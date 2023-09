Stor oversikt før innspurten – disse Oslo-lagene kan rykke opp og ned

Laget som har rykket opp allerede er Nordstrand 2. De er klare for spill i 4. divisjon i 2024 etter å ha vært overlegne i 5. divisjon avdeling 2. Fire kamper før slutt har de 12 poeng ned til 3.-plasserte Lambertseter, med 39 mål bedre målforskjell.

Måten opprykket har kommet på, har ikke gått upåaktet hen. Nordstrand 2 har nemlig ved et par anledninger stilt med spillere som Thomas Holm og assistent Petter Nyhus fra start i A-lagskampene, for å så bytte dem ut etter sekunder på banen.

Nordstrand-trener Thomas Holm har selv vært inne på banen i noen sekunder i denne sesongen der annetlaget deres rykker opp. (Pål Karstensen)

Inn har rutinerte A-lagsspillere kommet inn, men siden de startet A-kampen på benken, kan de også spille for B-laget. Derfor har Nordstrand 2 til tider mønstret meget sterke startellevere i 5. divisjon.

Flere lag ligger også an til opprykk, som Gamle Oslo i 4. divisjon. De kjemper en innbitt kamp til døra med Grei, mens det i den andre avdelingen i 4. divisjon blir et rotterace mellom Christiania BK, Heming og Ready.

Slik ser det ut før den spennende høsten:

Eliteserien:

Kun ett lag fra hovedstaden er i Eliteserien – Vålerenga. VIF var under streken i starten av august, men en god periode med seks strake uten tap (to seire, fire uavgjorte) gjorde at de tok seg over streken. Etter tapet for Bodø/Glimt sist helg er de på 12. plass med 21 poeng. Haugesund på kvalikplassen har også 21 poeng, men dårligere målforskjell. Stabæk (17 poeng, en kamp mindre spilt) og Aalesund (12) er under streken. VIF har åtte kamper igjen.

[ Prosjekt overlevelse for VIF: – Vi må gjøre det beste ut av det ]

OBOS-ligaen

Et Oslo-lag er i toppen og et i bunnen av OBOS-ligaen. KFUM Oslo har imponert stort og er nummer to med 44 poeng med seks kamper igjen. Det betyr akkurat nå direkte opprykk til Eliteserien. Det er nok for langt opp til serieleder Fredrikstad på 51 poeng, så det ser ut til å bli en kamp mellom KFUM og Kongsvinger (43 poeng) om den siste direkte opprykksplassen.

Skeid har ikke formelt rykket ned enda, men det skal et større mirakel til enn da Norge slo Brasil i 1998-VM for at oksene fra Torshov holder seg. De er sist med 11 poeng, og opp til kvalikplass er det 15 poeng, mens det er 16 poeng opp til trygg plass. Det blir 2. divisjonsspill for Skeid i 2024.

[ KFUM Oslo vipper jevne kamper i sin favør ]

2. divisjon avdeling 1:

Lyn jakter opprykk til OBOS-ligaen og er nummer to med 45 poeng og +31 i målforskjell, med sju kamper igjen. Egersund er ett poeng foran Lyn, men de har også spilt én kamp mer. Egersund har +30 i målforskjell, noe som kan bli avgjørende når alle kampene er spilt, siden lagene har vunnet hver sin kamp innbyrdes.

[ Lyn fikk god hjelp av Grorud ]

Kjelsås og Grorud er litt i ingenmannsland på 5. og 6. plass, mens Vålerenga 2 har kniven på strupen når det kommer til å holde seg. 2-1-seieren over Notodden sist mandag gjorde at de tok seg forbi både Fløy-Flekkerøy og Fram, og VIF-rekruttene ligger nå to plasser over nedrykk med 22 poeng. Men det er uhyre jevnt – Fram på kvalikplass er to poeng bak, mens Brattvåg på direkte nedrykk er fire poeng bak VIF 2, og de har også en kamp mindre spilt.

