Klubbdriften som har gitt KFUM suksess: - Vi skal ha Oslo-gutter i Eliteserien

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Daglig leder Thor-Erik Stenberg er en stolt mann som møter Dagsavisen midt i feiringen ute på Intility Arena, der KFUM slo Skeid og sikret opprykket i nest siste runde.

– Vi har bygget klubb i ti år. Langsiktig tenkning har gitt et slikt sportslig resultat som et opprykk til Eliteserien. Jeg er utrolig stolt av å få til det i Norge i dag, sier Stenberg.

Nøkternhet og små skritt har vært fundamentet i klubben som aldri før har spilt på Norges øverste nivå.

– Det er en oppmuntring til denne måten å drive klubb på. Det er viktig å ikke bruke penger man ikke har, men heller skal man ikke bruke minst mulig. Det handler om å være fornuftig med det man har og gjøre de tingene som ikke koster penger på en best mulig måte. Jeg synes fotballen har hatt utfordringer med dette. I denne klubbens DNA og ressursbruk er vi veldig tydelig. Vi har hatt fokus på å ta noen enkelte små skritt hvert år, fortsetter Stenberg.

Truffet med spillerlogistikken

Selv om klubben nå skal opp et hakk blir det ikke noen omveltning av strategien. Den er standhaftig i et lag som har truffet med spillerlogistikken.

– Vi er på en bølge nå som vi selvsagt har fått mye ut av. Og vi vil fortsette å ri den. Det har vært en forståelse om spillerlogistikken over mange år, og da har vi erstattere klare når vi selger. For eksempel har backene som har kommet inn i år bidratt til å ta oss opp. Det lykkes du med av og til, andre ganger, om ikke flere, ikke. Men denne spillergruppa skal bite fra seg på toppen, man ser at disse gutta vil ha mer. Vi skal ha Oslo-gutter i Eliteserien, det er helt klart, sier Stenberg.

En som har opplevd mye i Oslo-fotballen er Daniel Fredheim Holm. Han står bak mange av overgangene inn og ut i klubben.

– Det er gøy å få oppleve dette med denne gjengen. Dette er høyt opp for meg i karrieren, sier Fredheim Holm til Dagsavisen.

Når nøkkelspillere har tatt steget opp via en annen klubb har den tidligere Vålerenga-spilleren kontroll på hvor man skal hente erstattere. Nå har det blitt Eliteseriespillere av mange uskrevne blad.

– Det har vært en jobb de siste fire-fem åra som vi har klart ganske så bra. Det er gøy å krone det med et opprykk. Dette er en gjeng som har jobbet hardt for å få det til, så er det tidlig å si hvordan laget er neste år, men disse gutta har ført oss opp, og de skal få lov til å skinne på den største scenen også. Jeg unner dem alt som venter, både i kveld, i morgen og neste år, avslutter Fredheim Holm.

