Egersund-treneren om opprykksduellen med Lyn: - Vi fikk motstand

Alt tyder på at målforskjellen blir avgjørende i opprykkskampen mellom Egersund og Lyn til OBOS-ligaen.

Med storseieren 8-1 på Intility lørdag har Egersund totalt scoret 13 mål mot VIF2 i de to seriekampene i år. I begge kampene stilte VIF2 med et svært ungt lag. Snittalderen på lørdagens VIF-utgave var i underkant av 17 år. Det var uaktuelt å stille med spillere som er i troppen til søndagens A-kamp mot Sarpsborg.

Lyn vant de to kampene mot VIF2 med 4-0 og 2-1. Den siste seieren kom på overtid mot et atskillig sterkere VIF-lag.

God uttelling

Egersunds trener Kjell Andre Thu skjønner at problematikken rundt 2. lagene frustrerer, men så lenge ordingen er slik må de bare følge sin egen plan.

- Hva vil du si til Lyn-supporterne som tror at VIF-rekruttene la seg i denne kampen?

- Det gjorde de ikke. Vålerenga har et av de beste akademiene i Norge og det var mye talent utpå her, spillere som er raske og gode med ballen. Vålerenga må tenke på seg og sitt og de som var her ga hundre prosent. Vi vinner mye fordi vi rett og slett er et godt 2. divisjonslag, sier Thu til Dagsavisen.

Lyn tok en sterk 5-2 seier borte mot Notodden.

Thu så sitt eget lag være litt vaklende da VIF reduserte til 1-3 etter pause.

Da byttet han ut tre spillere og resten av omgangen ble ren overkjørsel.

- Da så vi at det var unggutter mot et veldig voksent lag, og erfaringsmessig sprekker slike lag litt opp etter en times spill. Det er ikke bare å møte opp her og få scoringer og poeng. Vi visste at dette ville bli et spørsmål om konsentrasjon og tålmodighet, sier han.

Topp mot bunn

Egersund og Lyn har samme poengsum (59), men etter lørdagens storseier har Egersund fem mål bedre målforskjell og også flere scorede mål (68-21 mot 64-22).

I siste runde har begge topplagene hjemmekamp, Egersund møter Vard Haugesund, Lyn møter Fram Larvik.

Vard ligger ett poeng over nedrykk, mens Fram har to poeng opp til sikker plass. Det betyr at alle lagene har svært mye å spille for.

- Det blir en thriller helt inn. Jeg tror Lyn vinner og da må vi gjøre det samme, avslutter Egersund-treneren.

Gjorde sitt beste

VIF2-trener Øystein Sanden var skuffet over resultatet som kom etter kollapsen i andre halvdel av 2. omgang.

- Vi fikk se styrkeforskjellen. Da var det voksne spillere mot unggutter. Vi hang lenge med og ga dem problemer, sier Sanden til Dagsavisen.

Også VIF2 er i nedrykksfare, men kan sikre plassen borte mot nedrykksklare Aalesund 2 i siste kamp.

- Hvis Egersund og Lyn vinner sine kamper er vi sikre uansett. Det er i hvert fall positivt at to andrelag er satt opp mot hverandre i siste runde, sier han.

---

FAKTA

Siste runde lørdag 11. november:

13.00: Egersund - Vard Haugesund, Lyn - Fram Larvik.

Egersund må flytte sin kamp til Jørpeland, mandag blir det avklart om Lyn kan spille på Bislett.

Laget som blir nummer to av Egersund og Lyn møter Tromsdalen over to kamper i kvalifisering. De spilles 15. og 19. november. Tromsdalen har hjemmekamp sist.

Vinneren av den duellen møter laget som ender tredje sist i OBOS-ligaen (i dag Jerv), også det i dobbeltoppgjør. Kampene spilles 26. november og 2. desember. 2. divisjonslaget har hjemmekamp først.

---

