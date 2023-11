Scoret målet som sendte Kåffa til Eliteserien: - Dette skal jeg melke

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Robin Rasch førte ballen innover og spilte en helt middels pasning til Remi-André Svindland inne i boksen. Den langt fra ferdigscora ballen fikk han ekstremt mye ut av.

Hørte at det ble mål

– Jeg tenkte bare å få kontroll på den slik at jeg kunne kline til. Jeg fikk to ekstremt deilige touch, sier matchvinneren til Dagsavisen. Han fikk venstrefoten på ballen og rappet til på volley med den andre foten. Det hele skjedde så fort at han selv ikke fikk med seg utfallet av skuddet, men så hevet lydnivået seg.

– Gikk den virkelig inn? Det er en syk følelse å høre at jeg satt den i krysset. Jeg så ikke ballen gå inn selv, men så hørte jeg jubel, sier Svindland.

Det ble såpass mye snert i kula at Simen Vidtun Nilsen i Skeid-målet ikke hadde sjans. Tverrligger inn, symptomatisk for et lag i flytsonen. Og de over 2000 profetene kunne endelig slippe jubelen løs.

– Det er en vill scoring! Jeg har sett den et par ganger allerede og skal se den mange flere ganger. Den skal ut på Instagram, Facebook og YouTube og alt som er. Dette skal jeg melke for alt den er verdt, sier en smørblid spiller som endelig kan kalle seg Eliteseriespiller fra og med neste år.

[ Ett øyeblikks magi fra Svindland senket Skeid og sikret Kåffas historiske opprykk ]

Håper å huske kvelden

Nå blir det spill på det øverste nivået for Svindland, Simen Hestnes og resten av laget som knapt har erfaring fra det øverste nivået. Kun Akinshola Akinyemi har kamper fra Eliteserien.

– Det er vanskelig å beskrive. Vi har jobbet knallhardt i mange år. Å gjøre det med denne gjengen er spesielt, og utrolig gøy å oppleve. Vi har hatt troen lenge, og så gikk det til slutt. Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse, sier Svindland.

Laget sto uten seier etter de første seks kampene, og tapte hele 4–0 mot Raufoss, blant annet. Likevel har det ligget i kortene ganske lenge at KFUM ville klare dette.

– Alle sier det er klart, det har vært mye skriverier om det, men vi visste at dette ville leve lenge. Nå er jeg tusen kilo lettere, sier Simen Hestnes til Dagsavisen. Han synes det er surrealistisk at de endte opp her etter den dårlige starten. – Første seier kom etter sju kamper ut i sesongen og så har vi klart å snu det. Det er en kruttsterk mentalitet i oss. Nå har vi ikke tapt på ni kjemper, sju uten baklengs. Som Johs sier, slipper vi ikke inn mål får vi poeng, og det har vi gjort jevnt og trutt, sier Hestnes.

Med gulldrakt på som sier «Eliteserien 2024» skal laget opp til Ekeberg for å feire opprykket.

– Dette er en dag man skal huske resten av livet. Målet mitt nå er å huske kvelden, avslutter Hestnes.

[ Kreativ Fotball Uten Midler: Opprykket som ikke skulle være mulig ]

