Kjelsås med kun tre fotballøkter i år: – Vært litt Benny Hill på Grefsen

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Allerede mot slutten av årets første uke var Kjelsås i gang med de første treningsøktene for året. Det ble også med de fotballøktene, da både mye snø og kalde temperaturer har gjort livet vanskelig på Grefsen stadion. Derfor var kampen mot Moss også en god anledning til å faktisk spille litt fotball, som det ikke har blitt for mye av de siste ukene.

– Det har egentlig vært helt tullete de siste ukene, med masse snø og lave temperaturer. Midt oppe i det hele bestemte traktoren vår seg for å ta kvelden også, så den har vel bare stått der ute og snødd ned. Så det var litt Benny Hill her oppe på Grefsen en stund, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen og ler.

– Må få spilt mer fotball

Tre fotballøkter har det blitt på Kjelsås så langt i år, før møtet med Thomas Myhre og Moss.

– Det at vi har spilt så lite fotball gjør at jeg synes vi fikk mer ut av denne kampen enn jeg hadde forventet. Det meste av øvinga vår de siste ukene har vært på video og gjennom individuelle samtaler, så har gutta vært mye i gymmen og løpt en del. Du kan jo tenke deg hvor glade de har vært for å få løpt litt ekstra, da jeg ga dem dem planen, forteller Kampen som har unngått fristelsen å dra den enda lenger:

– Vi har hatt mye snø, men jeg har hverken tvunget spillerne til å gå på ski eller ha snøballkrig. Så ille vil jeg dem ikke, men det er klart at vi må få spilt litt mer fotball enn det vi har gjort. Men det får vi tro vi får gjøre, og at været spiller litt mer på lag med oss i februar. Det har vært noen økter med hjertet i halsen, men det handler om å ikke ta noen unødvendig risiko. Vi må holde spillerne skadefri, sier Kampen.

Fornøyd med mye

Oppgjøret mot Moss var en jevnspilt affære der Kjelsås tok ledelsen ved Jens Bonde Aslaksrud, før Moss snudde og vant helt på tampen.

– Med tanke på de få øktene vi har hatt synes jeg vi fikk mer ut av det enn jeg forventet. Vi viser en fin mentalitet og bytter elleve mann i pausen, som ikke er enkelt. I sum synes jeg vi er robuste, selv om det jo synes at vi mangler litt relasjoner etter pause. Offensivt er det veldig mye nære, og de tingene som ikke ser bra ut i dag føler jeg ikke er så langt unna heller. Så det var bedre enn jeg håpet på, sier Kampen.

Det mener også Olav Øby, som var tilbake i norsk fotball, etter returen fra Island.

– Det var gøy å være tilbake, og kjekt å spille en kamp igjen. Vi har en veldig fin gjeng her, og har noe spennende på gang. Jeg synes vi viser mye bra selv om vi nesten ikke har fått spilt fotball i år, og med bare tre fotballøkter innabords viser vi gode tendenser, forteller midtbanespilleren.

På utkikk etter 1-2 nye spillere

I tillegg til Øby, fikk også Kristian Eriksen, Filip Oprea og Jonas Brauti sine første minutter for Kjelsås. Brauti ble signert tidligere i uka, etter at William da Rocha tok steget opp til Kåffa og Eliteserien. Dermed var det bare Terje Kirsebom på 44 år og Emil Rosén på 17 år som dannet keeperduo.

– Det å signere en ny keeper var hele tiden en prioritet for oss, og det har vi jobbet med en god stund. Nå ordnet det seg på en veldig god måte, så det var veldig kjekt å få fikset, sier Kampen.

Kjelsås-treneren opplyser at Sebastian Ottesen er ute en stund, og at de derfor er en back i manko.

– Vi ser etter muligheter for å omskolere noen av de spillerne vi har på kort sikt der, men så ser vi også etter nye spillere. Vi kikker oss rundt på markedet, så det at vi kanskje henter inn 1-2 spillere til kan jo skje. Men det må være riktige typer også i tillegg til gode spillere, forteller Kampen.

