Lyn-keeperen vendte hjem. - Fikk ikke lønn på tre måneder

Den nåværende Lyn-keeperen snakker åpent ut om Italia-eventyret hun valgte å hoppe på for et drøyt år siden.

Vi tar det i kronologisk rekkefølge:

Etter 22 kamper for Lyn i 2022 fra mars til august tok Sundsfjord kontakt med en agent for å få hjelp med veien videre. Det var noe som plutselig bare dukket opp som en mulighet.

– Det var en jeg har fått anbefalt av kjentfolk. Jeg var på utgående kontrakt i Lyn, og det var fint å få inn en som hjalp meg med videre prosess, enten det skulle være videre i Lyn eller i en annen klubb. Jeg hadde i utgangspunktet ingen tanker om en ny eller annen klubb, eller reise til utlandet, annet enn å få litt hjelp av en agent, sier hun til Dagsavisen.

En tilfeldighet

Og fortsetter:

– Han sjekket ikke spesifikt opp i Europa, men ble kontaktet med interesse fra Sampdoria som ønsket seg en keeper og at de likte spillestilen min.

Lyn-keeperen hadde et møte over video med klubben og pratet, før de ganske kjapt etterpå gikk inn i en prosess med å få ting på plass. Det tok bare et par uker fra hun tok kontakt med agenten til hun satte seg på flyet til Italia og Genova for en ettårskontrakt med den italienske storklubben Sampdoria.

– Det var også viktig for meg at kona kunne få permisjon fra studier og at jeg fikk permisjon fra jobben som IKT-ansvarlig på Lysejordet skole. I tillegg var det viktig at sønnen Aksel fikk sin barnehage og a leilighet løste seg.

Debut mot storklubb

Umiddelbart etter ankomst var hun en del av troppen, og etter tre kamper på benk, debuterte hun mot selveste AC Milan.

– Jeg vet ikke helt hvorfor jeg var på benken i starten. Det hadde nok noe med at jeg kom inn i laget, var ny og trengte litt tid på å komme inn i det. Jeg fikk vite at jeg skulle stå mot Milan uka i forveien, forteller hun.

Tross lite spiletid trivdes Kirvil godt i Italia. (Privat)

Sundsfjord sto en god debutkamp, men måtte se sitt Sampdoria tape 1–2.

– Det var gøy å komme i gang og få debuten, men jeg ble bare kastet inn i det. Kommunikasjonen og alt var nytt. Det meste gikk på italiensk, så det var litt vanskelig å få med seg alt.

Nytt stortap

Hun fikk fornyet tillit i kampen etter, denne gangen mot Juventus. Det endte med 0-4-tap. Så ble hun sittende på benken, fra 17. oktober til 14. januar.

– Laget var i en tøff periode og trengte poeng for å prøve å komme seg opp på tabellen. Som utlending var det ikke lett å spille seg inn på laget igjen. Det var tungt å ikke få spille, men da måtte jeg bare tenke på egen utvikling. Mindsettet mitt måtte endres, sier hun.

Så spilte hun tre seriekamper på rad i januar – mot Inter, AC Milan igjen og Juventus igjen. Det endte 0-4, 0–3 og 0–5. Så var det ut av laget igjen, og flere kamper ble det ikke den sesongen.

– Jeg fikk de tøffeste motstanderne. Det var gøy å spille mot de antatt bedre lagene, men det var tøft å være keeper bak der og slippe inn så mange mål. Det føles ikke bra.

Fikk ny trener

Noe av grunnen til at det ikke ble flere kamper var sykdom for Sundsfjord sin del, og noe av grunnen var at det kom inn en ny trener med ny filosofi.

– Det var tøft å være norsk i Italia når man ikke fikk spille. Til tross for mange innslupne mål, så var jeg alt i alt veldig fornøyd med utviklingen jeg fikk ut av oppholdet. Jeg merker at man har fått et innblikk i det å være fotballspiller på heltid. Jeg er heldig som fikk prøve det ett år.

– Men du tenkte ikke på å forlenge avtalen utover det ene året?

– Nei, jeg er veldig glad for at jeg bare signerte ett år. De sliter med å få laget opp på beina igjen etter å ha fått en ny eier. Og jeg fikk ikke utbetalt lønn i mars, april og mai, så det var tungt.

Hun forteller at informasjonsflyten var dårlig og at hun merket allerede i januar at de slet økonomisk.

– Jeg regnet med at det kom til å løse seg resten av sesongen, men så kom mars, april og mai uten lønn. Jeg valgte å bli værende for å se hvordan det gikk, men fikk beskjed om at jeg kunne reise hjem. Jeg trodde ikke situasjonen var så alvorlig som den reelt var.

Ingen tvil om hvem som var favorittspilleren til Aksel. (Privat)

Venter fortsatt

Hun fikk utbetalt de tre månedene den siste dagen de hadde frist, og takker familie for at de hjalp til økonomisk i perioden pengene fra klubben uteble.

– Jeg mangler fortsatt en lønning for juni og er redd for at den ikke kommer.

Likevel ser hun positivt på oppholdet.

– Jeg kom tilbake til Norge i bedre form enn da jeg dro. Sportslig sett fikk jeg mye igjen for oppholdet, selv om det ikke ble så mye spilletid. Den andre keeperen dukket opp dagen før kamp og spilte kampene. Da skjønte jeg at det ikke var et sportslig grunnlag for valget om hvem som skulle stå. Italienere er glad i italienere, og sånn er det bare, avslutter hun.

Etter hjemkomsten til Lyn har det blitt 0–1 tap i serien for Brann og 3–0 seier over Åsane i kvartfinalen. I semifinalen møter Lyn Vålerega senere i måneden. Seriespillet fortsetter lørdag med seriekamp mot Stabæk.

---