– Vi er der vi forventet at vi skulle være. Vi må kjempe med nebb og klør for å holde oss, som er det soleklare målet. Vi sa før sesongen at vi ville ende på 30 poeng. Da må vi vinne to-tre kamper til. Nå kommer det en viktig periode for oss fremover med Fram, Fløy, Brattvåg og Aalesund 2 igjen, alle som er rett under oss på tabellen, sier trener Øystein Sanden.

Hvem VIF kommer til å stille med i de kampene er bingo, som det har vært hele sesongen. De to neste kampene kommer dagen etter A-kamp, mens de to andre kommer dagen før A-kamp.

– Jeg må trekke fram unggutta våre, som har stått i dritten i tøffe bortekamper og som har løftet seg stort utover i sesongen. Mot Notodden hjemme sist var det de som dro seieren i land. De har hatt en vanvittig stigning denne sesongen, sier Sanden.

[ Kjelsås rykker ikke opp, men kom seg til semifinale ]

2. divisjon avdeling 2:

Kun ett Oslo-lag i denne avdelingen – Ullern. De knuste riktignok Junkeren sist serierunde 4–0 og har ikke tapt på tre kamper, men de ligger fortsatt sist. Med 12 poeng ser det tøft ut å klare seg – Gjøvik-Lyn på kvalik er sju poeng foran, mens Brann 2 og Stjørdals-Blink over streken har 20. Ullern har seks kamper igjen, hvor den kommende er borte mot Gjøvik-Lyn. Klassisk sekspoengskamp (og mer)!

Frigg har hamret inn mål i 2. divisjon, men rykker ikke opp. (Håvard Sollie)

3. divisjon avdeling 1:

Lite action i toppen, litt mer i bunn. Lysekloster har imponert vanvittig og rykker enkelt opp, mens Frigg (44 poeng) og Os (42) kjemper om 2.-plassen, som gir … ingenting. Lokomotiv Oslo har i mange år vært et topplag i 3. divisjon, men nå må de kjempe om å holde seg. Tre lag rykker ned, og Loket er tre plasser over nedrykk, men Gneist på direkte nedrykk ligger bare fire poeng bak.

– Det har vært en frustrerende sesong. Vi har hatt mye stang ut, men i to kamper på rad nå har vi fått oss et mål i sluttminuttene. Nå er målet å komme høyest av de lagene nede i bunnen når sesongen har blitt som den har blitt. Vi må bare holde oss, men vi burde være best av de dårligste i det minste, sier Loket-kaptein Mika Mykkeltvedt.

Ullern 2 og Grorud 2 ser fortapte ut under streken med 13 og 12 poeng, og rykker etter alt å dømme ned til 4. divisjon.

[ Slik gikk det i siste runde i 3. divisjon ]

3. divisjon avdeling 6:

Heller ikke her er det mye som står på spill i toppen. Follo rykker opp og Lørenskog blir nummer to, mens Nordstrand kjemper om 3.-plassen med Asker og Mjølner. De hang lenge med i toppen, men flere unødvendige poengtap mot antatt svakere motstand har gjort at de har mistet heng på serieleder Follo. Med fem kamper igjen er Nordstrand poenget bak Asker og Mjølner.

Oppsal er to poeng bak Nordstrand, mens Skeid og KFUM sine andrelag er tabellnaboer på 9. og 10. plass. Skeid 2 har 28 poeng, KFUM 2 har 25. Det er jevnt i bunn – Skånland på 12. plass og under streken har 22. Her blir det jevnt helt til siste kamp. Ikke se bort fra sterke ellevere fra de to nevnte lagene i serieavslutningen.

