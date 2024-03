Kollentåka - med promille

Kanskje femmilsfesten i Holmenkollen trenger den pausen den får neste år når det ikke blir noen femmil her på grunn av VM i Trondheim.

Men for arrangørene i Holmenkollen er situasjonen fortvilet fordi man ønsker å bevare den eneste gjenværende femmila i verdenscupen. Man ønsker ikke langrenn bare som en rendyrket arenaidrett uten innslag av granbar og bålrøyk.

Varemerket for Holmenkollen er ikke lenger hopprennet, slik det var i mange tiår, men femmilsfesten, nå for både kvinner og menn. Og det er teltlivet rundt Frognerseteren som er navet i publikumsfesten. Og det som dessverre også er blitt fyllefesten.

– Vi bryter opp i det ene slagsmålet etter det andre, fortalte operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB midt på denne lørdagen og etter at Frida Karlsson hadde avgjort femmila i suveren stil.

Det fantes også tilskuere som fulgte med på selve rennet. Her fyker vinneren Frida Karlsson forbi. (Beate Oma Dahle/NTB)

Et av grepene arrangøren har gjort er å alternere femmila for kvinner og menn mellom lørdag og søndag for å se om det har noen effekt. Åpenbart ikke. Selv med tidlig start lørdag var det behov for tidlige promillekontroller inne i skogene. Ungdom, antakelig mest fra vestkanten av byen, har etablert Holmenkollen som sin festarena en tidlig lørdag i mars, uavhengig av hva slags idrett som pågår. Men femmila er en fin innpakning. Løperne kommer langt ut i skogen og den varer lenge.

Det toppet seg i 2018 da det var direkte helsefarlig etter rennet og Ruter måtte stoppe T-banen av sikkerhetsmessige hensyn. Så alvorlig ble det ikke i år. Løperne elsker folkelivet rundt løypa, men ikke innslaget av alkohol. Og det gjør noe med imagen å ha ravende fulle ungdommer flytende rundt i skogen.

Den svenske løperen Moa Lundgren kalte det et sjøslag. Hun sammenlignet rennet med “Brännbollsyran” i Umeå, uten at vi kjenner detaljene om det arrangementet. Men det høres ikke helt stuerent ut. – Det var ett sjøslag där ute i skogen. Det luktade vervingen alkohol när man åkte förbi, sa hun til svenske Expressen.

TV2s nye utegående reporter Tiril Eckhoff prøvde å skildre stemningen inne ved Frognerseteren og hver gang hun rapporterte lurte hun egentlig på hvor mange som fulgte med på selve rennet. Men det var mange svenske tilskuere på plass. Frida Karlsson hevdet hun ble buet på under sisterunden, men tok ikke det særlig alvorlig. – Kunne de ikke heller syntes litt synd på meg, sa hun om blodslitet for å komme til mål. Der fikk hun en hyggelig prat med den norske kongefamilien.

Politiet var synlig til stede og oppfordrer foreldre til å ha kontroll på sine håpefulle. Neste alternativ er å billettere hele området, men man ønsker fri ferdsel i Nordmarka. Det handler til syvende og sist om holdninger.

Og den reelle sportsinteressen fikk vi kanskje svar på etter at femmila var over. Da strømmet folk tilbake til byen, revnende likegyldige til hva som foregikk av kombinert langrenn og hopprenn i anlegget. Jo da, Kollensjef Stefan Marx har en utfordring. Kollektåka holdt seg unna. Men ikke Kollenfylla.

Søndag skal gutta gå femmil på samme tidspunkt som jentene lørdag. Da er nok fylla borte. Den tilhører lørdagen. Søndag er det varslet politiske demonstrasjoner. Politiet må på jobb igjen.

Les også: Tenk å ha sin egen livlege?

Les også: Hun fikk sin frihet. Men for Abida Raja er kampen ennå ikke slutt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen