Ble «truet» med benken – svarte med to mål: – Måtte bare levere

KFUM Arena (Dagsavisen): Forrige gang Akinshola Akinyemi scoret et mål var tilbake i 2019. En hel pandemi har gått forbi, og ytterligere litt tid, før midtstopperen endelig kom seg tilbake på scoringslista. Det kan han og Kåffa takke god, gammeldags motivasjon for.

– Hehe, jeg har forsovet meg litt for mange ganger til trening i det siste, så jeg ble vel litt truet med at hvis jeg ikke skjerpet meg og leverte mitt livs beste kamp mot Jerv, så kom jeg til å havne på benken. Det fortalte Johannes meg på fredag, så da måtte jeg bare levere i dag, forteller Akinshola Akinyemi til Dagsavisen.

Bra svar på tiltale

Midtstopperen var en av to tomålsscorere for Kåffa i kampen mot Jerv, da han først hælsparket inn utligningsmålet til 1–1 etter at stopperkollega Momodou Lion Njie headet ballen ned til han. Etter hvilen steg han til værs og stanget inn sitt andre og Kåffas tredje mål for dagen på en corner.

– Det er en uvant følelse for meg å score to mål. Det må jeg bare si, siden det er så lenge siden jeg har scoret mål sist, men jeg skal prøve å bli vant til det og score flere mål i tiden som kommer. Jeg har trent mye med (Johannes) Nunez og gutta på trening vet du, og har lært mye tekniske ting av dem. I dag fikk jeg endelig prøvd det ut i kamp, og det fungerte bra det, sier Akinyemi og gliser.

Trener Johannes Moesgaard måtte medgi etter kampslutt at prestasjonen til Akinyemi var bra nok, slik at stopperen trolig unngår å bli benket etter landslagspausen.

– Det er det her som er så gøy med fotballpedagogikk, da alle spillerne ikke er like. Noen trenger en «wake up-call» innimellom, og vi vet alle hva som bor i «Shola» her i Kåffa. Jeg sa vel egentlig bare at vi har vært litt halvsløve i det siste, så hvis du ikke er banens beste mot Jerv så får vi se hva vi gjør. Når han spiller som han gjorde i dag, kan vi vel si at det var en grei respons til treneren, sier Moesgaard til Dagsavisen og flirer.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard var strålende fornøyd med at laget hans kom tilbake på vinnersporet før landslagspausen (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

«Skuffet» over bare å score to

Det ble i det hele tatt en komfortabel seier og brede glis på Ekeberg, selv om det var Jerv som tok ledelsen. Gjestenes Samuel Lopes Pedro tok fram sin indre Robin Rasch og satte inn et nydelig frispark over muren og inn i hjørnet. Akinyemi utlignet for Kåffa med sitt hælspark rundt halvtimen. Til pause var det likt, men 16 sekunder etter hvilen ga Obilor Okeke Kåffa ledelsen. Derfra så de seg aldri tilbake.

– Det var viktig å få de målene slik at vi kunne roe ned kampen, og ikke fikk det presset på oss for at vi måtte score. Når vi setter sjansene våre vinner vi kampene, da vi skaper sjanser i alle kamper. Også i dag skapte vi flere sjanser før pause, men etter hvilen både skapte vi og scoret mange mål. Det er slik det skal være, forteller Akinyemi.

Okeke ble spilt igjennom av Robin Rasch, som også i denne kampen plukket med seg flere målpoeng. Rasch slo så corneren som Akinyemi scoret på, før Johannes Nunez satte inn Kåffas fjerde mål ti minutter etter hvilen. Det punkterte i stor grad kampen, og på slutten kom Moussa Njie inn fra benken og satte inn Kåffas to siste mål, selv om dagens andre tomålsscorer startet med å pådra seg gult kort.

– Det gule kortet var fortjent siden jeg misbrukte så mange sjanser før jeg scoret i dag. Den første sjansen kom så fort etter at jeg kom inn at jeg kanskje ikke var helt klar for den, men hadde jeg scoret der kunne det blitt både fem, seks og sju mål på meg i dag. Jeg har nesten ikke vært med på noe lignende, da jeg fikk sjanser i hvert angrep. Til slutt måtte målene komme, da jeg ikke kan få åtte sjanser og bomme på alle, forteller Njie til Dagsavisen.

Det ble mange mål å juble for på Kåffa-spillerne i oppgjøret mot Jerv søndag. (Guttorm Lende / KFUM Osl)

– Måtte gire opp ett hakk

Trener Johannes Moesgaard var naturligvis fornøyd både med seieren, og alle målene. Han mener det er perfekt å ha en spiller som Njie i bakhånd, som kan kastes inn når motstanderens spillere er slitne.

– Jeg er opptatt av å ha en konkurransedyktig tropp, og da er det gull å ha en spiller som Moussa å i hive innpå. Han er på vei tilbake etter skade, og at vi kan hive innpå en spiller med hans kvaliteter på slutten av kampen, er vanskelig å forholde seg til for motstanderlagene. Det er gøy å se at både han og Obi (Okeke) er på gang for fullt, sier Moesgaard.

Etter tre kamper uten seier, kom Kåffa dermed tilbake på seierssporet med en overbevisende seier. Seks mål, scoring på corner og poengtap for Fredrikstad gjør at det ble en gledens dag på Ekeberg.

– Det at vi får med oss en seier i dag før pausen har alt å si. Jeg synes vi fortjente tre poeng mot Kongsvinger sist, men da vi ikke klarte å omgjøre en god prestasjon til seier i den kampen, klarer vi det til gagns i dag. Det begynte litt halvtrått i den første omgangen, før vi viste hva vi var gode for etter hvilen, sier Moesgaard som forteller at han hadde én klar beskjed til spillerne sine i pausen.

– Det gikk mest på at alt måtte gires opp ett lite gir. Vi er gode når det går på få touch og raskere enn vi spilte før pause. Da får ikke motstanderne tid til å dekke hullene vi vil inn i. Vi brukte for lang tid på å lete etter de åpningene før pause, og da var vi ganske seige og kjedelig å se på. Derfor snakket vi bare om å gjøre alt en takt raskere, og hvis vi klarte det kom vi til å vinne, forteller Moesgaard.

Kampfakta

OBOS-ligaen menn, runde 22 søndag:

KFUM Oslo – Jerv 6–2 (1–1)

KFUM Arena: 836 solgte billetter.

Mål: 0–1 Samuel Lopes Pedro (10.), 1–1 Akinshola Akinyemi (30.), 2–1 Obilor Okeke (46.), 3–1 Akinshola Akinyemi (49.), 4–1 Johannes Nunez (55.), 5–1 Moussa Njie (85.), 6–1 Moussa Njie (87.), 6–2 Samuel Pedro (90.)

Gule kort: Akinshola Akinyemi, Moussa Njie, Kåffa. Mathias Wichman Andersen, Jerv.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Momodou Lion Njie, Akinsola Akinyemi, Mathias Tønnesen – Jonas Hjorth (Mohammed Abbas fra 89.), Robin Rasch, Simen Hestnes, Håkon Hoseth – Remi-André Svindland (Sverre Sandal fra 68.), Johannes Nunez (Sonre Spieler Halvorsen fra 89.), Obilor Okeke (Moussa Njie fra 68.)

