Skeids nedrykk bekreftet etter tap i bunnduellen mot Mjøndalen

Mjøndalen tok i mot Skeid til et vaskeekte bunnoppgjør på Consto Arena lørdag, der vertene fortsatt har muligheten til å berge plassen. Med tap i Mjøndalen ville også Skeids nedrykk endelig bli bekreftet, så selv om begge lag var i samme ende av tabellen var forutsetningene ikke helt like.

– Vi har ikke sett så mye på tabellen, men vi er selvsagt ikke dumme. Vi ser hvor mange poeng det er opp til neste lag på tabellen, så det blir selvsagt tøft, men vi fokuserer på å utvikle spillerne og få et enda bedre fotballag. Så håper vi at det ender i en seier snart, sa Skeid-trener Arne Erlandsen før kampen.

Hjemmelaget kom best i gang, og fikk et par cornere innledningsvis. Skeid-stopper Per-Magnus Steiring ble skallet ned helt i starten av kampen og ble liggende, men etter et par minutters tilsyn kom han seg på beina igjen. Stopperen sto også for kampens første store sjanse, da han sleivet et innlegg i retning eget mål, men keeper Simen Vidtun Nilsen klarte såvidt å få slått ballen over egen tverrligger.

Mjøndalen tok ledelsen

Den første halvdelen av første omgang bar preg av to lag som verken har den helt store selvtilliten eller kvalitetene, da det i og for seg var en åpen kamp med en del rom. Men ingen av lagene klarte helt å ta vare på mulighetene de fikk til å angripe, og derfor ble det mye småfint spill uten tellende resultat.

Det skulle det imidlertid bli like etter, og det ut av ingenting egentlig. Mjøndalens svenske kantspiller Love Reutersward fikk litt for mye plass på sin kant, og la et presist innlegg inn i boksen. Mellom Skeid-stopperne steg Mathias Bringaker opp mutters alene, og fikk tid og rom til å styre ballen ned i hjørnet.

Et par-tre minutter senere broderer Marcus Melchior og Johnny Buduson seg gjennom Mjøndalen-forsvaret med et elegant veggspill, men førstnevntes skudd gikk rett på vertenes keeper Thomas Kinn. Den klart største sjansen for Skeid den første halvtimen på Consto Arena.

Bringaker med sitt andre mål

Etter vi passerte halvtimen falt intensiteten i oppgjøret et par hakk, og det var mye trilling av ball fra Mjøndalens side og spede forsøk på kontringer fra Skeids side. Fortrinnsvis via bruk av farta til Noa Williams, uten at svensken klarte å skape det helt store på egenhånd han heller.

Stort mer skjedde det ikke på Consto Arena før pause, annet enn at Skeid-keeper Simen Vidtun Nilsen lå nede noen minutter etter et ublidt møte med Mjøndalens målscorer Mathias Bringaker etter ett innlegg. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0, og med det hadde Skeid 45 minutter på seg til å unngå nedrykket i denne serierunden.

Den oppgaven ble langt vanskeligere med en gang den andre omgangen ble blåst i gang, da det ikke tok mer enn 90 sekunder før Mathias Bringaker doblet til 2-0 for Mjøndalen. Vertene spilte på en overlap der Sivert Øverby la inn. Det innlegget gikk i stolpen, via Vidtun Nilsen og ble liggende på streken, før Bringaker var på pletten for å dytte ballen i mål.

Spedt Skeid-forsøk

Skeid fikk sin første mulighet i omgangen da Kvia-Egeskog la ballen 45 grader ut etter et løp inn i Mjøndalen-boksen. Pasningen fant Ole Sebastian Sundgot, og hans skudd tvang Thomas Kinn ut i full strekk. Corneren ble ikke farlig, men Bendik Rise svingte inn et nytt innlegg som Kvia-Egeskog headet utenfor.

Etter den lille Skeid-offensiven var det Mjøndalen som tok tilbake kontrollen, og kom seg til et par sjanser. Sondre Skogen fikk muligheten til å punktere kampen da en ball falt til han etter en corner, men stopperen snudde seg og skjøt utenfor.

Like etter timen tok Arne Erlandsen ut både Johnny Buduson og Simen Kvia-Egeskog i det som må karakteriseres som defensive bytter. Da også Noa Williams ble bytta ut kvarteret før slutt, var det ikke mye offensiv kraft igjen i laget som måtte score tre mål det siste kvarteret for å unngå nedrykk.

Skeids nedrykk bekreftet

Det var Skeid aldri i nærheten av, og minuttet før slutt måtte Vidtun Nilsen redde et forsøk fra Mjøndalen-innbytter Appiah for å hindre nytt baklengs. På overtid fikk David Hickson sjansen til å pynte på resultatet, men Thomas Kinn slo den ut til corner.

Mjøndalen fikk enorme rom på slutten, men klarte ikke å utnytte seg av de. Dermed endte det med 2-0, og med tap i Mjøndalen må Skeid belage seg på spill i PostNord-ligaen igjen i 2024.

Neste kamp for Skeid er hjemme mot Sandnes Ulf på Nordre Åsen, førstkommende lørdag 7. oktober kl. 15.00.

Kampfakta

Obosligaen, runde 25

Mjøndalen – Skeid 2-0 (1-0)

Consto Arena, 1011 tilskuere

Mål: 1-0 Mathias Bringaker (23.), 2-0 Mathias Bringaker (46.)

Gule kort: Ole Amund Sveen, Joackim Olsen Solberg, Mjøndalen.

Dommer: Johann Ingi Jonsson, Island

Skeid (4-4-2): Simen Vidtun Nilsen – Tage Johansen (Henning Tønsberg Andresen fra 46.), Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, David Hickson – Simen Kvia-Egeskog (Sulayman Bojang fra 65.), Bendik Rise, Marcus Melchior, Noa Williams (Nickolay Årsbog fra 75.) – Ole Sebastian Sundgot, Johnny Buduson (Torje Naustdal fra 65.)

