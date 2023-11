Dessverre Lyn: VIF-rekruttene gikk i oppløsning

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Diskusjonen om bruk av andrelag tar ikke slutt før det blir vedtatt endringer, men Egersund benyttet sjansen da VIF2 stilte med et lag med snittalder 16,9 år i nest siste serierunde lørdag. Laget raknet etter pause og gikk på sesongens største tap.

Ettersom kampen denne gangen ble spilt dagen før A-laget skal i aksjon, var ingen av VIFs etablerte A-lagsspillere med. Flere av unggutta trener med A-laget, men mot Egersund ble det juniorer mot voksne. Og det ble veldig synlig utover i 2. omgang.

Les mer om 2. divisjon her

Sprakk etter pause

Men for å melde fra til frustrerte Lyn-supportere som mente VIF la seg: Det gjorde de ikke. De mange unge VIF-talentene ga det et forsøk. Og det var bare tre endringer i startelleveren fra laget som tapte 2-3 for Brattvåg sist.

Men det var tre scoringer i løpet av fem minutter midtveis i 2. omgang som ga disse stygge sifrene. Det kom etter at VIF var på vei inn i kampen og Egersund måtte gire om og byttet tre spillere.

[ Neppe hjelp til Lyn: VIF-rekruttene må stille med juniorlag ]

Tidlig straffespark

Egersund så selvsagt muligheten og gikk rett i angrep. Før lørdagens kamper hadde Egersund ett plussmål mer enn Lyn og mye tyder på at målforskjellen avgjør denne opprykksduellen.

Da startet det på nesten verste vis for VIF, som pådro seg straffespark etter bare seks minutters spill. Den avgjørelsen var ikke opplagt. Ja, VIFs Kasper Abrahamsen var nær Chris Sleveland, men var det en felling. Dommeren mente ja.

Og da satte toppscorer Magnus Lankhof Dalby inn sitt sekstende mål for sesongen.

Da hadde gjestene fått blod på tann og det kom nye scoringer ved Jo Stålesen og kaptein Chris Sleveland. De to siste kom med tre minutters mellomrom midtveis i omgangen.

Egersunds Stian Michalsen utfordrer VIFs Jakob Granli. (Reidar Sollie)

Da skulle man tro dette unge VIF-laget skulle klappe sammen, men det skjedde ikke selv om gjestene hadde mye ball.

Etter en drøy halvtime kom VIFs første farlige avslutning da Adrian Kurd Rønning fikk avgårde et godt skudd som den gamle Kåffa-keeper Knut Andre Skjærstein måtte ut i full strekk for å redde.

Egersund skapt flere store sjanser, men var for svake i siste trekk.

Og da kom smellen som ofte kommer i sine kamper.

VIF presset høyt tidlig etter pause, Egersunds kaptein mistet ballen på egen 16-meter og det utnyttet VIF kjapt. Muhammad Shahid var på rett plass og trillet balen i mål. Keeper Skjærstein banket illsint i gresset.

Og da VIF vasket fram enda en sjanse, ble det tatt grep fra benken. Egersund byttet tre mann.

Keepertabbe og straffe

Og det avgjorde kampen. Men de fikk også hjelp av en klassisk keepertabbe av Storm Strand-Kolbjørnsen. Han sendte ballen rett til en motstander som enkelt kunne frispille sin lagkamerat.

Da fortsatte målshowet, men også VIF fikk sine muligheter. Etter en ny feil i Egersund-forsvaret kom innbytter Ivar Winje hlt alene mekd keeper, men en enorm redning av Skjærstein hindret Vålerengas andre scoring.

Da også VIF ga bort et helt unødvendig straffespark ble dette den målfesten både VIF- og Lyn-supporterne fryktet.

For her rant det dessverre inn.

Egersund har nå alt i egne hender om å vinne avdelingen. De har Vard Haugesund hjemme i siste kamp.

VIF2 møter nedrykksklare Aalesund 2 borte og kan berge plassen der.

[ Lyns direkte opprykksdrøm i trøbbel – må ta igjen fem mål i siste runde ]

PS. Oppdateres med intervjuer.

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1 lørdag:

Vålerenga 2. lag - Egersund 1-8 (0-3)

Intility Arena: 263 tilskuere.

Mål: 0-1 Magnus Lankhof Dahlby (straffe 7), 0-2 Jo Stålesen (21), 0-3 Chris Sleveland (24), 1-3 Muhammad Shahid (53), 1-4 Stian Michalsen (66), 1-5 Heine Larsen (68), 1-6 Chris Sleveland (71), 1-7 Magnus Lankhof Dahlby (straffe 78), 1-8 Lars Markmanrud (82)

Dommer: Arion Shaqiri, Rælingen.

VIF2: Storm Strand-Kolbjærnsen - Vilmer Brunskog, Noah Nivarra Risberg, Jesper Renshusløkken, Max Bjurstrøm - Adrian Kurd Rønning, Jakob Granli, Kasper Abrahamsen - Lorents Apold-Aasen, Muhammad Usman Shahid, Wiliam Osnes-Ringen.

Øvrige kamper i avdelingen:

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen