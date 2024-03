Økt gjeld, lønnseksplosjon og overgangskomité – nå skal det kuttes i VIF

Vålerengas 2023 kan med rette kalles for et annus horribilis, etter at klubben slet tungt sportslig hele sesongen og rykket ned til 1. divisjon for første gang siden 2001. Det gjenspeiles først ordentlig i styrepapirene for neste år, men allerede nå har klubben tatt en rekke grep. Det kommer frem i årsmøtepapirene, foran tirsdagens årsmøte.

Spillerstallen er allerede kuttet drastisk med flere spillersalg, og lønna har blitt kuttet i henhold til nedrykksklausulene i de gjenværende spillernes kontrakter. For 2024 har det blitt budsjettert med spillersalg på minimum 40 millioner kroner, og med salget av Andrej Ilic, er det allerede oppnådd.

I 2023 solgte Vålerenga spillere for nesten 90 millioner kroner, i Odin Thiago Holm (Celtic), Osame Sahraoui (Heerenveen), Seedy Jatta (Sturm Graz), Tobias Christensen (Fehervar) og Amor Layouni (Häcken). Totalt står Vålerenga Fotball Elite (VFE) oppført med en regnskapsmessig inntekt på nesten 95 millioner kroner for salg og utleie av spillere i 2023.

– Endringen som vil gi størst effekt over tid, er overgang til en langt mer prestasjonsbasert lønnsstruktur på sport. Leverandøravtaler for A-herrer er avviklet og antallet speidere er redusert fra tre til to. Det er også innført mindre spillertropp og støtteapparat i forbindelse med bortekamper for rekrutt- og A-laget, og gjennomført kutt i mat til A-laget, skriver VIF i årsmøtepapirene.

Oppretter overgangskomité

Det er kraftig opp fra 2022, da salg og utleie av spillere bare ble bokført med 13 millioner kroner, og en stor del av grunnen til at klubbens driftsinntekter økte fra 82,3 millioner kroner i 2022 til 188 millioner kroner for 2023. Som Vålerenga også skriver i årsmøtepapirene blir hele overgangssummen regnskapsført det inneværende året salget skjer, mens de faktiske pengene for salget kommer inn stykkevis og delt gjennom flere år basert på hvordan overgangene faktisk er strukturert.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (VFAS) har sistnevnte krav på alle nettoinntekter fra spillertransaksjoner som gjennomføres i VFE. For 2023 er overføringer av gevinst fra spillersalg fra VFE til VFAS oppført med 89 millioner kroner, mens overføring av kostnader ved spillersalg er bokført til 53,6 millioner kroner. Begge er betydelig opp fra 2022, fra henholdsvis 11 millioner i 2022 i gevinst fra spillersalg og 21 millioner kroner i bokført kostnad ved spillerkjøp i 2022.

Det gjør at VFE også i budsjettet for neste sesong skriver at ytterligere spillerkjøp for å forsterke stallen må bli finansiert gjennom gjennom tilskudd/lån fra eierskap eller spillersalg. Der har VIF allerede solgt Andrej Ilic, men siden klubben allerede har budsjettert med 40 millioner i spillersalg, gjør det salget at klubben går omtrent i null på det punktet. For årets sesong er det blitt budsjettert med beskjedne 2,5 millioner kroner i spillerkjøp.

– For å effektivisere arbeidet med spillerlogistikk har klubbstyret nedsatt en overgangskomité, der spillerkjøp og spillersalg blir diskutert, før de blir endelig vedtatt av klubbstyret. I komiteen sitter sportssjef, daglig leder samt styreleder og styremedlem fra VFE. Styreleder og et styremedlem fra VFAS er med som observatører, og kommer med nødvendige innspill når det gjelder finansieringen ut over budsjett, skriver klubben i årsmøtepapirene.

Eksploderende lønnskostnader

Videre heter det i budsjettet for 2024 at styret forutsetter at klubben vil jobbe aktivt med å ytterligere nedbygge de totale kostnadene i organisasjonen for 2024 og årene som kommer. Det gjøres blant annet ved at lønnskostnadene, som er den største enkeltpotten, er budsjettert med et kutt på rundt 21 millioner kroner. Det er en kostnadsreduksjon på 25 prosent, og mye av det har allerede blitt effektuert gjennom kutt i spillernes lønn, gjennom nedrykksklausuler.

