Skeid i ny formasjon skapte mer: - Det var positivt

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Som så mange ganger før denne sesongen fikk vi en jevn førsteomgang med et Skeid på høyde før en veldig annerledes andreomgang, der gjestene dominerer og spiller oksene lave. Vegard Hansens blåtrøyer gjorde det samme og skaffet seg ledelsen kjapt etter pause. Til slutt vant de fortjent.

Prøvde seg på 4-3-3

Snart er heller ikke den teoretiske muligheten der, men mot opprykksjagende Kongsvinger var det mye positivitet i Skeid, som spilte 4-3-3 med Simen Kvia-Egeskog og Noa Williams på sidene av Johnny Buduson. Særlig før pause var det lite å skille mellom lagene, og angrepsspillet til Skeid produserte mange skudd, sjanser og ledelse. Simen Kvia-Egeskogs scoring var den første i kampen, og en fin sådan.

– Det fungerte bra med 4-3-3 i dag og vi skaper bra med sjanser. Det har vært positivt med formasjonsskiftet, sier målscoreren til Dagsavisen.

Kongsvinger dominerte i startfasen etter pause før Skeid igjen klarte å komme seg til siste tredel og avslutninger. Det kunne blitt mer hvis feilene var luket bort, men det er ikke så ofte laget har skapt så mye som de gjorde i dag.

– Vi burde nok ha scoret mer og fått med oss noe i dag. Vi spiller for gode prestasjoner og stolthet, ikke minst. I dag var det mye positivt ved oss, særlig i angrepsspillet. Det er synd vi ikke scorer en til det hadde vi fortjent, sier Noa Williams til Dagsavisen.

Sjeldent mange skudd

Det hele startet med at Kongsvinger fikk en scoring annullert for offside, noe som var riktig. Etter det første kvarteret var Skeid gode, og i en timinutters periode midt i førsteomgang så laget ut som et godt angrepslag. En enorm trippelsjanse endte i ingenting, men laget fikk i det minste registrert noen skudd på mål.

Kongsvinger jakter opprykk, det kan man se i mye av angrepsspillet deres, men defensivt var det mye usikkerhet. Et utspill fra Simen Vidtun Nilsen landet midt på banen, og Johnny Buduson var god i duellspillet der. Skeid vant også andreballen og med en enkel fremoverrettet pasning havnet Kongsvinger i ubalanse. Buduson satt opp Simen Kvia-Egeskog til venstre, og siddisen som scoret to i tilsvarende oppgjør i fjor, var sikker i sin sak.

Simen Kvia-Egeskog var iskald da han bredsidet Skeid i ledelsen. (Vidar Ruud)

– Det kom etter en god periode av oss. Vi klarte å spille dem lave og komme til sjanser. I dag skjøt vi mye, sier Simen Kvia-Egeskog.

Helt ufortjent var det heller ikke, men ledelsen holdt ikke lenge. En nokså tilfeldig situasjon etter en dødball endte med et skudd som gikk rett i mål. Halvveis var lagene like langt.

Ble spilt lave

I motsetning til førsteomgang satt Kongsvinger sin første sjanse, etter lagene byttet halvdel. Også denne sjansen kom fra dødball, Fredrik Holmé var umarkert og headet ballen inn foran mål der gjestene var hissigst. Skeid har ikke den høyeste snitthøyden i laget, men her var det markeringsspillet som sviktet.

– Ettersom vi er et bunnlag føles sjansene deres alltid veldig store. Det forventes på en måte at motstanderen skal score. Det har skjedd ofte denne sesongen, og vi er der vi er, sier Noa Williams.

Det har vært mange oppgjør på Nordre Åsen denne sesongen der kampen har kommet inn i et tilsvarende spor. Mange lag har slitt med å få den utløsende scoringen, men Kongsvinger fikk denne tidlig. Akkurat det var en fordel for Skeid i dag. Kongsvinger holdt ikke trykket så lenge, og etter hvert fikk Skeid anledning til å angripe. De store sjansene kom ikke, med unntak av Tage Johansens skudd midt inne i feltet.

Noa Williams ble spilt opp litt høyere på banen i dag, det førte til flere sjanser. (Vidar Ruud)

Noa Williams var mye involvert på høyreflanken fram til han ble erstattet av Nickolay Årsbog, unggutten fra Stabæk fikk Skeid-debuten sin i dag. Også Johnny Buduson hadde en av sine bedre kamper, med godt duellspill og evne til å sette opp andre. Henning Andresen fikk også sjanser til å bidra offensivt, med et godt innlegg, og et godt skudd meteren utenfor.

– Formasjonen med 4-3-3 fungerte bra, og vi fortsetter nok med det. Vi skal holde positiviteten oppe, og prøve å gjøre gode prestasjoner, sier Noa Williams.

Dessverre avtok den gode Skeid-perioden da kampen gikk inn i sluttfasen, laget klarte ikke å flytte ballen raskt nok. I tillegg florerte det med feil. De siste ti minuttene minnet om Ranheim-kampen, der Skeid mistet initiativet de siste ti minuttene. Det ble mange stopp i spillet og andre avbrytelser. Kvia-Egeskog fikk en brukbar sjanse, men fikk den ikke langt nok ut. Kongsvinger red inn til seier og påførte Skeid sitt åttende strake tap.

– Vi må bare fortsette å prøve, avslutter Simen Kvia-Egeskog.

Kampfakta

1. divisjon, runde 24 lørdag

Skeid – Kongsvinger 1–2 (1–1)

Nordre Åsen kunstgressbane, 673 tilskuere

Dommer: Ajdin Medic, Trosvik IF

Mål: 1–0 Simen Kvia-Egeskog (27.), 1–1 Martin Vinjor (29.), 1–2 Jan Hoel Andersen (53.)

Gule kort: Nickolay Årsbog, Skeid. Mats Haakenstad, Kongsvinger.

Skeid:

Simen Vidtun Nilsen – Tage Johansen (Henning Andresen fra 73.), Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo, David Hickson – Noa Williams (Nicolay Årsbog fra 73.), Bendik Rise, Marcus Melchior, Simen Kvia-Egeskog – Johnny Buduson (Fredrik Vinje fra 85.), Ole Sebastian Sundgot

