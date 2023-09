Skeid får pepper av sine egne etter «valg-innlegg» – nå svarer klubblederen

Søndag la Skeid ut saken «Nordre Åsen Idrettspark skal utvikles videre» på eget nettsted, etterfulgt av «Arbeiderpartiet støtter Skeids initiativ for et nytt klubbhus».

I den første saken skrev klubben om at Høyre støtter Skeids planer for nytt klubbhus og moderne idrettspark. Senere på dagen kom sak nummer to, der Skeid opplyste at også Arbeiderpartiet forplikter seg til klubbens planer.

Misnøye blant Skeid-følgerne

Sakene ble også delt på klubbens Facebook-konto, i tillegg til på Spond, en gratis app for gruppe- og lagadministrasjon. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Flere mener det er problematisk at slike saker ble lagt ut like før valgdagen i kommune- og fylkestingsvalget. Valgdagen er i dag, mandag.

«Det mest problematiske er i mine øyne at det sendes ut en direktemelding på telefonene til alle (!) foresatte tilknyttet Skeid, som oppfattes som en oppfordring om å stemme på ett (!) politisk parti. Dette mens valget pågår», skriver en av Skeids følgere på Facebook.

«Fint å informere om hva partiene mener om ting som er viktig for Skeid. Men er det bare jeg som synes det er dårlig takt og tone at en medlemsforening sender ut en push-melding til alle foreldre i barnefotballen om at Skeid er glade for at ett spesifikt parti støtter nytt klubbhus?», undrer en annen.

«Når ble Skeid et talerør for Høyre? Dette var svært skuffende og her bør det tas tak å rette opp dette» (sic.), skriver en tredje.

«Dette er noe av det mest tonedøve vrøvlet jeg har hørt fra klubben. Rystende og skuffende», tordner en annen følger.

Enkelte etterlyser også meningene til de andre partiene i saken. Det har sammenlagt kommet flere titalls kommentarer og svar under sakene på klubbens Facebook-side.

Skeid-lederen svarer

Daglig leder Daniel Holmeide Strand i Skeid svarer Dagsavisen per e-post. Han sier klubben har respekt for at noen reagerer.

– Hva var bakgrunnen/planen for innleggene, og hva tenker du om kritikken som har kommet? Er den berettiget?

«Vi har jobbet siden 2018 med nytt klubbhus og oppgradering av idrettsparken. Vi leverte en søknad i mars 2019, som ble muntlig avslått i et møte med idrettsbyråd Omar Gamal i oktober 2021. Avslaget er fortsatt ubegrunnet. Vi har jobbet videre med planene etter det, og har hatt samtaler med Høyre og Arbeiderpartiet for å finne ut hvordan vi kan komme i mål med et godt prosjekt for Skeid og idretten i byen. Da er vi veldig glad for at Høyre og Arbeiderpartiet har kommet tydelig på banen og sagt at dette vil de jobbe for, og det ønsket vi å dele med klubben vår. At det reageres fra noen, har vi respekt for. Det vil nok alltid være delte meninger i det politiske», forklarer han.

– Med reaksjonene som nå ligger der ute - burde Skeid ha latt være å legge ut disse sakene? Burde noe ha vært gjort annerledes, for eksempel med hensyn til tidspunktene?

«Det får være opp til andre å vurdere. Vi skal stå på alt vi kan for å realisere en viktig og etterlengtet oppgradering av Nordre Åsen i samarbeid med alle partier som ønsker å støtte opp om prosjektet vårt», svarer Skeid-lederen.

– Kommer Skeid til å kommunisere ut noe som svar til dem som har reagert så langt?

«Vi har beklaget at vi sendte ut budskapet i Spond, det burde vi ikke gjort. Vi burde nøyd oss med nettside og nyhetsbrev. I vår iver etter å formidle gode saker for Skeid skulle vi gjort annerledes der, og det har vi beklaget til Spond-brukerne i klubben», svarer Daniel Holmeide Strand.

