VIF 2 under streken etter tap for bunnrival – Dicko Eng ut på båre

Et relativt sterkt rekruttlag, til bortekamp å være, maktet ikke å holde Fram bak seg på tabellen. Det ble for mange feil i laget som inneholdt mye eliteserieerfaring. Et rufsete forsvarsspill og omstendelig angrepsspill gjorde det ikke spesielt vanskelig for Fram. Seriens dårligste bortelag gikk på sitt niende tap på fremmed gress.

Og ettersom Fram hadde to poeng færre før denne kampen fører det til at vestfoldingene passerer Vålerenga-rekruttene på tabellen. Nå er det omstridte andrelaget på nedrykksplass. I tillegg er Jacob Dicko Eng muligens ferdig for sesongen.

Svenske i hovedrollen

Det skortet ikke på erfaring bakerst hos Vålerenga, der Aleksander Hammer Kjelsen, Martin Kreuzriegler og Aaron Kiil Olsen spilte i en trio sentralt. I tillegg flankerte Max Bjurström og Simen Juklerød som vingbacker. Magnus Sjøeng sto i mål. En tydelig plan om å stenge igjen eget mål fungerte dårlig. Tidligere Skeid-spiller Erik Nordengen sendte Fram i ledelsen etter et drøyt kvarter.

Deretter var det en svenske som spilte hovedrollen. Marcus Hällström er en storreist spiss som skapte mye trøbbel særlig for Max Bjurström på Vålerengas høyreside. Han scoret alle de tre neste målene i omgangen, men ett av de kom Vålerengas vei. Selvmålet førte til reduseringen like før pause, men svensken ordnet det opp utrolig kjapt med en langskudd som gjenreiste Frams tomålsledelse til pause.

Dicko Eng ut på båre

Kort tid etter hvilen oppsto det en merkelig situasjon. Max Bjurström slo et innlegg fra høyre som sneiet en Fram-forsvarer. Vålerenga-spillerne var tydelige på at det var en straffbar hands, i tillegg markerte assistentdommer, som sto like bak Bjurström, for straffe, men hoveddommer Haakon Pedersen Bue slo ut med armene og lot spillet gå.

Det ble et lengre stopp i spillet da Jacob Dicko Eng måtte ta telling. Han holdt seg til kneet og ble liggende lenge før han til slutt ble bæret ut på båre. Det gjenstår å se hvor alvorlig skaden er for unggutten som har hatt en utfordrende sesong.

Aaron Kiil Olsen ble etter hvert flyttet opp som targetspiss, men likevel var det Fram som vant duellene i kampens sluttfase. Da ble det vanskelig for Vålerenga å spile seg til sjanser. Åtte tilleggsminutter hjalp lite. Tiden rant ut og da blir alle poengene igjen i Larvik.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 21 mandag

Fram – Vålerenga 2 3–1 (3–1)

Framparken, Larvik

Dommer: Haakon Pedersen Bue, Raumnes & Årnes

Mål: 1–0 Erik Nordengen (14.), 2–0 Marcus Hällström (38.), 2–1 Marcus Hällström (42, selvmål), 3–1 Marcus Hällström (45.)

Gule kort: Stian Thorstensen, Vålerenga 2.

Vålerenga 2:

Magnus Sjøeng – Max Bjurström, Aaron Kiil Olsen, Martin Kreuzriegler, Simen Juklerød – Vitinho, Aleksander Hammer Kjelsen, Stian Thorstensen – Adrian Kurd Rønning, Jacob Dicko Eng (Noah Risberg fra 69.), Filip Thorvaldsen

