Lyn med nye målsettinger for 2024: – Kan ta tre poeng mot alle

Det har skjedd mye rundt Lyn denne vinteren, som det stort sett alltid gjør. Klubben har solgt stjernespiller Julie Jorde til Tyskland, og fått inn sin femte hovedtrener siden 2018 i Joakim Dragsten. Som vanlig har det vært flere spillere ut og enkelte spillere inn på Kringsjå, i tillegg til at Mariken Kleppe er ansatt som assistent.

Lyn åpnet året med å knuse ØHIL 5-0, før de leverte en like imponerende prestasjon i 2-2-kampen mot regjerende seriemester Vålerenga. Lyn-trener Dragsten, som tidligere har vært i Lokomotiv Oslo, Eidsvold Turn og Hødd, mener laget kan hamle opp mot alle lagene i serien i 2024.

– Jeg håper vi kan se en energisk gjeng som er tøffe å møte, og som prøver å utfordre hver eneste motstander hver eneste kamp. Helt oppriktig mener jeg det er mulig å kjempe for tre poeng i hver eneste kamp i år. Det er et tøft mål, men vi viser litt glimt av det mot Vålerenga, at vi matcher de. Og ser man på fjorårsresultatene, var det gode resultater mot både Brann og Rosenborg. Det er fullt mulig, sier han.

Les flere saker om Lyn

Får endelig spilt på stor bane

Etter en måned med kalde Kringsjå som treningsarena, har Lyn nå reist ned til varmen i Spania. Oppholdet i La Manga er kjærkomment for et Lyn-lag som har slitt med å få trent på stor bane så langt i 2024.

– Det blir veldig deilig å få en 11er-bane tilgjengelig hver dag, da vi har slitt med å ha stor bane her hjemme. Det blir også deilig å slippe å fryse hele tiden, sier Dragsten og ler.

– Nå i starten av oppkjøringen har vi jobbet mye med forsvarsspill, mens det blir et lite skifte her i Spania. Da begynner vi å terpe på litt mer offensive ting. Vi skal sette sammen en helhet. Fotball handler jo om spill og motspill og flere faser, så det skal bli gøy, legger han til.

Lørdag møter Lyn-jentene Kolbotn, og på det tidspunktet har lage vært i Spania en hel uke.

– Å få en hel uke hvor vi bare fokuserer på fotball, der vi får trent og terpet skikkelig blir helt magisk, sier Selma Olderheim.

Lyn-damene har endelig kommet seg vekk fra kalde og snøfulle Kringsjå, og ned til varmere strøk der de kan spille på full bane. (Thomas Nordeng / Lyn damer)

[ 2-2 i lokalderby. Lyn mest fornøyde: – Var mye bra ]

Skal bli bedre enn i fjor

De siste årene har vist at Lyn kan hamle opp med hvem som helst, og i fjor ble det seier 3–1 over LSK, 3–2 over Brann og 2–0 over RBK. I tillegg endte det 2–2 etter full tid mot Vålerenga i cupsemifinalen, der de røk etter ekstraomganger.

– Det handler om å finne høyest mulig toppnivå, og et bunnivå der man ikke snubler mot antatt svakere lag. Vi får se hvordan plasseringstipsene blir, men vi vil klatre på tabellen fra i fjor, samtidig som vi kan utvikle mange lovende spillere, sier trener Dragsten.

– Vi ser at mye må bli bedre, men det å møte en motstander som Vålerenga er fint i starten av oppkjøringen, og det var en god prestasjon mot et så bra lag som VIF er. Våre forventninger er at vi skal være et lag som er mye mer frempå enn tidligere. Vi skal være offensive og score masse mål. Vi skal utvikle oss og ta større steg, og gjøre det bedre på tabellen enn i fjor, sier Selma Olderheim.

Første mulighet til å sjekke ut årets nye Lyn-utgave er altså førstekommende lørdag mot Kolbotn. Sjekk Lyn-damenes resterende treningskamper her.

[ Vålerenga spiller i Stockholm – Lyn og Røa reiser til La Manga ]