Talentfabrikken på Ekeberg – slik fungerer Kåffa-modellen

De siste par årene har antallet spillere som har vært innom Kåffa før de tar steget opp til Eliteserien, eller større klubber enn Kåffa, eksplodert. Det har også vært en del av den større planen og strategien for KFUM Oslo som ble lagt da Jørgen Isnes kom inn dørene på Ekeberg, nemlig at klubben skal ha god oversikt over talentene i Oslo-fotballen, utvikle dem og sende dem videre.

Og at man så langt det er mulig, alltid ligger i forkant, slik at Kåffa har spillere som kan ta steget når andre forsvinner. Det var en del av den tidligere hovedtrenerens mantra ved hvert spillersalg, og har vært en bevist strategi for klubben over mange år.

– Det handler om DNA-et vårt og hva vi i KFUM Oslo skal være som klubb. Kåffa skal være en utviklingsklubb, der spillere vet at hvis de selv legger ned den innsatsen som kreves og leverer gode prestasjoner, så vil de bli lagt merke til og får sjansen høyere opp i systemet. Som klubb må vi finne vår plass i hierarkiet, og finne vår greie, og det å utvikle unge spillere er en del av det, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg til Dagsavisen.

Den vanskelige balansegangen

Aaron Kiil Olsen er det siste beviset i rekka som tilsier at den planen fungerer, etter at klubben tidligere har sendt Tore Sørås (HamKam), Bilal Njie (Haugesund), Jesper Taaje (Sandefjord), Lars Olden Larsen (nå i Sverige), Moses Mawa (Strømsgodset) og Knut André Skjærstein (Lillestrøm) opp til Eliteserien etter opphold på Ekeberg.

– Vi viser gang på gang at vi klarer å utvikle spillere, og det gjør oss attraktive både for andre spillere som ønsker å komme hit, men også agenter og rådgivere som ønsker å dytte spillere i vår retning. For oss er det like gøy å se at en spiller vi har vært med på å utvikle tar steget opp og presterer på en større scene enn vår, enn å holde på dem hos oss, sier Stenberg.

Med det kommer også en risiko, og Kåffas daglige leder erkjenner at det er en balansegang på hvor mange du kan sende videre og fortsatt opprettholde kvaliteten på ditt eget lag og dine egne prestasjoner.

– Selvsagt kan vi ikke slippe alle spillerne på en gang, og det er alltid en balansegang på hvor mange spillere vi slipper og hvor store endringer vi kan gjøre foran hver sesong. Svaret på det får du heller ikke før i oktober/november samme år, men det handler om at du tør å slippe til unge spillere og tør å ta sjansen på det rammeverket du har bygget opp, forteller han.

En del av noe større

For en klubb som nå har befestet sin posisjon i toppen av OBOS-ligaen, og som de siste par sesongene har kjempet om opprykk til Eliteserien, er det en tøff spagat å stå i.

– Vi mener at vi har kontroll på den spagaten, nettopp fordi vi har lagt så stor vekt på å være i forkant og har spillere som er klare til å ta over. I tillegg har vi stor tro på den treningshverdagen vi har bygget opp og kompetansen vi har på feltet, men selvsagt kan du ikke ha full kontroll på alt. Det er sånn bransjen er, sier Stenberg og fortsetter:

– Vi kan ikke late som om vi ikke er en del av noe større, og må finne vår plass i den større sammenhengen. Hvis vi holder igjen spillere som er gode nok til å ta steget opp, vil vi ikke få inn andre spillere av samme typen til å spille for oss. Du må tørre å la de spillerne gå, for å slippe til de unge talentene, slik at de igjen kan få utviklet seg, forklarer Stenberg.

Fra den første kontakten kom fra Vålerenga onsdag kveld, gikk det veldig raskt før overgangen var i boks og Kiil Olsen var på plass nede i solfylte Marbella.

