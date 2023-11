Usikre på hvordan Grorud ser ut neste år: - Savner ledere

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Nikolai Hristov scoret mål nummer ni og ti for sesongen etter 33 og 36 minutter. Han har vært i Grorud i ti år og spilt både OBOS-liga, 2. divisjon, 3. divisjon og 4. divisjon for Grorud A og U21.

Nå innrømmer han at han ser etter nye utfordringer i 2024.

– Det er usikkert for min del. Jeg vet ikke noe enda. Jeg skal ha en dialog med Grorud etter sesongen, og jeg kommer til å se hva som finnes der ute. Personlig vil jeg ta nye steg. Jeg vil komme meg inn i en hverdag hvor jeg kan leve av fotballen, enten i Eliteserien eller OBOS-ligaen. Vi får se, sier Hristov til Dagsavisen.

– Jeg føler meg klar for nye oppgaver på et høyere nivå nå. Samtidig bygger vi noe spennende her og, og trenerteamet er jeg også veldig fan av. Vi får se.

Ser etter nye spillere

Også trener Andreas Alrek forteller til Dagsavisen at de er på jakt etter nye spillere inn mot 2024. Han selv har kontrakt ut sommeren 2024.

– Jeg vil sette mitt preg på dette laget. Vi mangler ledere og karakterer på treninger og i kamp. Vi trenger flere som tar tak når det butter imot på trening og kamp. Det føler jeg vi mangler. Vi skal signere flere, også skal vi sette oss ned med de som er på kontrakt og spørre om de virkelig vil dette. For i 2024 kommer det til å være ubehagelig. Det er ubehagelig å være god og å være i toppen.

– Vi må ha det mindre hyggelig på trening. Det er ofte litt for god stemning. Det skal smelle litt, folk skal være sure og forbanna på hverandre. Vi må stille tøffere krav til hverandre, og vi må komme dit der at det er et pluss om vi har det hyggelig sammen, men det er ganske langt bak i rekka.

– Blir mange det utskiftninger i vinter?

– Uten tvil. Vi skal ha inn et par spillere som kan gå inn og løfte det laget her, også skal vi løfte opp noen fra U21 også.

– Og hva med deg?

– Vi er i diskusjoner om ny kontrakt. Jeg vil veldig gjerne være her lenger. Jeg har lyst til å skrive en langtidskontrakt. Jeg har mer enn nok tid til å utvikle meg her i Grorud.

-Det har vært et kaotisk år, med trenerskifter og et klart mål om å rykke opp. Mange er nok litt mentalt utladde etter det året Grorud har hatt. Jeg har lært mye som trener. Vi har skrudd opp temperaturen fem-seks hakk. Det stilles hardere og tøffere krav.

[ Underholdende da Røa og Lyn spilte om vestkantens ære (+) ]

Hristov-show

Arendal kom i lagbussen til det noe mer suksessfulle håndballaget i byen i ØIF Arendal, men det hjalp lite.

Etter en rolig start tok kampen fullstendig fyr etter halvtimen spilt. Musa Dubois fikk ball på 25 meter, forserte innover i banen og fant Hristov på bakerste stolpe. Et utsøkt hodestøt senere sto det 1–0 til hjemmelaget, etter at ballen gikk i en bue over tidligere KFUM-keeper Jonas Brauti og i mål.

– Det var en bra heading. Det er ikke første gang jeg gjør noe sånt. Det var et veldig bra innlegg av Musa, også hørte jeg Didrik Sereba rope i boks. Det var en mellomting av et innlegg og en avslutning, sier han og ler.

1–0 ble til 2–0 tre minutter senere. Hassan Yusuf var tidlig orientert da han fikk ballen inne sentralt. Et kjapt blikk opp – og vips så var Hristov spilt alene gjennom med Brauti. Angriperen gjorde ingen feil alene med keeper og bredsidet ballen i lengste til 2–0.

– Jeg startet på rett side. Jeg er god til å starte på rett side, men det er mange dårlige dommere i 2. divisjon som blåser feilaktige offsider. Det må jeg bare si. Jeg har hatt mange annullerte scoringer i år. Det var deilig å se ballen gå i mål. De var rett og slett veldig dårlige defensivt, noe vi utnyttet, sier Hristov.

