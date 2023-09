Rolig Alrek knekte Lyn-koden: – Smaker litt ekstra godt å slå dem

GRORUD (Dagsavisen): Som på Bislett ble en scoring av Didrik Sereba avgjørende da Grorud slo Lyn, og Grorud-kapteinen med fortid i nettopp Lyn, sier at det alltid er litt ekstra spesielt å møte nettopp Lyn.

– Det er østkanten mot vestkanten, og vi spiller mot det laget som kan kalle seg de beste laget i Oslo i PostNord-ligaen. Det betyr litt ekstra for meg å spille, og vinne, de kampene her. Det gjør det, forteller Sereba til Dagsavisen etter å ha avgjort sin andre kamp mot Lyn for året.

Oslo-oppgjørene gir litt ekstra motivasjon

Der Lyn kjemper om opprykk og ikke hadde tapt på over fire måneder, har det vært litt mer ustabilt for Grorud som har blitt en middelhavsfarer denne sesongen. Det tror faktisk Sereba har spilt positivt inn med tanke på oppgjørene mot de andre Oslo-lagene.

– Nå som vi har havnet litt i ingenmannsland, tror jeg nok det å spille disse lokaloppgjørene er litt ekstra motiverende. Det kan bidra å hente ut de ekstra prosentene du trenger for å vinne, da det betyr litt mer å vinne mot Lyn og Kjelsås. Nå møter vi Egersund neste, før det er Kjelsås etter det. Vi kommer ikke til å rykke verken opp eller ned, så det gjelder å finne den litt ekstra motivasjonen, sier Sereba.

Før forrige oppgjør på Bislett brukte Grorud ekstern motivasjon i form av en Lyn-podkast for å peppe seg litt ekstra opp. Det var ikke nødvendig før returoppgjøret på hjemmebane.

– Vi visste at vi skulle møte et veldig bra lag, og har jo fått med oss at de hadde vunnet elleve kamper på rad, så vi trengte ingen ekstra motivasjon til denne kampen. Det var bare vi som hadde bestemt oss for å spille en god kamp, matche Lyn og gi litt ekstra for å ta de tre poengene, forsikret Lyn-kapteinen om.

Grorud-spillerne kunne juble for nok en seier i et Oslo-oppgjør, og matchvinner Didrik Sereba sier at lokaloppgjørene motiverer dem litt ekstra. (Pål Karstensen)

Rolig Alrek med godfølelsen

Også for trener Andreas Alrek smakte det litt ekstra godt å slå Lyn, da han ikke var med på forrige seier.

– Jeg møtte dem et par ganger i serien og i en treningskamp med U21-laget i fjor og vant ingen av dem, så nå tenkte jeg at det også var på tide for meg å få min første Lyn-seier. Du får kanskje noen gratis prosenter når du møter Lyn fra vestkanten, som ofte melder høylytt på Twitter og overalt. Her stiller de også med noen idiotsupportere som skal ta våre åtteåringer etter kamp. Da smaker det ekstra godt å slå dem. Det gjør jo det, medgir Alrek til Dagsavisen.

Grorud-treneren sier at han faktisk har vært ganske rolig i hele oppkjøringen mot Lyn, og at han har hatt en god følelse hele treningsuka.

– Vi har god kontroll på måten de ønsker å spille på, da de har et ganske enkelt spillsystem. Hvis du klarer å ha kontroll på de tingene får man et gunstig kampbilde mot Lyn, sier Alrek og fortsetter:

– Det er første gang der jeg har ledet en kamp med A-laget der jeg har sovet lenge, og vært rolig inn mot kamp. Jeg har følt meg ganske trygg hele uka på at hvis vi gjorde de rette tingene vi har trent på kom vi til å ha full kontroll. Vi hadde riktignok ikke full kontroll, men jeg synes de kommer til veldig få store sjanser, og at det blir mye skudd i blokka og mange tilfeldigheter, forteller Alrek.

Stoppet Lyns overtidsbonanza

Grorud-treneren klarte også å stoppe det som har vært Lyns store styrke siden oppstarten, nemlig det å avgjøre på overtid.

– For oss handlet det om å justere formasjonen, og å presse backene deres. De har mange spillere som er høyrefotet, og på slutten vet vi at de ofte slår opp mot spissene. Da var det bare å presse høyreføttene deres slik at de ikke fikk slått langt, og det gjorde at vi vant mange innkast og fikk nektet spille deres i større grad. Vi satte også inn Mats (Andersen) i en femmer bak. Han var helt konge på Bislett og var like god i de 20 minuttene han fikk i dag, forklarer Alrek.

Han er veldig glad på lagets vegne, og spesielt glad på Serebas vegne, etter at de to har snakket en god del sammen etter at Alrek tok over A-laget.

– Jeg har snakket mye med Didrik etter at jeg tok over, og har gitt han tilbakemeldinger på hva jeg har savnet å se fra han denne sesongen. Han har virkelig plukket opp hansken de siste ukene, der han har møtt opp før trening for å legge inn ekstra treningsøkter, og justert masse i hverdagen sin. Jeg har også bedt han om å være tøffere med spillergruppa, og det har han også vært, da jeg har savnet litt typer i det Grorud-laget her. Han har steppet opp på flere områder, så det var godt å se at han fikk det avgjørende målet da jeg vet hvor mye han har lagt ned av arbeid, forteller Alrek.

Grorud gjorde noe ingen har klart etter ferien mot Lyn, da de rodde i land seieren uten å slippe inn på overtid. (Pål Karstensen)

Tror Lyn rykker opp

Selv om det har blitt seks av seks mulig poeng for Grorud mot Lyn, som det eneste laget i avdelingen, er det likevel ikke sånn at Grorud ser på seg selv som et bedre lag enn Lyn.

– Vi må ikke glemme hvor vi selv er på tabellen, og må ha beina på jorda selv etter nok en seier mot Lyn, men når det er sagt synes jeg også Lyn har hatt en god del flaks i flere av kampene der de har avgjort på tampen. Med litt mindre marginer kunne de fint ha tapt flere av de kampene, og de har nok følt seg litt på tynn is da mange lag har vært gode mot dem, sier Alrek.

– Det skal nok litt mer til for å si at vi er et bedre lag enn Lyn selv om vi har slått dem i to kamper. Lyn har vært langt mer stabile enn det vi har vært i år, og er fortjent med i opprykkskampen. Med litt hell kommer de til å gå hele veien, men i de interne kampene har det kanskje brent litt mer inne i oss, legger Sereba til.

