) Lyn

Der Røa aldri skifter trener, fortsetter Lyn trenden med å skifte trener omtrent hver eneste sesong. Sistemann inn portene nå er Joakim Dragsten, som også han har skiftet over til å trene kvinner, etter å ha hatt suksess med Hødd. Har slitt med en del skader i oppkjøringen, og baneforholdene på Kringsjå.

Har mistet forrige sesongs toppscorer i Toppserien, Anna Aahjem, som naturligvis blir et stort savn. Har også mistet Julie Jorde til tysk fotball og Iselin Sandnes Olsen til Vålerenga, og er med det ganske kraftig svekket foran årets sesong. Er blant Norges beste til å utvikle spillere, men må trolig ta et mellomsteg i år. Etter åpningskampen borte mot Åsane venter de fire antatte topplagene på rekke og rad.

Første serierunde: Åsane – Lyn fra Åsane Arena, lørdag kl. 15.00

8) Åsane

Ett av seks lag i årets Toppserie som går inn i sesongen med ny trener. Ikke gjort store endringer på spillerstallen, med én spiller inn (Maria Jensen) og én spiller ut (Madelen Holme). Har gode fasiliteter på Åsane, og en litt jevnere besatt tropp med tanke på alder enn nedrykkskollegene. Klarte seg ganske greit i fjor, og skal kjempe med byrival Arna-Bjørnar om å gjøre det også i år.

Første serierunde: Åsane – Lyn fra Åsane Arena, lørdag kl. 15.00

9) Kolbotn

På kvalifiseringsplass har vi plassert Kolbotn, et lag som er kjent for å produsere mange store talenter. Har i likhet med flere andre lag i Toppserien skiftet trener, og hentet inn Tuva Henriksen fra Lyn og Thea Mikkelsen fra Grei. Var ganske overlegne i 1. divisjon, både i grunnserien og sluttspillet, og hvis de kan ta med seg den positiviteten kan de overraske med mange spennende unge spillere. Men samtidig kan det også bli litt for ungt, og litt for ujevnt ett nivå opp, med litt for mange unge spillere samtidig.

Første serierunde: Kolbotn – Røa på Grorud, kl. 15.00

Kapteinene bak fra venstre Alise Tvilde Evensen, Åsane, Susanne Oliver Haaland, Kolbotn, Mali Næss, Rosenborg, Janni Thomsen, Vålerenga, Emilie Bølviken, Stabæk, Emilie Woldvik, Lillestrøm, foran fra venstre, Marthine Østenstad, Brann, Sarah Alexandra Lilleberg Suphellen, Røa, Stine Hovland, Arna-Bjørnar, og Kirvil Odden Sundsfjord i Toppserien på Ullevaal Stadion. (Ole Berg Rusten/NTB)

10) Arna-Bjørnar

Bak de tre på midten, som skal kjempe om å bli best av resten, har vi definert tre lag i nedrykksstriden som skal kjempe om å unngå nedrykk. Arna-Bjørnar havnet sist med ganske god margin forrige sesong, men fikk beholde plassen grunnet økonomisk rot i Avaldsnes.

Har mistet en god del spillere, og bare fått inn Benedicte Berge fra AAFK Fortuna, og i tillegg skiftet trener, så vi tror dessverre Arna-Bjørnar må ta steget ned denne sesongen.

Første serierunde: Rosenborg – Arna-Bjørnar på Koteng Arena, lørdag kl. 15.00