Videre ser vi at VIFs lønnskostnader for 2023 var oppe på hele 85 millioner kroner, der 73 millioner er ren lønn og resten pensjon og folketrygdavgift, og at de økte med 26 millioner kroner fra 2022-sesongen. Det er en økning på hele 44 prosent på ett år, og hele 14 millioner kroner mer enn det som var budsjettert for 2023-sesongen. En sesong der VIF budsjetterte med kjøp og leie av spillere til 15 millioner, men endte opp med å bruke 56,6 millioner. Altså 41,6 millioner kroner mer enn budsjettert, eller 273 prosent. Mye av det var på Andrej Ilic, som de har solgt med fortjeneste.

Der driftsresultatet var på over ti millioner kroner i minus for 2022, og klubben tidligere har presentert blodrøde tall, ble driftsresultatet på 35 millioner kroner i overskudd for 2023. Mye takket være spillersalgene, men også fordi klubben midt oppe i den sportslige nedturen opplevde en jevn publikumsvekst på 21,4 prosent ifølge årsmøtepapirene. Laget nådde også semifinalen i cupen, tjente mer på VIP-kunder og fikk mer penger gjennom den nye TV-avtalen med TV2.

Gjelda økte med 22 millioner

I ligaen var det budsjettert med en 4. plass, som innebar fire millioner kroner i minus for 14. plassen laget oppnådde. Totalt ble det et regnskapsmessig overskudd på 6,14 millioner kroner, og klubben står med en egenkapital på 790.000 kroner. Samtidig har den kortsiktige gjelden til VFAS økt fra 15 til 27,7 millioner kroner, og den samlede totale kortsiktige gjelden har økt fra 44,8 millioner kroner i 2022 til 67 millioner kroner i 2023.

– Det er ingen hemmelighet at klubben har slitt med store underskudd over flere år. Disse økonomiske utfordringene har blitt forsterket av vårt nylige nedrykk, som har ført til reduserte inntekter og økt press på klubbens økonomi. I denne kritiske tiden er det viktig at vi tar ansvar for vår situasjon og handler proaktivt for å snu trenden, skriver klubben i årsmøtepapirene og fortsetter:

– Ved å utvikle en konkret plan for å sikre klubben en økonomi som ikke er avhengig av eksterne midler, tar vi et viktig skritt mot å gjenopprette vår økonomiske helse og bærekraft. Vi må være realistiske og innse at veien tilbake til suksess kan være krevende, men med riktig strategi, innsats og fellesskap, kan vi overvinne utfordringene vi står overfor. Vårt nedrykk er er påminnelse om behovet for å arbeide enda hardere for å gjenoppbygge vår klubb og sikre at vi kommer tilbake enda sterkere.

Vil utvide styret

Der det i fjor var full baluba med en valgkomité som måtte gå av som følge av at de instilte på Jørgen Jalland som ny styreleder, til tross for at han ikke var valgbar, ligger det an til å bli litt mindre dramatisk i år. Tidligere NRK-sjef og nå konsernsjef i Bane Nor, Thor Gjermund Eriksen, er innstilt som ny styreleder.

På vegne av supportergrupperingene Klanen, Ikaros og Kokos har det også kommet et forslag om å utvide styret i Vålerenga Fotball Elite med to styremedlemmer, som i dag består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og varamedlem. Forslagsstillerne mener det blant annet gjør styret mindre sårbart ved forfall og frafall, i tillegg til at det vil gi ekstra mangfold i kompetanse og erfaring, samt økt kapasitet for strategisk tenkning.

Vålerengas styre innstiller på å avslå forslaget, fordi det med observatører fra styret i AS og Klanen allerede er elleve møtende på styremøtene.

– Det sittende styret opplever forslaget om å utvide klubbstyret med ytterligere to medlemmer som unødvendig og kompliserende, og det vil kunne føre til et mer tungrodd og mindre effektivt styrearbeid, skriver styret i innstillingen.

