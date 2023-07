Löfwenius sist inn – slik har VIF, Lyn og Røa brukt landslagspausen

Toppserien er nå inne i en landslagspause som varer i hele åtte uker, med tanke på VM som blir avholdt i disse dager i New Zealand og Australia. Uansett når Norge skulle ryke ut starter ikke Toppserien opp igjen før 23. august, som betyr at det blir en litt rar sesong for dem som ikke er med til VM med en så lang pause midt i sesongen.

– Vi har hatt ti dager fri fra trening for å få overskudd, før vi gikk over til individuelt treningsopplegg på hver spiller før vi var tilbake på matta i går (tirsdag), forteller Vålerenga-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Tidligere på dagen presenterte Vålerenga sin tredje signering for sesongen, da Mimmi Löfwenius blir den siste i rekken til å skifte ut Lillestrøm for erkerival Vålerenga.

Fra før har Vålerenga hentet inn Selma Pettersen fra Stabæk og Michaela Kovacs fra KIF Örebro på en kontrakt som strekker seg to og et halvt år. De erstatter kaptein Stine Ballisager Pedersen som dro til USA, og Andrine Tomter som ikke fornyet kontrakten, og nå har signert for Inter.

Hinter til flere signeringer

Lexerød mener det er gunstig med en så lang VM-pause sånn at spillerne som er blitt hentet inn kan bli kjent med den nye klubben uten prestasjonspresset med en gang.

– Det er ideelt at det kom en pause nå slik at spillerne blir kjent med spillersystemet vårt og får en roligere åpning. Det blir litt som en ny oppkjøring denne pausen som er nå, der vi kan ha liten pause også begynne å jobbe igjen, sier VIF-treneren.

Han utelukker ikke at det kommer inn flere spillere. Spesielt på keeperplass.

– Vi har signert to forsvarsspillere og en angrepsspiller til nå, men føler fortsatt ikke vi har fylt hullene etter Ballisager Pedersen og Tomter. I tillegg har vi Jalen Tompkins ute med langtidsskade, så vi må se litt hvor lenge hun er ute, men der kan det fort komme en ny keeper, forteller Lexerød.

Som sammen med Vålerenga går en veldig spennende høst i møte med mesterligakvalifisering og innspurten på serien.

– VI skal spille en treningskamp mot Rosengård i Göteborg 19. august for å få en ordentlig test før vi møter Åsane i Toppserien. Deretter blir det er Røa i kvartfinalen, før det blir kvalik til Champions League mot Minsk. Det blir en innholdsrik og spennende høst i vente for oss, der vi håper å kunne være med å kjempe på tre forskjellige plan, avslutter Lexerød.

Gir talent A-lagskontrakt

Røa har også forsterket laget med to nysigneringer, i tillegg til at Irene Castillo Didriksen er hentet opp fra egen juniorstall.

– Irene er en veldig spennende spiller for fremtiden, som vi henter opp slik at hun kan kjenne på nivået tidlig. Irene er en angrepsspiller med god teknikk som kan spille på alle tre posisjonene på topp, men er best ute på vingen, forteller Røa-trener Geir Nordby til Dagsavisen.

Signering nummer to, Kaja Brendengen Rosenlund, er også en ving og kommer fra spill i 1. divisjon og Kongsvinger.

– Kaja er et godt talent med et veldig stort potensial. Hun har gode ferdigheter fra siden, og kan bryte seg inn for å skyte i tillegg til finte og slå pasninger, opplyser Nordby.

Røas foreløpig siste signeringer er Maiken Bjørndalen. Spissen kommer fra 1. divisjon, men spilte i Hønefoss fram til hun ble hentet til Røa.

– Maiken er en god spiss, som har en del spennende ferdigheter, forteller Norby om signeringen.

I likhet med Vålerenga tok også Røa seg en liten ferie fra fotballen, før laget var på plass igjen mandag.

– Jentene har hatt tre uker pause fra fotballen, der de har fått med seg et eget treningsopplegg for å opprettholde formen mens det har vært pause i treningene med laget, sier Nordby.

Forsterket Lyn-lag

Også på Kringsjå har Lyn vært ute på overgangsmarkedet, og hentet inn to nye spillere. En av dem en gammel kjenning, i keeper Kirvil Odden Sundsfjord. Hun går inn i sin andre periode som Lyn-spiller etter en tur til Italia og Sampdoria

Den andre signeringen Lyn har gjort er en forsterkning i andre delen av banen med spissen Joshualyn Reeves, som blir klar for de røde og hvite fra 1. august. Hun kommer fra 1. divisjonsklubben Øvrevoll Hosle.

Lyn-jentene er tilbake med fulle treninger av fra mandagen av, men har i likhet med de andre lagene jobbet med å holde formen ved like gjennom individuelle treningsprogram gjennom sommeren.

– Vi har så smått startet å trene, men på mandag er vi tilbake med full treningsuke der vi skal bygge videre på det vi har gjort det siste året. Vi skal også spille treningskamper mot Stabæk, Vittsjö og Hønefoss, før sesongen sparkes i gang igjen mot Brann, sier Lyn-trener Oddbjørn Sindland til Dagsavisen.

