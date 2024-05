Slår hardt, mykt og godt tilbake

---

5

Billie Eilish

Hit Me Hard And Soft

Interscope

---

Hun får ikke fullt så mye oppmerksomhet som Taylor Swift, men Billie Eilish har vært gjennom litt av et popeventyr likevel. Den amerikanske sangeren var 13 da hun så videoen til «Runaway» med Aurora, og bestemte seg for at dette ville hun gjøre selv. Hun var 16 da hun spilte på Bylarm, 17 da det første offisielle albumet kom ut, og 18 da hun tok hjem Grammy-priser i alle de største klassene for 2019. Siden har hun fått to Oscar-priser for beste nye sang i en film, for James Bond-nummeret «Tomorrow Never Dies» og «What Was I Made For» fra «Barbie». Konserten på Telenor Arena 26. april neste år ble fort utsolgt.

Sangene til Billie Eilish har presentert oss for et uvanlig talent. Uten store, tidsriktige kaskader av lyd, men med mer dempede uttrykk, med stor vekt på rytmiske elementer for å framheve innholdet. Hennes litt søvnige, selvsikre stemme har gitt sangene et spesielt preg. Sammen med broren Finneas, som har vært med på å skrive dem har hun lagt på vei skapt sin egen stil. Nå er det tre år siden forrige album, en liten evighet i hennes alder, og alt er ikke som før.

Albumet begynner stille og sannsynligvis selvbiografisk med «Lucky». En betroelse fra toppen av popens næringskjede. «Am I acting my age now?/Am I already on my way out?/When I step off the stage/I’m a bird in a cage». Som kjent, å være popstjerne er en drittjobb, men noen må gjøre den. Billie Eilish forsøker å bli fortrolig med sitt selvbilde, med alt oppstusset rundt henne. Det er vondt å høre om, men også godt å høre på.

Etter den følsomme åpningen skjer det mer i «Lunch», med spenstig Prince-aktig funk, like stønnende eksplisitt som han kunne være på sitt mest lekne. Jeg skal ikke forstyrre den hellige pinsefreden med å fortelle hva slags formiddagsmat Eilish har på tunga. Det har vært antydet at Billie Eilish skulle åpne seg om sin seksuelle legning i noen av de nye tekstene. – Har ikke alle skjønt dette, har hun sagt i intervjuer på forhånd, og gjort det klart at å være skeiv er en hverdagslig sak som det ikke er grunn til å lage et voldsomt oppstyr over. De som følger ordentlig med i artistens private affærer kan komme til å få enda bedre innsyn i forskjellige forhold, men jeg foretrekker igjen å la sangene synge for seg selv.

«Chihiro» er sikkert oppkalt etter jenta i Hayao Miyazakis animasjonsklassiker «Chihiro og heksene» fra 2001. Et spennende synthtema bygger opp om dramatikken. «Birds Of A Feather» er derimot «bare» en alminnelig lidenskapelig poplåt, og gir seg ikke ut for å være noe annet enn pur lykke. Dette smitter over på lytteren. Og sånn bølger det lenge fram og tilbake, som albumtittelen antyder, hardt og mykt, mellom lyst og fortvilelse. «Wildflower» og «The Greatest» er begge vemodig, ettertenksom visepop.

Sporene får mer ambisiøse strukturer i siste del av albumet. I «L’amour de ma Vie», er det kanskje den franske tittelen som først får musikken til å minne om eksotisk orkestrerte 60-talls chansons. Romantikken går åpenhjertig ut på at erklæringer om «mitt livs kjærlighet» var en løgn. Litt swiftsk i åpenheten her. Halvveis slår låten om til taktfast synthpop, og ydmykheten går over i forakt. «The Diner» er en spenningsnovelle over syntetisk dubreggae, med sangeren i rollen som uberegnelig stalker. Den påfølgende «Bittersuite» er det eneste innslaget som ikke helt finner tonen, verken melodisk eller tekstmessig.

Albumet slutter med «Blue». Er det en av de store «Blue»-sangene, der oppe med de fra Joni Mitchell, LeAnn Rimes, Fine Young Cannibals, The Jayhawks og First Aid Kit? Ja, sannelig tror jeg det. Men også her blir det mer enn et vanlig popnummer, når hun i en helt annerledes andre del synger sammen med Finneas og innholdet blir mer kryptisk. Med dette albumet utfordrer Billie Eilish den streite oppfatningen av superstjernepop.

Denne våren har gitt oss album fra flere av det nye århundrets aller største artister: Ariana Grande, Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift og nå Billie Eilish. De har laget fem ganske forskjellige album, som alle fenger og fengsler på hver sin måte, og som oppfyller det meste man kunne forlange av dem på et tidspunkt da de er blitt så godt etablerte at de kunne flyte på rutinen. Akkurat nå er Billie Eilish den aller beste av disse. Og alle som tror det ikke lages sånne sanger lenger bør kanskje ta sjansen på å høre på noen av dem?

Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft (Interscope)