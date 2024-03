Overveldende flertall gikk inn for å lukke VIFs årsmøte for pressen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I gymsalen på Valle Hovin videregående skole ble årets årsmøte avholdt for Vålerenga Fotball Elite, og hvordan det årsmøtet foregikk får vi avvente Vålerengas pressemelding for å finne ut av.

Pressen ble nemlig kastet ut av møtet etter bare et par minutter, og nektet adgang på årets årsmøte. Det startet med at avtroppende styreleder Tuva Ørbeck Sørheim åpnet møtet, før det var ett minutts stillhet. Etter det ble det valgt dirigent, som ble klappet inn ved akklamasjon.

Dirigenten åpnet med å oppfordre til saklig diskusjon og minnet de 323 stemmeberettigede som møtte opp til å oppføre seg og sørge for et godt møte. Deretter spurte han årsmøtet om det var greit at pressen ble værende, da årsmøtet er åpent for pressen om ikke annet blir bestemt av årsmøtet.

Stort flertall for å lukke møtet

Et klart nei runget ut fra sallen fra de aller fleste fremmøtte, og da dirigenten ba om en opptelling ble det klart at årsmøtet med langt over de 2/3-delene som er krevd bestemte seg for å lukke møtet for pressen. Dagsavisen talte en kanskje sju-åtte som rakk opp hånda og syntes det var greit at pressen ble værende, mens et overveldende flertall stemte mot.

Dermed ble det en kort affære for den fremmøtte pressen, på et årsmøte der tidligere NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen er innstilt som ny styreleder etter Sørheim som i fjor ble gjenvalgt etter at valgkomiteen hadde innstilt Jørgen Jalland. Han var ikke valgbar, og Sørheim fikk dermed et nytt år som styreleder.

På årsmøtet har det kommet inn to forslag, der årsmøtet i det første forslaget ber styret komme tilbake til medlemmene på et av årets ordinære medlemsmøter med en konkret plan med mål om å sikre klubben en bærekraftig økonomi, der man ikke er avhengig av midler fra en ekstern investor for å gjennomføre normal drift.

Dette tas opp på årsmøtet

På vegne av supportergrupperingene Klanen, Ikaros og Kokos har det også kommet et forslag om å utvide styret i Vålerenga Fotball Elite med to styremedlemmer, som i dag består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og varamedlem.

Forslagsstillerne mener det blant annet gjør styret mindre sårbart ved forfall og frafall, i tillegg til at det vil gi ekstra mangfold i kompetanse og erfaring, samt økt kapasitet for strategisk tenkning.

Vålerengas styre innstiller på å avslå forslaget, fordi det med observatører fra styret i AS og Klanen allerede er elleve møtende på styremøtene.

I tillegg vil fjorårets regnskap og budsjettet for årets sesong, og de grepene klubben allerede har tatt for å få kostnadene ned etter nedrykket bli gjennomgått. Det kan leses mer om her.

