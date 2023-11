Kreativ Fotball Uten Midler: Opprykket som ikke skulle være mulig

Søndag 5. november 2023 kan bli en merkedag i norsk fotballs historie og en milepæl i Oslo-fotballen. Etter Lyn, Skeid, Vålerenga og Frigg kan KFUM Oslo bli det femte laget fra hovedstaden som skal spille i øverste liga etter at fotballen ble samlet i den såkalte Hovedserien i 1963. På 60-tallet var det vanlig at Oslo hadde fire lag blant de ti topplagene. I dag har vi ett av 16.

KFUM Oslo, som klubben offisielt heter i NFF-tabellen, kalles bare Kåffa på folkemunne på Ekeberg. Den middels interesserte Oslobeboer har fått med seg at laget har spilt kvalifisering for opprykk i ganske mange år, men man har liksom aldri tatt det på alvor. Laget har aldri trukket de store folkemasser til Ekeberg, der de kanskje ikke får spille Eliteseriefotball i det hele tatt neste år. Mye må skje rundt den banen for at den skal bli godkjent. Årets siste hjemmekamp, der opprykket eventuelt kan feires mot Skeid søndag, må spilles på Intility Arena på grunn av for dårlige lysforhold på Ekeberg.

Men det er en skjebnens ironi at i den kampen går dem gamle storheten Skeid (Norges beste lag på 50-tallet) ned i 2. divisjon, mens laget uten meritter kan rykke opp til øverste nivå.

For hovedtrener Johannes Moesgaard er suksessen komplett. Og historien spesiell. Han var assistenten til Ronny Deila i Vålerenga, men da Dag-Eilev Fagermo overtok VIF var det avskjed på grått papir. Det vil si, ikke det en gang. Nå har Fagermo fått sparken i VIF, mens Moesgaard har tatt KFUM Oslo opp og kan i verste fall erstatte Vålerenga på toppnivå. Fotballens veier er uransakelige.

Da Moesgaard kom til KFUM ble han assistenten til dagens Godset-trener Jørgen Isnes og KFUMs lange reise startet utvilsomt under Isnes tålmodige arbeid. Han ville ha dette laget opp til øverste nivå. Paradoksalt nok hadde begge trenerne store startvansker. Isnes gikk en halv vårsesong uten seier i sin første sesong i 2. divisjon, mens Moesgaard opplevde noe lignende i sin debutsesong i år. Etter at de seks første seriekampene var spilt sto KFUM uten seier. Årets første bortekamp endte 0–4 for Raufoss. Hva var dette?

KFUMs supportere har et helt logisk navn. (Christoffer Andersen/NTB)

Svaret har vi nå. Spillergruppa trodde på prosjektet, resultatene kom, sportssjef Daniel Fredheim Holm har solgt spillere til Eliteserien og hentet inn gode erstattere, og kontinuiteten i spillestil og troen på egne ferdigheter er beholdt. Samtidig peker spillerne på trenernes klare fokus på neste motstander, hvordan de små detaljene vektlegges. Det er bygget et grunnspill som gjennom resultater har gitt stor selvtillit.

Begrepet KFUM springer ut av den kristne speiderbevegelsen. Kanskje vi skal døpe dem om til Kreativ Fotball Uten Midler. Det er også feil. KFUM Oslo har midler, men de bruker dem nøkternt. Og klubben er ikke unik i verden. I Danmark har KFUM Roskilde vandret rundt i divisjonssystemet, men har aldri vært i Superligaen. Den internasjonale bevegelsen YMCA har fotball for barn og unge høyt prioritert.

Og dem som tror KFUM Oslo er en liten klubb kan se på disse tallene. I NFF-systemet er de registrert med 113 lag (!) fordelt på 68 lag for menn og 45 lag for kvinner (inkludert barnefotballen). Til sammenligning har Skeid 88 (64+24). Vålerenga (topp og bredde) 125 lag, 95 herrelag og 30 kvinnelag. Søndag kan vi kanskje si det: Velkommen opp, Kåffa!

