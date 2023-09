Erlandsen: - Vi fokuserer på framgang, ikke nedrykk

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Mens all fotballekspertise har sendt Skeid ned i 2. divisjon, konsentrerer Arne Erlandsen seg om det han kan gjøre noe med. Å gjøre laget bedre.

Etter 1–3 for Åsane fredag kveld, er tabellsituasjonen verre enn noen gang. Laget ligger alene i bunn, ni poeng opp til Hødd, som har to kamper færre spilt. Det ser ikke Erlandsen noen grunn til å problematisere.

Feil straffespark

– Hva sa du til spillerne etter dette tapet?

– At dette var det beste jeg har sett av Skeid. I dag så jeg et lag med enkeltspillere som ønsket å bli bedre, som ønsket å løpe framover. Vi hadde større tempo enn i de to forrige kampene Så er det selvsagt surt at vi slipper inn disse målene. Straffesparket de får er ikke straffe. Det er en klar hands på Åsane-spilleren først. Vi preger kampen på en helt annen måte enn mot Ranheim og Sogndal. Jeg ser en helt annen aggressivitet, sier Erlandsen til Dagsavisen.

– Men dere ble liggende lavt ganske lenge?

– Ja, det er slik det gjerne blir Men det er jobben min å gjøre noe med det. Vi kom oss høyere i banen. Vi så konturene av et fotballag, ingen ville bli bytta ut, det liker jeg å se, sier han.

– Debutant Ole Sebastian Sundgot (kom inn etter pause)?

– Han bidrar. Vi kommer til sjanser, noe vi har fått lite av i de siste kampene. Det var klar bedring i alle faser av spillet.

Skeids nye spiss Ole Sebastian Sundgot prøver seg i 2. omgang. (Vidar Ruud)

Legger vekkk følelsene

– Alle rundt dere konkluderer med nedrykk?

– Det er ikke noe annerledes nå enn da jeg kom. Jeg kom hit fordi jeg liker å jobbe med folk. Fortsetter vi fremgangen vil vi vinne fotballkamper igjen. Man må analysere med hodet, man må legge vekk følelsene, avslutter den ferske Skeid-treneren.

Kaptein Bendik Rise er inne på det samme.

– Vi er der vi er, det er vi fullt klar over. Vi må begynne å vinne kamper og telle opp til slutt. Jeg ser også klar spillemessig framgang, vi hadde fortjent å få med oss noe her.

Han karakteriserer straffesparket som Skeid fikk imot, som latterlig.

– Det er helt utrolig at ingen av dommerne får med seg hands på Åsane-spilleren først. Men slik blir det kanskje med lag som ligger i vår posisjon. Jeg mener også at vi ble snytt for en klink klar straffe, ser Bendik Rise, som sammen med laget nå får to ukers pause før neste oppgjør, borte mot Moss.

– Vi får en mental pause, og det skal bli godt. Vi har på ingen måte gitt opp, sier Skeid-kapteinen.

