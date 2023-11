Underholdende da Røa og Lyn spilte om vestkantens ære

RØABANEN (Dagsavisen): Det kunne nesten ikke vært jevnere mellom Oslolagene da de møttes til dyst for å avgjøre hvem som er best i Oslo vest. Røa var foran med ett plussmål, og lagene hadde slått hverandre 1–0 tidligere i sesongen. Derfor lå forholdene til rette for en artig duell i Toppseriens tredje siste runde. Vinneren er i førersetet om sjetteplassen på tabellen, i tillegg ville tre poeng forsikre en ny sesong på Norges øverste nivå. Det så ut til å bli Røas dag, men Lyn kom tilbake og sikret ett poeng med en sen straffe.

Det var blandede følelser i begge leire da kampen ebbet ut med uavgjort og 2–2.

– Slik som kampen utviklet seg, vi leder med to mål veldig lenge, da er det kjipt å ikke vinne til slutt, sier Røas Ragne Svastuen. Lyn fikk en kontroversiell straffe da Anna Aahjem gikk over ende inne i boksen, da kampen gikk mot slutten. – Vi har veldig mye ball og mener vi alltid burde vinne over Røa. Men vi er kanskje litt heldige som får en straffe og ett poeng på slutten, sier Iselin Sandnes Olsen, som satt straffen i det 87. minutt.

Med den spesielle rammen rundt kampen fyrte Røa, i samarbeid med Norske Fotballkvinner, opp i forkant for å trekke så mange som mulig en tidlig ettermiddag. Det ble satt opp program mange timer før kampstart, med diverse konkurranser og aktiviteter. Med mildt vær og mindre nedbør enn ventet kom det flere enn forventet, men langt fra noe rekord. De 327 oppmøtte fikk se en underholdende kamp der begge lag i praksis reddet plassen i Toppserien.

Tilsvarende scoringer

Da lagene møttes på samme bane den 6. juni endte det 1–0 etter et sent mål av Kristin Haugstad. Utrolig nok er det også fra den siste måneden Røa scoret på sin egen hjemmebane. Den gang kom målet ut av ingenting, i dag gjentok historien seg. Den tidligere Lyn-spilleren kom først på en bakromsball og tuppet elegant over en Kirvil Odden Sundsfjord på halvdistanse.

– Det at vi ikke har scoret her på veldig lang tid er noe vi har tenkt på. At det skulle skje på denne måten er jo litt spesielt. Jeg fikk en følelse av déjà vu, sier Kristin Haugstad til Dagsavisen.

Bare minuttet etter sidebyttet opplevde Sundsfjord det igjen. Fra hjørnet av sekstenmeteren sendte Solveig Engås av gårde en smart avslutning. Lyn-keeperen hadde ingen sjanse og så ballen dale inn i krysset bak henne.

– Noen ganger må man bare beundre de som skyter. Det var to gode prestasjoner, begge scoringene, sier Kirvil Odden Sundsfjord.

Intense ballvekslinger

Som vanlig mellom disse lagene var det en intens og jevn fotballkamp. Det var mye høyere tempo enn sist de møttes, med to angrepsvillige lag. Det førte til få pasninger i laget før man mistet den. Lyn spilte Røa lave fra ganske tidlig av, men hjemmelaget lå kompakt og stengte rom. Kamilla Melgård var god fra venstre vingback og skapte ting på egen hånd. Jenny Røsholm Olsen kom til noen muligheter, og Julie Jorde testet skuddfoten. Og Emilie Lein var inne i laget, hennes første start for Lyn.

Røa prøvde å hogge til da de fikk muligheten. Jubilanten Ragne Svastuen, som i dag rundet 100 kamper for klubben, er et angrep alene. Men det var spissmakker Haugstad som var skarpest. Like før pause tverrvendte hun og sendte ballen i tverrligger. Igjen en veldig plutselig sjanse.

Fra ende til annen

En sprø fotballkamp fikk en uventet vending kort etter pause da en sjelden scoring av Solveig Engås doblet ledelsen til hjemmelaget. I en fin bue dalte ballen ned i hjørnet bak Kirvil Odden Sundsfjord. En kalddusj for bortelaget som var interessert i det motsatte.

Men kampbildet fortsatte til tross for den tidlige scoringen. Lyn fortsatte å dundre løs i angrep, samtidig som Røa slurvet defensivt. Det ga Kamilla Melgård muligheter i bakrom, og til slutt fikk Lyn også uttelling. Trine Skjelstad Jensen, som scoret på denne banen tilbake i 2021, tente håpet for Lyn. Midtstopperen var ikke enda sent opp som en ekstra spiss, men ble igjen i bølge to av et angrep. Bodøværingen er en trussel med sin høyde og tilstedeværelse.

Kontroversiell straffe

Lyn-kjøret fortsatte helt inn, men Røa hadde også sine sjanser. Særlig Ochelle de Courcy kom nærme da hun skar inn og traff utmerket. Ballen gikk som en rett strek mot lengste hjørne, men Kirvil Odden Sundsfjord lå langstrakt og fikk en hånd på ballen. En enorm prestasjon av Lyns keeper.

– Det er det jeg lever for. Slike redninger. Det er gøy at den også ble avgjørende, sier Sundsfjord.

For redningen kom med ti minutter igjen på klokka. Det ville vært nådestøtet, men Lyn satt innpå Anna Aahjem og fortsatte å skap trøbbel bakerst hos Røa. I økende grad med både Skjelstad Jensen og Aahjem på topp. Da det gjensto fire minutter av ordinær tid gikk Aahjem over ende etter en dytt i ryggen. Dommer Stine Jensen pekte resolutt på straffemerket. Iselin Sandnes Olsen var sikkerheten selv fra elleve meter.

– Det var godt å få satt den. Det har ikke blitt mange straffer i år. Men det er synd vi ikke fikk oss enda et mål, med tanke på så mye ball vi hadde, sier målscoreren.

Viktig poeng

Med tre poeng ville man vært sikret en ny sesong i Toppserien. Ett poeng betyr at det fortsatt lever, men både Røa og Lyn har mye bedre målforskjell enn Avaldsnes, som har funnet form og tok poeng fra Rosenborg i dag.

– Ett poeng er viktig. Forhåpentligvis er vi trygge nå, sier Kristin Haugstad. Det samme gjelder for Lyn.

Kampfakta

Toppserien, runde 25 lørdag

Røa – Lyn 2–2 (1–0)

Røabanen, 327 tilskuere

Dommer: Stine Margrete Jensen, Reine IL

Mål: 1–0 Kristin Haugstad (20.), 2–0 Solveig Engås (46.), 2–1 Trine Skjelstad Jensen (58.), 2–2 Iselin Sandnes Olsen (87., straffe)

Gule kort: Cassandra Bogere, Røa. Iselin Sandnes Olsen, Lyn.

Røa:

Hildegunn Sævik – Mia Svendsen, Synne Masdal, Sarah Suphellen – Ochelle de Courcy, Siw Døvle, Cassandra Bogere, Oline Fuglem, Solveig Engås – Ragne Svastuen (Julie Austdal fra 83.), Kristin Haugstad (Tuva Espås fra 63.)

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Anna Palm, Tanja Myrseth (Anna Aahjem fra 72.), Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Kamilla Melgård – Selma Hernes, Emilie Lein (Joshualyn Reeves fra 61.), Kristin Holmen – Julie Jorde, Jenny Røsholm Olsen

