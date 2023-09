Sendte Lyn til himmels med kampens siste spark: – Nå bare skyter jeg

BISLETT STADION (Dagsavisen): Lyn slet lenge da Andreas Hellums tidligere klubb kom til Oslo. Arendal måtte vinne for å henge med i opprykkskampen, men tapte da de satset alt på seier i sluttminuttene. I overtidens siste minutt kontret Lyn, Henrik Elvevold hadde med seg Anders Bjørntvedt Olsen til høyre, men valte å denge løs fra 20 meter.

– Jeg vurderte å sentre, men tenkte «f… it», nå bare skyter jeg. Det er blant de aller deiligste scoringene jeg har hatt, sier matchvinner Elvevold til Dagsavisen etter at halve Bislett kom ut på gresset for å gratulere han.

Det er en scoring som utløste noe spesielt. I den sjeldent varme septemberkvelden var det folkefest i gatene utenfor Bislett, med flagging og biltuting fra euforiske Lyn-supportere.

– Dette er en vanvittig deilig trepoenger, smiler Henrik Elvevold.

Vanvittig opphenting

Lyn slet før pause, med mye slurv i spillet, og Arendal tok ledelsen i førsteomgang før de doblet den kort tid etter pause. Da så det mørkt ut for Lyn som ikke hadde dagen, samtidig som sola gikk ned over stadion.

– Vi har en kar som liker seg i skyggen, du ser han kviknet ordentlig til i andreomgang, sier Glenn Hartmann, og han snakker om Lyns superpendler Ole Breistøl, som skal hjelpe klubben til opprykk selv om han bor i København. Vingen bidro til å spille Arendal lave, og usikre. – Han er svært uforutsigbar, sier Hartmann.

Men det var backen på Breistøl-siden, Herman Solberg Nilsen, som reduserte. En vakker scoring som satte enda mer fart i Lyn, Anders Bjørntvedt Olsen sleivet inn utligningen noen minutter senere før Ibba Laajab stupte fram og ga Lyn ledelsen med rundt 20 minutter igjen av kampen.

– Det er noe spesielt som bor i oss. Vi gir aldri opp, sier Håvard Meinseth.

Dramatiske sluttminutter

Men det gjorde heller ikke Arendal som utlignet med ti minutter igjen på klokka. Og dramatikken var ikke over. Bortelaget hadde mest krefter da kampen gikk mot slutten, og dommer Ola Kellerhals dømte på straffemerket rett før slutt. Arendals jubel ble imidlertid kortvarig for assistentdommer sto oppe med flagget og markerte for offside.

– Jeg hadde vært fornøyd med ett poeng, for dette var en kamp Arendal måtte vinne. Men vi har en fantastisk evne til å ikke gi opp, selv om vi havner under med to mål. Det er nydelig, men det er ikke bra for hjertet, sier Jan Halvor Halvorsen.

En løs ball ble plukket opp av Ibba, som fant Elvevold i midten, og resten er historie som Lyn vil huske lenge.

– Vanker det en liten bonus etter den scoringen?

– Skal ikke se bort ifra det, sier Henrik Elvevold.

Håvard Meinseth var imponert over lagkameraten.

– Det er utrolig å bare hamre den ballen rett i vinkelen i siste spilleminutt. Det blir ikke bedre enn det. Vi er virkelig i flytsonen nå, så mange seire vi har på rad, sier høyrebacken.

Lyn har elleve seire på rad, det har kommet fem ettmålsseire etter sommeren. Grunnlaget er lagt for en eventyrlig avslutning på sesongen. Og en opprykksrival er hektet av. Tidligere Grorud-keeper, nåværende Arendal-keeper, Jonas Brauti var en slagen mann etter tapet.

– Dette er tungt for oss. Vi skaper nok til å vinne, og slipper inn for lette mål.

Kampfakta

Fotball, 2. divisjon avdeling 1, runde 18 mandag

Lyn – Arendal 4–3 (0–1)

Bislett Stadion, 1890 tilskuere

Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen IL

Mål: 0–1 Mathias Johansen (35.), 0–2 Ole Marius Håbestad (51.), 1–2 Herman Solberg Nilsen (60.), 2–2 Anders Bjørntvedt Olsen (70.), 3–2 Ibba Laajab (73.), 3–3 Preben Skeie (83.), 4–3 Henrik Elvevold (90.)

Gule kort: Sebastian Berge, Sander Marthinussen, Arendal.

Lyn: Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Rasmus Isegran fra 57.), Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 57.), Even Bydal, Henrik Kristiansen – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 57.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 78.)

