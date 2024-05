Putin i kinesisk intervju: Åpen for Ukraina-dialog

– Men eventuelle Ukraina-forhandlinger må ta høyde for interessene til alle landene som er involvert i konflikten, inkludert vårt eget land, sier presidenten til Xinhua.

I intervjuet skryter Putin av Kina og sier at landet har forståelse for bakgrunnen til Ukraina-krisen og dens globale geopolitiske innvirkning.

– Vi er positive i vår vurdering av Kinas tilnærming til en løsning på den ukrainske krisen. I Beijing har de virkelig forståelse for konfliktens årsaker og dens geopolitiske betydning, sier Putin i intervjuet.

Putin snakker også om forholdet mellom Kina og Russland og sier at det økonomiske båndet mellom de to landene har store muligheter. Begge land fremmer velstand via et utvidet og gjensidig nyttig samarbeid, hevder den russiske presidenten.

Lunken mottakelse

Intervjuet ble publisert onsdag, i forkant av Putins besøk til Beijing senere denne uken.

Kina la for over et år siden fram en tolv punkters plan som myndighetene i Beijing mener kan være løsningen for å få slutt på krigen. Planen fikk da lunken mottakelse både i Moskva og Kyiv, og den ble møtt med kritikk fra USA.

President Xi Jinpings plan tar blant annet til orde for å «kjøle ned» situasjonen, og den oppfordrer til gjenoppretting av fred og stabilitet, samt at konfliktens innvirkning på verdensøkonomien blir minimert.

Fredsmøte i Sveits

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj foreslår på sin side en fredsplan som er mer konkret – tilbaketrekking av russiske styrker, gjenopprettelse av grensene fra 1991, og krav om at Russland må stilles til ansvar.

I juni skal det holdes en fredskonferanse i Sveits der Ukraina står på agendaen. Men Russland har avvist forsøket på en løsning i Sveits som meningsløst, og sagt at samtaler må ta høyde for det Moskva kaller den nye realiteten.

Sveits har uttalt at landet er åpent for å invitere Russland, men at russerne gjentatte ganger har sagt at de ikke er interessert.

Fredskonferansen skal holdes 15. og 16. juni i Bürgenstock utenfor Luzern og skjer på forespørsel fra Ukrainas president.

I januar ble det kjent at Sveits skulle være vertskap for et toppmøte om fred i Ukraina, på forespørsel fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

160 delegasjoner er invitert, blant dem medlemmene av G7, G20, Brics-landene, EU, internasjonale organisasjoner og to religiøse representanter.