Det var bluss både fra Grüner ved innmarsj, og fra Union-fansen på motsatt side av banen da det første bydEl Clasico skulle spilles i 4. divisjon tidligere i år. (Pål Karstensen)

4. divisjon avdeling 1:

Her får vi spenning helt inn! Tre poeng skiller 1., 2. og 3. plass – alle fra Oslo – og bare ett lag rykker opp! Tidligere Josimar-redaktør Frode Lia sitt Christiania BK, som trenes av Faysal Ahmed (tidl. Grorud), leder med 38 poeng. De tok en råsterk 2-1-seier borte over tredjeplasserte Heming (35 poeng) sist runde, etter å ha ligget under 0–1 etter en times spill. Selvfølgelig var det Bleron Moralija som fikset biffen med to mål. Han er avdelingens soleklare toppscorer med 19 mål på 19 kamper.

Ready er nummer to med 37 poeng. Lagene har fire kamper igjen. I bunn er det fortsatt håp for Fagerborg, som ligger nest sist. To lag rykker ned – Holmen er helt sist med 12 poeng og puster Fagerborg i nakken, og opp til trygg plass for begge lag er det Asker 2 som ligger med 17 poeng og langt bedre målforskjell.

[ Tidligere Eliteseriespiller klar for Grüner ]

4. divisjon avdeling 2:

Der det handler om tre lag i avdeling 1, er det to lag det står om i avdeling 2. Gamle Oslo, som mistet opprykket i fjor på overtid i siste seriekamp, forsterket seg foran årets sesong og hentet inn en rekke navn med erfaring i 2. og 3. divisjon. Adam Larsen Kwarasey og co. leder avdeling 2 med 48 poeng og +51 i målforskjell (16 seire og 2 tap). Hakk i hæl følger Grei, som rykket ned til 4. divisjon i fjor. De har 46 poeng og +38 i målforskjell.

I bunn ser det tøft ut for Kolbotn (6 poeng) og Oldenborg (7). Oslojuvelene ligger på trygg grunn med 12 poeng, men det er som sagt bare fire kamper igjen.

5. divisjon avdeling 1

Som i 4. divisjon avdeling 1 skiller det bare tre poeng mellom de tre topplagene! Haslum leder med 43 poeng, mens Bærums Verk Hauger (BVH) følger like bak med 41. Bøler følger så på 40 poeng, med fire kamper igjen å spille for topplagene. Spesielt sistnevnte har imponert stort i år, etter at de rykket opp til 5. divisjon foran denne sesongen.

– Som nyopprykket lag var det innledningsvis en utfordrende sesong for oss hvor vi brukte litt tid på å etablere oss ordentlig. Vi fikk en treg start poengmessig, men siden forsommeren har det blitt mye poeng og mange gode prestasjoner. Vi er litt foran skjema resultatmessig i år, men vi har satt oss selv i en posisjon som gjør at vi både har ambisjon og lyst til å fighte hele veien inn for opprykk denne høsten, sier trener Jørn Erik Larsen.

Rilindja var i 3. divisjon for ikke mange år siden, men nå rykker de ned til 6. divisjon. Så blir det en kamp om å holde seg for Stovner 2 (17 poeng), Gui (18), OSI (18), Oslo City (19), Kjelsås 3 (20), Majorstuen (20) OG Ready 2 (22), som alle kan rykke ned med fire kamper igjen!

[ Mankowitz-brødrenes lange karriere er over: – Spillegleden forsvant ]

5. divisjon avdeling 2

Som nevnt i innledningen rykker Nordstrand 2 opp. Det er derimot svært jevnt om 2.-plassen, som også gir opprykk. Furuset har 36 poeng, mens Lambertseter følger hakk i hæl med 35.

I bunn ser det ut som om Hasle-Løren fall fortsetter. De rykket ned fra 4. divisjon i 2022 og kommer til å rykke ned til 6. divisjon i år. Fagerborg 2 er nest sist med 18 poeng, med lik poengsum som Veitvet og Bækkelaget. Alle lag har fire kamper igjen å spille.

[ Moa åpner opp om karrieren: – Kampene mot LSK var de kuleste ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen