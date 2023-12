Tidligere landslagsspiller på vei til KFUM Oslo

Aleesami fikk sitt gjennombrudd i Fredrikstad etter overgangen fra Skeid i 2012. Siden har han spilt for klubber som IFK Göteborg, Palermo og Rostov.

Nå skal KFUM Oslo være neste stoppested for forsvarsspilleren, ifølge TV 2 og Nettavisens opplysninger.

Mellom 2015 og 2020 fikk han 31 kamper på det norske A-landslaget.

32-åringen har vært klubbløs siden i sommer, men han har holdt formen ved like med hjelp fra nettopp KFUM.

For én uke siden annonserte KFUM at Thomas Holm er ny assisttrener for laget. Oslo-klubben skal for første gang spille i Eliteserien neste sesong, etter at de endte som nummer to i 1. divisjon. Opprykket ble spikret med 1-0-seier mot Skeid 5. november.