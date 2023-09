Grorud stoppet Lyns seiersrekke da Sereba avgjorde igjen

GRORUD (Dagsavisen): Grorud har hevet seg kraftig etter at Andreas Alrek tok over laget, men befinner seg litt i et ingenmannsland midt på tabellen. Det gjør på ingen måte Lyn, som kjemper en beinhard kamp om opprykket mot Egersund. Før dagens kamp var lagene likt på 42 poeng, men Egersund toppet tabellen på ett mål mindre innsluppet. Lyn har imidlertid én kamp mindre spilt.

De første ti minuttene på Grorud match kunstgress gikk rolig for seg i form av sjanser, men i klassisk lokaloppgjørånd var det plenty med dueller og kriging på midten. Første etter ti minutter kom noe som lignet på en målsjanse, da Sebastian Sørlie Henriksen feilberegnet på et innlegg og ballen endte opp hos København-pendlende Ole Breistøl, men hans skudd ble blokkert ut til innkast.

Lyn angrep mye ned langs venstrekanten innledningsvis, der også kampens andre halvfarlighet kom. Julius Skaug kom til skudd like utenfor 16-meteren, og skuddet hans ble styrt av Andreas Hellum like foran mål, men Grorud-keeper Vegard Storsve fikk justert seg og plukket ned styringen fra Hellum.

Sjanser begge veier

Daniel Schneider headet et innlegg over fra en kort corner minutter senere, og selv om det ikke var snakk om noe stormløp, var det Lyn som var laget som var farligst innledningsvis. Grorud hadde imidlertid det meste av ballen, men klarte ikke å finne noen åpninger i et solid Lyn-forsvar den første halve omgangen.

Noen minutter etter halvtimen eksploderte det med sjanser etter en søvnig halvtime. Først var det Anders Bjørntvedt Olsen som fikk sjansen etter at Ole Breistøl hadde snappet ballen fra en Grorud-spiller, men Lyn-spisen fikk sitt forsøk fra ganske kloss hold blokkert. I det påfølgende angrepet kontret Grorud, som gjorde at Didrik Sereba tvang Alexander Pedersen ut i full strekk da han prøvde å curle ballen rundt han.

Det endte med corner, der Grorud prøvde å presse ballen forbi en skokk med Lyn-spiller. Det klarte de ikke, og det endte med frispark til Lyn. Grorud hadde ikke mye å by på de første 40 minuttene, men skulle likevel ta ledelsen like før pause.

Lyn utlignet Grorud på direkten

Lyn fikk ikke klarert vekk et langt oppspill, som gikk rett opp i luften. Den påfølgende hodeduellen ble også tapt, og ballen landet i føttene til Musa Dubois. Han stormet inn i Lyns 16-meter og sendte avgårde et skudd som gikk via lengste stolpe og inn. Dermed fikk nykommeren sitt første Grorud-mål.

Men omtrent før Grorud hadde jublet ferdig, kom utligningen. Lyn gikk nemlig rett i angrep, skaffet seg innkast og kom seg til innlegg. Inne i feltet var kaptein William Sell sterkest, og stanget inn utlignet omlag et halvt minutt etter at Grorud hadde tatt ledelsen.

På overtid fikk en annen nykommer, Lyns Henrik Loholt Kristiansen muligheten til å stange Lyn i ledelsen og snu kampen, men midtbanespilleren headet over. Også Didrik Sereba fikk en stor mulighet enda dypere inn i overtiden, men igjen fikk Lyn kastet seg inn og blokkert. Dermed gikk lagene i garderoben på 1-1 etter to kjappe mål på tampen i en omgang der det ikke skjedde all verden før på slutten.

Musa Dubois jubler for sitt første mål i Grorud-drakta, da han ga hjemmelaget ledelsen før pause. (Pål Karstensen)

Sereba scoret mot Lyn igjen

Nikolai Hristov fikk den andre omgangens første mulighet, men satte skuddet sitt i nettveggen. Ole Breistøl fikk et skudd blokkert, men det første kvarteret etter pausen var veldig likt som det var før hvilen. Mange tette og jevne dueller, mye kriging på midten og lite som skjedde foran begge målene.

Det skulle endre seg da vi nådde timen spilt, da Grorud igjen tok ledelsen. Vertene slang en ball inn i boksen, som Alexander Hurlen Pedersen ikke kunne gå ut på i frykt for en retningsendring. Det gjorde at Lyn-keeperen ble tatt litt på feil bein, og måtte gi en retur. Den var Didrik Sereba først på, og sendte Grorud tilbake i ledelsen med sitt andre mål for året mot Lyn.

Gjestene svarte umiddelbart med å sette inn Henrik Elvevold, som har avgjort mange kamper for Lyn på tampen denne sesongen. Han og dobbeltbyttet ti minutter satte litt fart på Lyn, som jaktet ny utligning. Midtstopper Schneider fikk en mulighet på innkast kvarteret før slutt, men den ble blokkert av et oppofrende Grorud-forsvar.

Ingen overtidscoring ga Lyn-tap

Ibba Laajab fikk nesten en stor mulighet ti minutter før slutt, men kom for nære keeper Storsve, som kastet seg over ballen. Fra benken gjorde Jan Halvor Halvorsen mange endringer, og blant annet kastet han inn tidligere Kjelsås-spiller Jacob Hanstad til sin Lyn-debut de siste minuttene på Grorud.

Lyn lå under da vi gikk inn i overtidsminuttene, men gjestene fra Bislett har gjort det til en vane å score på overtid for å sikre poeng. Det skjedde imidlertid ikke denne kampen på Grorud, da vertene holdt ut og sikret seg nok en knallsterk seier mot Lyn for sesongen.

Egersund klarte imidlertid ikke å slå Flekkerøy borte, og dermed ble det bare ett poeng tapt for Lyn i tetstriden. Lyns neste kamp er mot nettopp Flekkerøy søndag 24. september. Grorud på sin side møter Lyns opprykksrival Egersund på bortebane, også det neste søndag.

---

Kampfakta

PostNord-ligaen avd 1, runde 19

Grorud – Lyn 2-1 (1-1)

Grorud match kunstgress, 602 tilskuere

Mål: 1-0 Musa Dubois (43.) 1-1 William Sell (44.), 2-1 Didrik Sereba (60.)

Gule kort: Simen Beck, Grorud. Anders Bjørntvedt Olsen, Grorud.

Dommer: Mathias Smehus Kringstad (Valder, IL - Fotball)

Grorud (4-4-2): Vegard Storsve – Mathusan Sandrakumar, William Bjeglerud, Sebastian Sørlie Henriksen, Ola Rye (Trygve Løberg fra 90.) – Simen Beck (Peder Meen Johansen fra 46.), Hassan Yusuf, Musa Dubois (Saadiq Elmi fra 71.), Nikolai Hristov (Mats Andersen fra 71.) – Didrik Sereba (Rino Falk Larsen fra 84.), Elias Aarflot.

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth (Erlend Sivertsen fra 82.), William Sæll, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 60.) – Anders Bjørntvedt Olsen (Jacob Hanstad fra 82.), Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 71.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 71.)

---