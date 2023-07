VIF-supporteren er endelig blitt VIF-spiller

Vålerenga har mistet to av sine beste midtstoppere. Nå har de erstattet en av de med et lovende stortalent fra Stabæk som har bakgrunn fra Kjelsås og Lyn.

– Det blir helt rått. Jeg har visst om det en stund, men nå gleder jeg meg bare til å komme meg i gang. Jeg hadde ikke sett for meg dette for noen måneder siden. Det er jo den største klubben i Norge og noe jeg lenge har drømt om, sier Selma Pettersen (20) entusiastisk til Dagsavisen.

Tomter og Ballisager ut

Mandag ble det kjent at Vålerenga og Kansas City var enige om en overgang for den danske midtstopperen Stine Ballisager (29). Overgangen er den største i Vålerenga kvinners historie hevder klubben uten å nevne overgangssum.

I tillegg har Andrine Tomter spilt sin siste kamp for de blåkledde. Hun skal etter flere rapporter være på vei til italiensk fotball, og spilte sin siste kamp forrige uke.

Med to faste midtstoppere ut må klubben naturligvis erstatte duoen. Det har de gjort nå med Selma fra Stabæk inn.

Selma Pettersen (t.h.) her som Stabækspiller i kamp med Rosenborgs Synne Brønstad. (Terje Pedersen/NTB)

Passer rollebeskrivelsen

– Fra det tidspunktet vi fikk vite at Andrine kunne komme til å forlate oss, var Selma det ubestridte førstevalget vårt. Hun er riktig for oss fordi hun passer den rollebeskrivelsen vi har på en midtstopper der Andrine spilte. Selma har bra fart, er venstrebeint og er vant til å spille i en stoppertrio til venstre, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

– Vi fortsetter i god Vålerenga-ånd når vi skal hente inn nye spillere. Vi henter spillere i starten av 20-årene som allerede er på et godt nasjonalt nivå. Målet er å klare å løfte Selma til et internasjonalt nivå, som Vålerenga har gjort før med Olaug Tvedten, Thea Bjelde og Janni Thomsen. De kom alle til VIF da de var 20 år. Denne signeringen er en del av strategien vår, sier Lexerød videre.

Pettersen er opprinnelig Kjelsås-jente, men heiet på Vålerenga fra ung alder. Det vises også i en rekke private bilder fra da hun var liten. 2003-modellen gikk fra Kjelsås til Lyn i 2017 og var i Lyn fram til 2020, da hun signerte for Kolbotn. Hun fikk debuten sin i Toppserien som 18-åring, i mai 2021, før hun i desember 2021 skrev under for Stabæk.

Tok EM-sølv

Etter 39 kamper for Stabæk i Toppserien er hun nå klar for serielederne fra Valle.

Pettersen står med 16 aldersbestemte landskamper for Norge – to for J15, ti for J19 og fire for U23. Hun var også en del av det norske J19-landslaget som tok sølv i U19-EM 2022.

– Vi har troen på at Selma skal ta steget, selv om det er et lite hopp fra Stabæk til Vålerenga. Nå har vi mistet to av fire stoppere i vår, så at Selma kommer til å spille mye for Vålerenga i høst er det ingen som helst tvil om. Hvor mye hun kommer til å spille får vi se på med konkurransen ellers innad i laget, men at hun skal spille er det ingen tvil om, sier Lexerød.

Selma Pettersen vokste opp med denne fotballdrakta. (Privat)

Studerer juss

Pettersen studerer juss ved siden av fotballen, men forteller at det ble flere lange kvelder mot slutten av semesteret som ble avsluttet i sommer. Hun har akkurat fullført det første semesteret på Universitetet i Oslo.

– Jeg er i en fase der jeg vurderer om jeg skal ta ned studiene og studere 50 prosent. Det har gått greit å studere ved siden av spill i Stabæk, men å spille i Vålerenga blir noe annet. Det kommer til å bli vanskeligere. Jeg skal jo forhåpentligvis spille fotball i mange år fremover, så det er ingen hast med å bli ferdig med studiene. Jeg skal jo ikke jobbe som advokat helt enda, sier hun og ler.

Om egne kvaliteter, sier 2003-modellen:

– Jeg har bra fart som kan komme til nytte offensivt og defensivt. Jeg har også en god venstrefot, og det er aldri en ulempe å ha det i en trebackslinje, og jeg vil si jeg er ballsikker og trygg i tillegg, sier hun og avslutter:

– Jeg kommer fra en Vålerenga-familie. Det er alltid VIF som har vært laget, helt siden jeg var liten. At jeg skal spille der nå er en drøm som går i oppfyllelse, avslutter hun.

PS. På grunn av VM-pausen er det lenge til neste VIF-kamp. Den spilles ikke før lørdag 26. august mot Åsane på Intility.

FAKTA

Navn: Selma Pettersen

Født: 21. februar 2003 (20 år)

Klubber: Kjelsås (barnefotball), Lyn (ungdomsfotball), Kolbotn (2020-21), utlån Øvrevoll Hosle (2021), Stabæk (2022–23) Vålerenga (august 2023-

Landskamper: 16 kamper for J15, J18 og U23.

Aktuell: Forsvarsspiller som er klar for VIF Damer fra høstsesongen.

