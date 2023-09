Lyn oppfylte ikke egne krav: – Litt ekstra smertefullt når tapet kommer

GRORUD (Dagsavisen): Etter fire måneder og 11 kamper med bare seiere, kom Lyn tilbake på jorda igjen da laget tok turen til Grorud match kunstgress. Grorud er det eneste laget som har slått Lyn på Bislett i år, og da som nå var det Didrik Sereba som avgjorde da Lyn fikk smake på det å tape en kamp igjen.

– Didrik er en god og rutinert spiller han, som gjorde at det bikket feil vei for oss i dag dessverre. Nå har det bikket riktig vei for oss i mange kamper i det siste, og det var en jevn kamp som kunne bikket begge veier også i dag. Nå hadde vi 11 strake seiere før det her, så vi må ikke miste helt fotfestet, selv om vi har tapt en kamp. Det får vi tåle, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen etter kampslutt.

Les flere saker om 2. divisjon her

Kan brukes til noe positivt

Lyns rutinerte trener sier at de selvsagt helst skulle vunnet, men at de også kan bruke tapet til noe positivt.

– Når det går så langt tid mellom hver gang du taper, blir det litt ekstra smertefullt når det tapet først kommer. Vi var ikke spesielt dårlige i dag heller, men møter et godt Grorud-lag som også ønsket å rykke opp før sesongen. Vi hadde nok sjanser til å score flere mål selv, og ser vi litt positivt på det kan det være sunt at vi også får kjenne litt på denne følelsen igjen, slik at vi blir ekstra revansjesugne før neste hjemmekamp mot Flekkerøy, forteller Halvorsen.

Verken han eller kaptein William Sell har tenkt for mye på den fantastiske seiersrekka, og sier at den neste seiersrekka må starte med en gang.

– Hvis du går rundt og tenker på sånt tror jeg det skjer mye i hodet på deg som kanskje ikke bare er positivt. For min egen del har jeg akkurat like mye lyst til å slå Fløy i neste kamp, uavhengig av om vi hadde fått med oss seieren her eller ikke, sier Sell til Dagsavisen.

Anders Bjørntvedt Olsen og William Bjeglerud utkjempet mange dueller i det som var et tett og jevnt lokaloppgjør (Pål Karstensen)

[ Grorud stoppet Lyns seiersrekke da Sereba avgjorde igjen ]

Oppfylte ikke sine egne krav

Lyn-kapteinen sier at de ikke var på sitt beste i dag, men at de nå bare må riste det av seg og reise kjerringa ved neste anledning.

– Vi har noen krav vi må stille til oss selv, og det er de kravene som har sørget for at det har gått så bra lenge. Vi stiller de kravene til oss selv og har utført de bra, men i dag er det ikke helt sånn. I de siste kampene har vi klart å snu det på slutten, men det klarer vi ikke i dag, og det er selvfølgelig skuffende, sier midtstopperen.

Sell utlignet Groruds mål under minuttet etter at vertene tok ledelsen i den første omgangen. Men der Lyn har funnet en vei til seier i det siste, var det nå Grorud som fikk med seg tre poeng. Igjen.

– Jeg vet ikke om det har så mye å si at det var akkurat Grorud som stoppet den rekka, men når man scorer og kommer tilbake i kampen og havner under igjen er det et moment som skal snus. Det er noe vi har vært gode på tidligere denne sesongen, og selv om det absolutt var muligheter også i dag, klarte vi ikke å bryte ned Grorud. I dag leverer vi ikke bra nok, og det er ikke sånn det skal være, forteller Sell.

Lyn-fansen støttet opp om laget selv om de for en gangs skyld ikke kunne juble for seier mot Grorud. (Pål Karstensen)

[ Pendler fra København for å hjelpe Lyn: – En ganske vill kabal ]

Tre poeng bak Egersund

På Flekkerøya fikk opprykksrival Egersund med seg alle tre poengene, som gjør at det nå er tre poeng som skiller lagene. Egersund har bedre målforskjell, mens Lyn har én kamp mindre spilt.

– Jeg tenker egentlig ikke så mye på hva Egersund gjør. For oss er det viktig å tenke på vår egen utvikling, og spille så godt vi kan i alle kampene, så får Egersund spille som de spiller. Nå får vi deppe et par dager, før vi skal slå tilbake mot Fløy, sier trener Halvorsen og fortsetter:

– Vi må også ta med oss at vi i fjor spilte mot andrelaget til Grorud. Da var det to divisjoner forskjell på lagene, og det må vi ikke glemme oppe i det hele. Selv om jeg jo er glad for at vi ikke skal møte Grorud flere ganger denne sesongen, sier Halvorsen og kommer med sitt karakteristiske smil.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen måtte gå av banen uten poeng for første gang på 11 kamper lørdag. (Pål Karstensen)

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Elvevold sendte Lyn til himmels med kampens siste spark: – Nå bare skyter jeg ]