Rykka opp til Eliteserien i sitt første år som hovedtrener: – Skjønner ikke at det er sant

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Sammen med Jørgen Isnes har Johannes Moesgaard vært en del av en trenerduo som har fått til store ting med KFUM Oslo. Foran årets sesong dro Isnes til Strømsgodset, og Moesgaard tok over taktpinnen på Ekeberg og samlet et nytt team rundt seg som smalt til med opprykk i 39-åringens første jobb som hovedtrener.

– Jeg tenker egentlig bare hva har jeg gjort for å fortjene det her. Jeg visste at vi hadde bygget et godt grunnlag da jeg tok over, men det var likevel store utfordringer med spillersalg, det å sette sammen et nytt lag og hvilken retning vi skulle ta. Det at vi da drar et opprykk ut av den hatten er bare så spinnvillt. Jeg skjønner ikke at det er sant, og har ikke mulighet til å forstå hva vi har gjort, sier Moesgaard til Dagsavisen etter opprykket er sikret.

Moesgaard: – Jeg har vært så sliten

Da Dagsavisen snakket med han før sesongstart var han spent og nervøs før trenerdebuten, og de første seks kampene gjorde han ikke mindre nervøs siden alle endte uten seier. Fasit var én seier på de første åtte kampene, som ga en sisteplass på tabellen, før en rekke på sju strake seiere.

– Tenk på hvor vi lå da vi tapte de første seks-sju kampene i år, før vi kom inn i den rekken der vi vant og vant og vant. Så kom tapene mot Ranheim og Hødd, og da tenkte folk at Kåffa var på vei inn i den tralten der vi bare nesten klarer å rykke opp slik vi har gjort de siste årene. Etter det skrur vi bare om bryteren, og er ubeseiret på ni kamper og uten å slippe inn mål på de siste seks. Det er jo helt sykt hvor bra spillerne har håndtert det her, forteller Moesgaard og fortsetter:

– Emil (Ødegaard) spilte knapt en kamp i fjor. Shola (Akinyemi) satt på tribunen, og (Mathias) Tønnesen spilte 4. divisjon. Håkon Hoseth spilte ikke, og Jonas Hjorth var i Follo. Vi solgte et helt forsvar til Eliteserien, men slipper ikke inn mål i de siste seks kampene. Det samholdet og den trua på hvorfor skal de andre slå oss er helt utrolig, sier KFUM Oslo-treneren.

Han er stum av beundring for sine egne spillere, og gir både dem og seg selv klapp på skuldra for måten alle i og rundt klubben har taklet presset de siste ukene og månedene.

– Jeg har lyst til å gråte og le om hverandre, og alle de følelsene ligger på vippen til å bryte ut når som helst. Jeg har vært så sliten de siste fire ukene, og har latet som alt har vært greit og at jeg synes det her er gøy. Men det å spille cupfinale hver helg, med den utladningen som kommer etterpå for så å gjøre det hele igjen uken senere har vært tøft. Så klapp på skuldra både til meg og gutta for det, sier han.

Elsker arbeidsmiljøet på Ekeberg

Selv har han ikke turt å tenke på noe annet enn bussturen ned til Start i siste serierunde, og hvor fryktelig det kommer til å bli. Men etter å ha sikret opprykket allerede, blir det en fest med en gjeng Kåffa-treneren setter umåtelig stor pris på.

– Hvis folk hadde vært med oss på kontoret vårt i hverdagen hadde de blitt enda mer overbevist om at detta aldri kan gå. Vi er gærne og litt annerledes, men det er et helt fantastisk trøkk og en nydelig energi som gjør at det er gøy å gå på jobb hver dag og jeg har elsket det, forteller Moesgaard.

En annen ting han elsker er å se så mange tilskuere som møtte opp for å støtte laget i dag. Nesten 2500 tilskuere var på plass for å se lokaloppgjøret mot Skeid, og de aller fleste heiet på KFUM Oslo.

– Vi må bare nyte det her, og tenke på alt som er lagt ned av så mange over så lang tid for å få det her til. Kåffa er en klubben uten en toppidrettshistorie, men tenk hva det her betyr for de som var tilstede her i dag. Når barna som var her vokser opp har de noe å se tilbake på, og det vil gjøre at Kåffa vokser som klubb. Mange liker å klage på hvor få tilskuere vi har, men i dag var det enormt å se så mange på tribunen, og tenk hvor mange kule kamper det blir neste år, sier Moesgaard.

KFUM Oslo jubler med supporterne etter seieren mot Skeid som sikret Kåffa opprykk til Eliteserien 2024 (Frederik Ringnes/NTB)

Opprykk på Kåffa-vis

Neste år får vi altså duellen mellom Jørgen Isnes og Johannes Moesgaard, men før den tid skal Kåffa avslutte årets sesong og begynne på forberedelsene til et liv i Eliteserien. Der de enda ikke vet hvor de skal spille, selv om signaler fra NFF tyder på at drømmen om spill på Ekeberg lever.

– Jeg tror det første vi bør tenke på er å holde oss i ligaen, og det blir steintøft nok det altså. Vi må helt klart supplere med flere spillere, men vi må tenke nøkternt på det og løfte nivået i spillergruppa slik vi har gjort år for år. Vi skal rykke opp på Kåffa-vis, og skal ikke ha noen inn i laget som ikke er villig til å gjøre som de andre i arbeidsgruppa vår. Sånn sett er det enda viktigere med riktige typer inn nå, sier Kåffa-treneren.

Mannen som får det ansvaret er sportssjef Daniel Fredheim Holm, men både han og daglig leder Thor-Erik Stenberg lover at det blir Oslo-gutter på KFUM Oslos lag også i Eliteserien.

– Spillerlogistikken har vært en jobb de siste fire-fem åra som vi har klart ganske så bra. Dette er en gjeng som har jobbet hardt for å få det til, så det er gøy å krone det med et opprykk. Det er veldig tidlig nå å si hvordan laget blir til neste år, men disse gutta som har ført oss opp, de skal få lov til å skinne på den største scenen også. Jeg unner dem alt som venter, både i kveld, i morgen og neste år, avslutter Fredheim Holm.

