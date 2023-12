Hestnes blir med KFUM opp i Eliteserien – signerte kontrakt til 2026

Det skriver klubben på sin nettside.

– Det hele er veldig spesielt. Surrealistisk. At vi skal være det eneste Oslo-laget i Eliteserien, sier Hestnes til Kåffa.no.

Hestnes gjorde i januar 2022 overgang fra Skeid til «Kåffa», hvor han ble en viktig brikke i lagets sensasjonelle opprykk. 27-åringen noterte seg for ti mål og tolv målgivende på 69 kamper for hovedstadsklubben.

27-åringens kontrakt gikk i utgangspunktet ut ved nyttår, men Oslo-gutten har nå skrevet under på en kontrakt som binder ham til KFUM til sommeren 2026.

– Jeg har ønsket å bruke litt tid på valget mitt, men jeg har vært veldig innstilt på at det jeg ville være med KFUM opp, sier Hestnes.

KFUM skal for første gang i klubbens historie spille i Eliteserien neste sesong, etter at de endte som nummer to i 1. divisjon.

– Simen er en meget viktig mann for oss. Stor motor, komplimentert med målpoeng og rå arbeidsmentalitet. Jeg har stor tro på at han vil markere seg også et nivå opp, sier hovedtrener Johannes Moesgaard.