[ Lyns direkte opprykksdrøm i trøbbel – må ta igjen fem mål i siste runde (+) ]

Redusering før pause

2-0-scoringen var Hristovs tiende scoring denne sesongen. Seks av scoringene har vært såkalte «braces», altså to i samme kamp – to mot VIF 2 i juli, to mot Brattvåg i august og to nå mot Arendal i november.

Arendal fikk blod på tann med sin redusering minuttet før pause. Albert Makiadi, som tidligere har vært i Bordeaux’ ungdomsakademi og spilt Ligue 2 for Ajaccio, fikk ball i beina etter en corner og valgte like gjerne å skyte med venstrefoten fra 20 meter.

Ballen snek seg forbi Vegard Storsve, inn ved nærmeste stolpe, til 1–2. Det var også stillingen til pause.

[ Egersund-treneren om opprykksduellen med Lyn: - Vi fikk motstand ]

Kjempescoring

Ti minutter ut i den andre omgangen gikk Grorud opp i 3–1. Etter at Arendal hadde trillet ball lenge, brøt Grorud på egen halvdel og tok Arendal i ubalanse. Peder Meen Johansen kjørte en lekker tofotsdragning før han slo en krempasning gjennom til Musa Dubois.

Den lynhurtige kantspilleren utfordret en mot en mot Tord Salte, dro ballen til venstre og hamret til. Brauti ble nok litt tatt på senga av avslutningen som kom mot nærmeste stolpe, og da sto det 3–1 til hjemmelaget.

Scoringen var Dubois sin tredje på bare åtte kamper siden han kom fra Fram Larvik i sommer. Han har vært et ordentlig lyspunkt for Grorud i høst.

– Jeg setter opp tempo en mot en og skyter med venstre. Keeperen ble nok litt overrasket over at skuddet kom så fort. Jeg stortrives i Grorud. Gutta har tatt meg imot. Jeg koser meg veldig her, sier han.

Tre minutter senere var Arendal uhyre nær en ny redusering. Etter et langt kast klarte først Mathias Johansen å bomme på en heading fra tre meter. Sekunder senere slo Salte ballen inn i boks igjen, men den ble stoppet på strek av Sandrakumar.

[ Dessverre Lyn: VIF-rekruttene gikk i oppløsning ]

Solid seier

Arendal klarte aldri å sette inn støtet utover i omgangen og mot tampen av kampen, og Grorud var nærmest en femte scoring i kampen. Tre minutter før full tid var Grorud nære på – Saadiq Elmi kom på overlapp og fikk ball, og slo knallhardt inn. Ballen gikk gjennom hele feltet og ut til innkast.

Dermed endte det fullt fortjent 3–1.

– Vi var på fra start. Vi har spilt to dårlige kamper, så det var bra at vi snudde skuta her, sier Dubois.

– Vi er et underlig fotballag. Vi taper og er langt unna vårt beste mot Aalesund 2 og Fløy, også kjører vi over Arendal. De er ufarlige. Vi har hatt god kontroll på de tre topplagene, så det viser hva som bor i dette laget. Jeg er veldig fornøyd med denne kampen.

Seieren tar Grorud forbi Kjelsås på tabellen med en kamp igjen å spille. Grorud står med 35 poeng, Kjelsås 34, etter at sistnevnte tapte for Brattvåg.

Grorud avslutter sesongen borte mot Ørn Horten neste lørdag 13.00.

[ Kreativ Fotball Uten Midler: Opprykket som ikke skulle være mulig ]

---

KAMPFAKTA

Grorud-Arendal 3–1 (2–1)

Grorud Artic Match kunstgress, 100 tilskuere

Mål: 1–0 Nikolai Hristov (33), 2–0 Hristov (36), 2–1 Albert Makiadi (44), 3–1 Musa Dubois (56)

Gule kort: Sebastian Henriksen, Simen Beck

Grorud: Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, Theodor Agelin, Mats Pettersen, Sebastian Sørlie Henriksen – Simen Beck (Ola Rye etter 64), Peder Meen Johansen (Fredrik Finnøy etter 84), Hassan Yusuf, Musa Dubois (Tollef Etholm etter 74) – Didrik Sereba (Saadiq Elmi etter 64), Nikolai Hristov (Elias Aarflot etter 84)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen