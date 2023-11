Lyns direkte opprykksdrøm i trøbbel – må ta igjen fem mål i siste runde

Bare målforskjellen skiller Lyn og serieleder Egersund før de to siste kampene. Lørdag reiste Lyn til Notodden for å spille årets siste bortekamp, mens Egersund møtte et veldig ungt VIF2-lag på Intility. Selv om Lyn selv fikk med seg en sterk borteseier, er det Egersund som er i førersetet med fem måls bedre målforskjell etter utklassingen av VIF-rekruttene.

I Notodden ble kampen utsatt noen minutter på grunn av voldsom blussing av heltente Lyn-fans, og den energien tok spillerne også med seg ut på banen. Allerede etter minuttet spilt ropte gjestene på straffe, og det var spill på en halvdel de første minuttene fra et Lyn-lag som gikk ut i hundre.

Kaptein William Sell scoret to mål i forrige bortekamp mot Træff, og stopperen var også frempå etter bare fire minutter da Lyn fikk uttelling for sitt massive press fra start. Lyn fikk ballen mye inn i Notoddens boks fra start, både fra innlegg, innkast og cornere og etter fire minutter falt ballen fint til Sell som fikk presset skuddet sitt gjennom en vegg av spillere og inn i nettmaskene.

Les flere saker om Lyn her

Notodden slo tilbake

Notodden har levert en sesong over forventning, men har ikke noe å spille for og det har man sett litt i de siste kampene. Likevel var det en overraskende stor Lyn-dominans de første ti minuttene, der Notodden såvidt var over egen midtbane. Lyn fortsatte å presse på, før Notodden scoret på sin første sjanse.

Lyn fikk ikke klarert unna, som gjorde at Notoddens Andreas Skjold fikk kontroll på ballen og kjørte en veldig god høyre venstre-finte for å skaffe seg plass. Det var akkurat det han trengte for å sende ballen ned i venstre hjørne. Halvannet minutt satt den igjen for Notodden, men det målet ble annullert for offside.

Etter målet var det faktisk Notodden som tok over litt av initiativet, og som fikk anledning til å trille litt ball mens Lyn hentet seg litt inn igjen etter den voldsomme starten. Fem minutter før halvtimen fikk Henrik Loholt Kristiansen en god skuddmulighet fra like utenfor 16-meteren, men skuddet ble stoppet av Notodden-keeper Raniowski.

[ Neppe hjelp til Lyn: VIF-rekruttene må stille med juniorlag ]

Lyn-ledelse til pause

Et par minutter senere måtte Notodden-keeperen i aksjon igjen etter et langskudd fra Even Bydal fra nærmere 30 meter. Raniowski måtte ut i full strekk for å slå den ut til corner, og etter litt klabb og babb fikk Lyn slått inn igjen i feltet, men headingen gikk utenfor.

Like over halvtimen spilt tok Lyn tilbake ledelsen, på en litt lignende måte som det første målet. Lyn fikk satt press på ved å sende flere innlegg inn i boksen, og denne gang falt ballen ned til Henrik Kristiansen på kanten av 16-meteren. Han takket og bukket og sendte et prosjektil ned i det nærmeste hjørnet.

I det siste kvarteret bølget det mye frem og tilbake, uten at det ble skapt de største sjansene. Notodden hadde et par skuddforsøk som ble blokkert, mens Lyn prøvde å slå ballen ut på kantene til Breistøl og Bjørntvedt Olsen. Lagene gikk til pause på 2-1 til Lyn, men med 3-0-ledelse til Egersund på Intility måtte Lyn jakte flere scoringer også etter pausen.

[ Lyn nærmer seg fem millioner i ny emisjon ]

Ny scoring etter fire minutter

Der Lyn gikk ut i hundre i første omgang, var det en litt mer normal tilnærming etter hvilen. Men også etter pause ble det scoring etter fire minutter, da Ole Breistøl vant en ball på midten og slo den opp på Anders Bjørntvedt Olsen som fikk stå helt mutters alene. Alene med keeperen gjorde kantspilleren ingen feil, og sendte ballen ned i det lengste hjørnet.

Siden det trolig er målforskjellen som blir avgjørende, var alle målene Lyn kunne score gull verdt. Spesielt med tanke på at VIF-rekruttene også reduserte på Intility, men like før timen spilt var det Notodden som reduserte. Igjen var det Andreas Skjold som fikk et skudd blokkert, før han trakk seg ut og chippet ballen tilbake igjen på bakerste stolpe. Der ventet Elias Årsvoll, som nikket Notodden tilbake i kampen.

Like senere kom det vanlige dobbeltbyttet for Lyn, med Ibba Laajab og Julius Skaug ut mens Henrik Elvevold og Andreas Hellum kom inn. Et par minutter senere puttet Egersund inn sitt fjerde mål for dagen, slik at målforskjellen gikk fra +1 til +3 i Egersunds favør i løpet av et par dårlige minutter for Lyn.

[ Ingen Kjelsås-hjelp til Lyn – ble herjet med av Egersund ]

Vanskelig utgangspunkt

Inn i det siste kvarteret var det et Lyn-lag som både trengte flere mål for å utligne Egersunds målforskjell, etter at serielederne scoret tre mål på kort tid mot VIF-rekruttene, samtidig som Lyn måtte holde unna for Notodden og sikre alle tre poengene med seg hjem.

Mens målene rant inn for Egersund på Intility, var det ikke mye som skjedde i Notodden. Vertene hadde en del ball, men det ble ikke skapt noe den ene eller andre veien. To minutter før slutt fikk Jacob Hanstad sitt første mål for Lyn, da han ble spilt igjennom med keeper og scoret via Raniowskis bein til 4-2. Fem minutter på overtid kom også den tradisjonelle overtidsscoringen til Henrik Elvevold, som fastsatte sluttresultatet til 5-2.

Med sesongens 19. seier ligger Egersund og Lyn fortsatt likt før siste serierunde, men som følge av Egersunds 8-1-seier på Intility mot VIF-rekruttene må Lyn ta igjen fem mål i den siste serierunden forutsatt av at Egersund også vinner. Lyn møter da Fram Larvik, som fortsatt har en mulighet til å berge plassen, mens Egersund møter Vard Haugesund som også kjemper for ny kontrakt.

[ Dessverre Lyn: VIF-rekruttene gikk i oppløsning ]

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd. 1 – runde 25

Notodden – Lyn 2-5 (1-2)

Notodden kunstgress

Mål: 0-1 William Sell (4.), 1-1 Andreas Skjold (16.), 1-2 Henrik Kristiansen (32.), 1-3 Anders Bjørntvedt Olsen (49.), 2-3 Elias Årsvoll (58.), 2-4 Jacob Hanstad (88.), 2-5 Henrik Elvevold (90.)

Gule kort: Tobias Bjørnstad, Jone Hammerli, Notodden. Henrik Loholt Kristiansen, Julius Skaug, Håvard Meinseth, Lyn.

Dommer: Torgeir Halsen (Vanylven Fotballklubb)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Rasmus Isegran fra 90.), Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 62.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 62.), Ole Breistøl (Jacob Hanstad fra 84.)

---