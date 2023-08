To kjappe Vålerenga-mål på tampen satte opp Lyn-møte i semifinalen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter at herrelaget og Kjelsås tok seg til semifinale tidligere i år, og Lyn gikk til semifinale tirsdag, var det Vålerenga og Røa som skulle gjøre opp om hvem som skulle bli Oslos fjerde lag i semifinalene av NM onsdag. Motstander i semifinalen blir også Lyn, så dermed blir det Oslo-derby der også.

Vålerenga startet høstsesongen med en oppskriftsmessig 5-1-seier hjemme mot Åsane, mens Røa spilte 0-0 borte mot Avaldsnes i sin første kamp etter den ekstremt lange VM-pausen denne sommeren. På Intility var det faktisk gjestene fra Røa som hadde et par cornere og litt trykk de første minuttene.

Linn Wickius tvang fram en god redning av Røa-keeper Hildegunn Sævik like før kvarteret spilt, før Julie Klæboe vente fint av Selma Pettersen, men satte skuddet rett på VIF-keeper Guro Pettersen minuttet senere. Et åpningskvarter der ingen av lagene fikk kontroll på kampen, og det var mye kriging.

Sjansefattig før pause

Fem minutter før halvtimen fikk Thea Bjelde ballen på midtbanen, og prikket en nydelig ball i bakrom på Mimmi Löfwenius. VIFs nyankomne spiss fikk ikke helt kontroll på ballen som spratt inn mot keeper Hildegunn Sævik. Hun ga imidlertid en farlig retur, men kastet seg over den igjen og meide samtidig ned storesøster Karina Sævik, som kom seg på beina igjen.

Det gjorde hun også knappe ti minutter senere, da hun kjørte en leken kroppsfinte for å komme seg forbi Røas Synne Masdal på kanten av 16-meteren. Masdal kom seg inn i duellen igjen, og utførte en strålende takling. Minuttet senere kom Sævik til skudd fra like utenfor 16-meteren, men skjøt noen meter utenfor.

De første 45 minuttene var jevnspilte, og selv om Vålerenga hadde mest ball, var det lite serielederen klarte å produsere mot et hardtarbeidende og kompakt Røa-forsvar. Gjestene var på sin side ikke ufarlige på kontringer, så etter en omgang uten de helt store sjansene, var alt helt åpent da lagene gikk til pause.

Sjanser begge veier

Vålerenga skapte en god mulighet rett etter avspark, da Karina Sævik kom seg til innlegg. Det kom litt bak Olaug Tvedten som ikke fikk ordentlig dreis på avslutningen, men ballen falt likevel til slutt ned i beina på Löfwenius. VIF-spissen klarte imidlertid ikke å presse skuddet ned, og det fløy over tverrliggeren.

Gjestene fra Røa var gode til å slå ballen i bakrom, og tjente mye på å være direkte. Sju-åtte minutter etter hvilen var det vingback Ochelle Anya de Courcy som kom seg inn i boksen, og fikk lagt ut til Julie Klæboe. Røa-spissen skjøt fra like utenfor 16-meteren, men skuddforsøket gikk i nettveggen.

Noen minutter senere var Røa igjen på farten, da Ragne Svastuen fikk dempet et innlegg inne i boksen. Stort mer fikk hun ikke gjort, før ballen ble taklet ut til Oline Fuglem. Hun dempet og la ballen til rette, og skjøt høyt mot mål, men VIF-keeper Guro Pettersen fikk tippet den over til en ufarlig corner.

Stopperduo ga VIF ledelsen

Fem minutter etter timen spilt var det Vålerengas tur til å få en stor mulighet, da VIF fikk frispark like utenfor Røas 16-meter. Janni Thomsen serverte et nydelig innlegg på pannebrasken til Selma Pettersen, men stopperen klarte ikke å styre headingen sin ned i hjørnet. I stedet gikk den noen meter utenfor.

I de siste årene har vi blitt vant med å se et Vålerenga-lag som dominerer på eget kunstgress, men mot Røa fikk serielederen aldri gang på det spillet. Røa var godt med i kampen, og skapte stadig farligheter, men kvarteret før slutt sprakk det opp i Røas defensive struktur.

Som så mange ganger før var det Janni Thomsen som kom opp med det lille ekstra, da hun kom seg ned til dødlinja og fikk slått inn med et leken hælspark. Ballen ble klarert ut til corner, som Selma Pettersen slo inn på bakerste stolpe. Der kom stopperkollega Michaela Kovacs flyvende, og stanget inn 1-0.

Sævik scoret og skadet lillesøster

To minutter senere doblet Vålerenga ledelsen, og denne gang var det storesøster Karina som scoret på lillesøster Hildegunn. Mimmi Löfwenius nådde en ball i bakrom, og fikk slått inn foran mål. Omtrent på fem-meteren var det Karina som nådde ballen først og fikk flikket ballen i mål, men mens hun gjorde det landet hun på ankelen til lillesøster Hildegunn som ble liggende i smerter.

Storesøster Karina styrtet umiddelbart til for å hjelpe, og på TV-bildene etter målet var det et ansikt mer bekymret for lillesøsteren som måtte gå av banen, enn det var glede over scoring. Men 2-0 ble det, og de to kjappe målene gjorde at det ble langt mer rom for Vålerenga å spille i de siste ti minuttene.

Hele ni minutter ble lagt til på grunn av keeper-Sæviks skade, og i den tida kastet Røa det de hadde i angrep. Men gjestene fant aldri noe reduseringsmål, som gjorde at Vålerenga dro i land kvartfinalen og tok seg videre til semifinale. Der erkerival Lyn møter til dyst, også det hjemme på Intility, 30. september.

Kampfakta:

NM kvinner, kvartfinale

Vålerenga – Røa 2-0 (0-0)

Intility Arena, 484 tilskuere

Mål: 1-0 Michaela Kovacs (74.), 2-0 Karina Sævik (77.)

Gule kort: Ochelle Anya de Courcy, Røa.

Vålerenga (3-5-2): Guro Pettersen – Selma Pettersen, Ingibjörg Sigurdardottir, Michaela Kovacs – Ylinn Tennebø, Linn Vickius, Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Felicia Rogic fra 87.), Jani Thomsen – Mimmi Löfwenius (Stine Brekken fra 87.), Karina Sævik (Elise Thorsnes fra 87.).

Røa (5-3-2): Hildegunn Sævik (Marie Aspenes fra 79.) – Ochelle Anya de Courcy, Synne Masdal, Mia Svendsen, Sarah Suphellen, Martine Midtbø (Karina Rosenlund fra 85.) – Oline Fuglem (Kristine Haugstad fra 85.), Ragne Svastuen, Cassandra Bogere (Siw Døvle fra 85.) – Julie Klæboe, Tuva Espås (Maiken Bjørndalen fra 85.)

