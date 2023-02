Slik vil KFUM bruke de nye inntektene på Ekeberg

Det gir armslag for det som i fjor var byens nest beste fotballag.

Men det er ikke snakk om å endre strategi og hente inn dyre spillere. Budskapet er klart fra Kåffas nye hovedtrener Johannes Moesgaard. Det blir ingen lønnsspiral på Ekeberg. Inntektene skal brukes med vett.

Nytt forsvar, nytt angrep

– Det er rekord på alle nivåer i KFUM. Tre spillere pluss trener til Eliteserien, alle innen samme vindu. Det er jo egentlig helt vanvittig, sa Moesgaard da han gjestet podkasten Trikkeligaen denne uka.

Overgangsvinduet ut i verden er stengt, men i hans lag er det nesten en revolusjon i antall spillere ut og inn.

Først gikk trener Jørgen Isnes til Strømsgodset. Det får KFUM betalt for.

Så gikk Tore Andre Sørås til HamKam, Aron Kiil Olsen til Vålerenga og Fredrik Kristensen Dahl til Strømsgodset.

Legg til at fjorårets kaptein Jørgen Hammer har lagt opp, så sto Johannes Moesgaard der med fire nøkkelspillere færre.

Investerer i spillerne

Likevel skal laget kjempe om opprykk til Eliteserien også denne sesongen. Blant annet med et helt nytt forsvar.

Allerede i første treningskamp mot HamKam (seier 5-0) fikk vi se det.

– Vi hentet Ayoub Aleesami fra Fredrikstad i fjor nettopp for å være forberedt, sier Moesgaard, som har hentet inn så mye nytt at de snart må ha bli kjent-kveld igjen på Ekeberg.

Mens vi satt i studioet ble Akinsola Akinyemi klar fra Grorud.

– Disse salgene gir dere store inntekter. Hvordan skal pengene brukes?

– Vi skal ikke bruke de pengene på nye spillere som skal tjene mer. Da vet vi hva som skjer. Det setter standarden for neste lønnsforhandling internt. Og så skal nestemann ha den lønna og så eskalerer det. Vi som klubb står der vi står, vi har de inntektene vi har. Og vi kommer til å stå der til vi utvikler en ny arena og blir gradvis større som klubb. Vi kan ikke slippe løs, men vi merker et veldig stort økonomisk trøkk i norsk fotball nå, sier han.

– Så de pengene vi får inn nå bruker vi på ting internt, nytt GPS-utstyr, at vi kan få fysioterapeut på heltid. Vi investerer disse midlere i at de spillerne som her nå skal få en enda bedre hverdag.

Talentet fra Skeid

Men KFUM har vist en usedvanlig evne til å fordel spillere de har hentet fra lavere divisjoner. Det skal de fortsette med og mange er allerede på plass.

Men det er heller ikke gratis.

– Nei, vi har noe som heter utdanningskompensasjon. Så hvis du skal ha en spiller fra 3. divisjon eller 2. divisjon er det noen hundre tusen kroner det koster. Og det er ofte steintøft for klubber i det sjiktet vårt. Det er dyrt. Og da kan det hende vi må si til spillere vi ønsker: Nei, du må bli der du er. Det er kjempevanskelig, sier Moesgaard.

Et eksempel er at de nå har hentet Yassir Sa’Ad, som spilte på Skeids rekruttlag i 3. divisjon i fjor.

– Han har X-faktor og målpoeng og vi tror han passer godt hos oss, sier Moesgaard som kjenner spilleren fra tida hans i Vålerenga (der han var i 13 år). Han utdyper i podkasten hans kvaliteter og hans kollegiale samarbeid med Skeid-trener Gard Holme.

Men på banen er de ekte rivaler.

Nye profiler skal skapes

At KFUM gjorde tidenes beste sesong, målt i antall poeng og scoringer på nest øverste nivå i fjor, hjelper ikke nå.

Til seriestart 10. april står alle med null poeng.

Hans strategi er at spillerne skal vokse hver for seg og at KFUM skal framstå enda mer energiske enn i fjor.

– Jeg vil at spillerne selv skal ta større eierskap, at spillerne tar større plass profilmessig. De skal skinne. Mange var langt nede da vi stoppet i kvalifiseringen i fjor. Så forsvant spillere, så forsvant Jørgen. Ja, da sprer det seg usikkerhet. Og, ja, derfor var treningskampen mot HamKam litt viktigere enn en vanlig treningskamp, sier han.

Moesgaard utdyper i podkasten de nye spillernes kvaliteter, hvordan han vil agere på sidelinja og hvordan favorittbildet ser ut i OBOS-ligaen anno 2023.

PS. KFUM Oslos neste treningskamp spilles mot Sandefjord kommende lørdag klokka 11.00 på Sarpsborg stadion. Den blir en del av utprøvingen av VAR som innføres i Eliteserien i år.

