Aarflot og Alrek er fortsatt en dødelig Grorud-duo:– Akkurat dette vi trengte

GRORUD IDRETTSPARK: Trener Andreas Alrek har snakket om at han ønsker å ta Grorud litt tilbake til slik det var under Eirik Kjønøs tid, da laget rykket opp til Obosligaen og kriget inn hvert eneste poeng. Mot Fram lørdag, fikk han akkurat det han ønsket seg, i form av en krigeseier der Grorud holdt unna og vant.

– Det å få en sånn seier på den måten her er stort for oss. Det er akkurat dette vi har etterlyst, en kynisme i laget og evnen til å krige inn seiere. Det at spillerne er med på den kampplanen, og håndterer det å spille kynisk og krige inn en seier som i dag er akkurat det vi trenger. Nå har vi prøvd å være snille og fintspillende i tre år. Det har fått oss hit, og da var det godt å få ut drittsekkene i oss igjen, sier Alrek til Dagsavisen.

– Rett og slett etterlengtet

Grorud fikk en pangstart med scoring etter bare tre minutter signert Elias Aarflot. Før pause skapte Grorud mange gode muligheter, men ut over i den andre omgangen ble laget presset mer og mer bakover i banen. Minuttet før slutt ble innbytter Edmund Owusu utvist, og da tenkte trener Alrek sitt.

– Jeg synes dommeren blåser litt i stykker kampen. Den duellen som ender med rødt kort mener jeg ikke en gang er frispark, så der og da føler man jo at kreftene jobber litt i mot oss. Vi føler de kreftene har jobbet mot oss i tre år, uten at vi skal synes synd på oss selv av den grunn, men når vi får det røde kortet der og likevel vinner. Da føler vi at vi har overvunnet en del ting som har jobbet imot oss i flere år, og det er en fantastisk god følelse, forteller Alrek.

Også matchvinner Elias Aarflot mener dagens seier var viktig av flere grunner, og ikke bare de tre poengene han var med på å skyte inn på kontoen etter hans tidligere seiersmål.

– Vi har hatt en del av disse kampene her denne sesongen, der vi har spilt bra og ikke fått med oss noe. Nå står vi løpet ut, tross en dommer som kanskje er litt mot oss, og det var etterlengtet. Rett og slett. Det er mange som har snakket om klubben og mener mye om oss, men derfor er det godt å slå tilbake og vise at vi kan kjempe i land seiere som det her, sier Aarflot til Dagsavisen.

Aarflot på vei mot sitt beste

19-åringen er tilbake på gamle trakter etter et litt turbulent år i Tromsø og et kort opphold i Lyn. Aarflot mener selv at det å komme hjem kan gjøre underverker for hans egen form.

– For mer var det perfekt å få muligheten til å komme tilbake hit nå. Jeg føler ting har blitt mye bedre her siden Andreas kom inn, og jeg kjenner han naturligvis godt fra før. Vi har et godt samarbeid, og nå trekker alle i samme retning. Vi jobber knallhardt på trening, og har en solid gruppe og en god kultur her. Det er deilig å kjenne på den følelsen, sier Aarflot som mener det begynner å flyte mer for hans del også.

Mot Fram ble han, fullt fortjent, kåret til banens beste av den lokale juryen. Aarflot scoret tidlig, skapte flere gode muligheter for seg selv og lagkameratene, jobbet knallhardt og hadde gode spissbevegelser gjennom hele kampen før han ble byttet ut ti minutter før slutt.

– Jeg og Elias snakket sammen og hadde et møte etter første trening, der vi ble enige om å stå i dette sammen og få han tilbake dit vi vet han kan være. Så har han hatt veldig godt av en ferie, der han kunne koble av og være på stranda. Elias er en spiller som spiller best når han smiler, og det gjorde han ikke før sommeren, sier Alrek og fortsetter:

– Nå er energien i spillet hans på vei tilbake, og måten han klinker til og går i dueller med stopperne og gjør livet surt for dem er bare herlig å se på. Han har stått over på trening siden tirsdag, og er blå over hele foten, men med hans innstilling visste jeg at det ikke var noe snakk om at han skulle stå over, forteller Alrek.

Ser oppover på tabellen

Med dagens trepoenger har Grorud så langt fem seiere, fem uavgjort og fem tap på sesongens første 15 kamper. Det sier det meste om hvor ustabile laget har vært frem til nå, men Alrek ser oppover fra dagens sjetteplass og ønsker å bygge videre på dagens prestasjon.

– Vi håper selvfølgelig dette bare er starten, men det er naturligvis ikke bare bare. Vi har jobbet hardt med å snu den kulturen og de resultatene vi har hatt her. Jeg synes vi gjorde mange gode kamper før sommeren, og er fornøyd med alle kampene vi har spilt siden jeg tok over. Egentlig synes jeg vi har fortjent å vinne alle, og at vi i dag kanskje ikke fortjent det like mye, sier Alrek og fortsetter:

– Det er litt det jeg sa med større krefter i spill tidligere, og når de går med deg må du bare ta det. I dag synes jeg kaptein Mats Pedersen og stopperne var knallgode. Hassan Yusuf på midten skriker og får med seg resten av laget, mens Peder (Meen Johansen) er flink til å roe ned med ballen i laget under press. I dag går alle på laget pluss benken i krigen, og får til det vi prøver på. Det er kanskje noen som ønsker at vi skal spille slik eller sånn, men alle blir med på å stå i dritten slik at vi kjemper i land seieren, forteller en meget godt fornøyd Grorud-trener Andreas Alrek.

