Lyn til historisk semifinale: - Sykt mye glede

I fjor røk Lyn i kvartfinalen borte mot Kolbotn, men denne gangen lyktes Lyn. For første gang i deres historie når de semifinalen i cupen, der motstanderen blir vinneren av kampen mellom Vålerenga og Røa. Den spilles på Intility onsdag.

Et sjeldent mål av Anna Palm i førsteomgang, og et sjeldent mål av Selma Hernes tidlig etter pause ga Lyn en komfortabel reise på Åsane arena. Kamilla Melgård satte spikeren i kista i sluttminuttene etter en nydelig assist fra Hernes. Lyn dominerte banespillet og skapte flere sjanser til å øke ledelsen. Åsane kom til bare en stor sjanse gjennom hele kampen.

- Det er deilig. Vi scorer tre mål og har veldig god energi i dag. Jeg føler på sykt mye glede, sier en smørblid Kamilla Melgård til NRK.

Et fortjent avansement, og en god prestasjon av Lyn. De spilte seriekamp på Ullevaal Stadion i juni, nå er de bare én kamp unna retur.

- Samholdet vårt har ført oss hit, sier Melgård.

Palm scoret sitt første

På Åsane Arena i Bergen, der Lyn tapte 0-4 i seriespillet tidligere i sommer, ble det en helt annen historie denne gangen.

Joshualyn Reeves startet på høyrekanten, med Anna Aahjem i midten og Jenny Røsholm Olsen til venstre. I forsvar var det en gjenkjennelig trio sentralt, mens Emilie Closs for en gangs skyld startet på benken.

Anna Palm spilte i kapteinens sted, og det trekket lønte seg. Etter en halvtime med stillingskrig scoret Lyn på sin første sjanse. Og angrepet var vakkert. Anna Aahjem kombinerte ute til høyre og ble sendt i bakrom med en smart pasning av Røsholm Olsen. Innlegget var strøkent og motsatt hadde Anna Palm løpt seg fri. Sikkert satte hun sitt første for sesongen.

Det var omgangens eneste store sjanse, den tok Lyn og ellers hadde de god kontroll defensivt.

Åsane ropte på straffe ved et par anledninger, men fikk ikke medhold fra dommer Marit Buhaug Folstad.

- Jeg synes vi har god kontroll. Litt mer vridning av spillet så vil vi skape enda mer, sa Iselin Sandnes Olsen til NRK i pausen.

Herjing av Hernes

- Vi skal fortsette å holde i ballen og skape ettertrykk, sa assistenttrener Jørgen Reikerås rett før andreomgangen ble sparket i gang, og laget hans gjorde nettopp det.

På midtbanen, der Kristin Holmen og Selma Hernes dominerte, var de fremoverrettet og spilte opp Anna Aahjem. Hun dro ned til linja og skaffet en corner. Det var ikke fra faste situasjoner Lyn skulle gjøre det, men Selma Hernes ordnet dobling av ledelsen.

På smart vis stakk hun fram foten og fikk sendt av gårde en avslutning som var såpass snerten at den lurte seg inn, via kneet til Helene Gloppen, som kom inn i pausen.

Rett etterpå viste hun frem tyngdeoverføringer og rykk, i et dribleraid som endte med en sjanse for Jenny Røsholm Olsen, men skuddet hennes gikk over.

Det var gode minutter for Lyn, men plutselig skapte Åsane en enorm sjanse. Gjestene fra Oslo slapp med skrekken, og kort tid senere dominerte de banespillet igjen. Anna Aahjem fikk et par gode muligheter til å legge på til 3-0, men manglet det lille ekstra på avslutningene.

Full kontroll i sluttfasen

Selv om Åsane hadde lite å tape i jakten på en opphenting var det nærmere 3-0 enn redusering. Kirvil Odden var sikkerheten selv, og en god rutine å ha, helt bakerst. Både Julie Jorde, Emilie Closs og Miriam Mjåseth kom inn fra benken, så laget ble ikke noe svekket utover i kampen. Åsane fikk en ball i nettet, men en hands annulerte scoringen.

Få minutter senere ble kampen punktert. Selma Hernes viste sin klasse igjen, vendte seg fri på midten og sendte en Ødegaard-verdig stikker igjennom til Kamilla Melgård. Lynvingen sendte ballen inn i det lengste hjørnet.

Semifinalene spilles 30. september, og Lyn møter altså vinneren av Vålerenga og Røa.

Men først må laget skaffe seg flere poeng i serien, der de møter Stabæk på Grorud kommende lørdag.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Kampfakta

NM kvinner, kvartfinale tirsdag:

Åsane - Lyn 0-3 (0-1)

Åsane Arena: 203 tilskuere.

Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik IL

Mål: 0-1 Anna Palm (29.), 0-2 Helene Gloppen (50., selvmål), 0-3 Kamilla Melgård (85.)

Gule kort: Madeleine Veivåg, Åsane.

Lyn: Kirvil Odden - Maria Fink, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen - Anna Palm (Emilie Closs fra 79.), Kristin Holmen, Selma Hernes (Cornelia Fladberg fra 90.), Kamilla Melgård (Selma Olderheim fra 90.) - Joshualyn Reeves (Miriam Mjåseth fra 79.), Anna Aahjem, Jenny Røsholm Olsen (Julie Jorde fra 63.)

Senere kampstart: LSK Kvinner - Brann.

Spilles onsdag: Vålerenga - Røa, Stabæk - Rosenborg.

---