– Det var en overgang som egentlig klaffet for alle parter. Det var noe spilleren ønsket, vi ønsket og Vålerenga ønsket, og da var det ikke så vanskelig å komme til en enighet. For oss er det en av de største salgene vi har gjort i moderne tid, men vi snakker ikke titalls millioner som gjør at vi nå kan øse ut for å hente en erstatter. Hovedfokuset vårt vil fortsatt være på å utvikle egne talenter, og så får det å hente inn spillere utenfra være et krydder, sier Stenberg.

– Må unngå proppene i systemet

Etter det Dagsavisen erfarer er det snakk om en overgangssum på rundt tre millioner kroner. Stenberg sier at det aller meste av salget vil gå tilbake til klubbdriften.

– Overgangssummen vil fort brukes på utdanningskompensasjon til spillere på vei inn, og gjør at vi får den strømmen til å gå litt lettere. I tillegg styrker det hele klubbdriften til KFUM Oslo, da alt er samlet på samme budsjett. Vi har et damelag i 2. divisjon, med et budsjett på mellom 1,5-1,7 millioner i år. Det kunne vi ikke finansiert om vi ikke hadde lykkes med herrelagsdriften, og i tillegg har vi fortsatt store utgifter knyttet til strøm, gass og den daglige driften. Så vi håper salget av Aaron skal bringe klubbens budsjett i balanse for 2023, opplyser Stenberg.

Johannes Moesgaard har tatt over som hovedtrener på Ekeberg, og med det skal Kåffa-modellen være i de beste hender. (Pål Karstensen)

Noe som igjen går tilbake til Kåffa-modellen å drive klubb på.

– I fjor hadde vi litt for mange midtbanespillere, slik at vi ikke hadde plass til våre egne talenter. Det gjorde at vi foran årets sesong har tatt farvel med Moa (Mahnin) og Tore (Sørås) som begge har vært suverene spillere, blant annet for å slippe til spillere som Sverre Sandal og Kristian Aarstad. Du må hele tiden passe på at de eldre og mer rutinerte spillerne ikke blir en propp i systemet, som hindrer talentutvikling, sier Stenberg og fortsetter:

– Det jeg tror mange klubber bommer litt på er at de holder på sine trygge eldre spillere litt for lenge, og på den måten går glipp av talentene som kunne ha fått prøvd seg. Det gjør at når veteranene legger opp har du ingen i bakhånd, og må panikkhandle inn erstattere som gir en økt kostnad både i overgangssum og i lønn, selv om kvaliteten kanskje ville vært den samme, mener Stenberg.

Kåffas parametere

Det er en situasjon Kåffa ikke ønsker å komme i, og for å få til det krever det at laget har god oversikt over markedet, og klarer å være i forkant. Der gir Stenberg masse ros til sportssjef Daniel Fredheim Holm, og en organisasjon der mange både bryr seg om fotball og hjelper til med å se etter spillere.

– Vi har på ingen måte noe stort speidernettverk vi kan basere oss på, men med de menneskene vi har i klubben nå har vi bygget oss opp en god kompetanse og kjennskap til Oslo-fotballen. Det gjør at vi har mange som er ute og ser fotball, og som kan se ulike ting i ulike spillere. Vi får også stadig flere henvendelser fra rådgivere som ser at det kan lønne seg for deres spillere å komme til Kåffa på grunn av omdømmet klubben har fått som utviklingsklubb, sier Stenberg.

Kåffas daglige leder sier at de har noen parametere de jobber ut fra, som antall kamper, alderssammensetning, rutine og et par andre kriterier. Og at det ligger mye trygghet i å følge den røde tråden og DNA-et i det KFUM Oslo som klubb skal være.

– Det er en klisjé å si, men fotball er ferskvare og det er det du leverer i morgen som betyr noe. Vi kan slå oss på brystet etter å ha fått til noen fine overganger, men samtidig har vi ikke fått til så mye at vi ikke må levere på nytt dagen etterpå. Det er det vi prøver å bygge kompetanse på, og få et rammeverk som kan levere det samme om og om igjen, forklarer Stenberg.

